【本日より予約開始】株式会社INOVE STYLE/ 心豊かな暮らしを実現　2026年6月20日『INOVE VILLA SAPPORO』開業

株式会社第一住建ホールディングス

「より新しく、より豊かなライフスタイルを実現する」ことを掲げる、株式会社INOVE STYLE （本社：大阪市中央区、代表取締役 山口潤 https://www.inove-style.jp/ ）は、2026年6月20日（土）より札幌市中央区に新たな宿泊施設『INOVE VILLA SAPPORO（イノベヴィラサッポロ）』を開業するにあたり、本日2026年6月17日（水）より宿泊予約の受付を開始いたします。

寝泊まりするだけの場所ではなく、暮らすように心が安らぐ「旅のワンシーン」としてお過ごしいただける空間をご提供します。

■INOVE VILLA SAPPOROが大切にする想い

客室一例

「暮らすように泊まる」をコンセプトに、いつもの暮らしの延長線上にある心地よさを大切にしています。日常のなかにそっと良いものが置いてある。そんなお部屋での何気ない時間が、豊かなひとときになるような、心が落ち着く温かい空間づくりを心がけました。

■「INOVE VILLA SAPPORO」の3つの特徴

1.想いを体現する、ジャパンディスタイル

畳のぬくもりや、自然の息吹を感じる木製のテーブルを使用したインテリアを採用しています。気品を兼ね備えつつも、自宅へ帰ってきたようなほっとする居心地の良さを演出します。

畳のぬくもりに包まれるベッドルーム

お部屋には、美濃焼の美しい白釉（はくゆう）の急須に、鳥獣戯画が描かれたグラスをご用意しております。構えて鑑賞するのではなく、お茶を淹れることや、お水を飲むといった日常の何気ない動作の中での心地よさを大切にしています。

ほっと落ち着けるテーブルとティーセットグラスには金彩で描かれた鳥獣戯画も

大阪・泉州で作られたオリジナルのバスタオル

また、当社のオンラインサイトでも好評をいただいている、大阪・泉州で作られたオリジナルのバスタオルをご用意しました。安心・安全な国産の柔らかな肌触りが、ヴィラでの滞在をより快適に、穏やかに満たしてくれます。

2.セルフチェックインシステムで、非対面でのスムーズな入館

完全非対面のセルフチェックインとスマートロックを導入しました。海外からのフライト遅延や到着時間の変更を気にすることなく、24時間いつでも自分たちのペースでスムーズにお部屋へ入ることができます。

チェックインの時間やホテルのルールに縛られることなく、我が家にいるようなプライベートで安心な時間をお過ごしいただけます。

3. アクセス良好な“都会の隠れ家”

札幌最大の歓楽街「すすきの」や「狸小路アーケード」がすぐ近くにあります。便利な場所にありながらも、一歩お部屋へ帰れば、程よい静けさが広がる住居地域に位置しています。街の賑わいを思いきり楽しみ、お部屋では大切な人と穏やかに過ごす、メリハリのある心地よい滞在を実現します。

■開業背景と今後の展望

大阪・滋賀に続き、3拠点目となる宿泊施設が札幌に開業します。「寝泊まりする場所」ではなく、滞在を通じて「日々の暮らし」と「旅」がシームレスに繋がるような心豊かなライフスタイルをご提案したいと考えています。

特に長期滞在においては、外での特別な時間が続くからこそ、時には我が家のような休息を求めたくなる瞬間があります。街の活気ある食文化を思いきり楽しむ日も、お部屋で気楽に食事を済ませる日も、ゲストひとりひとりが自分自身のペースで心地よく過ごせる空間づくりを目指しました。今後は周辺の地域に根ざしたお店とも協力しながら、札幌でのひとときをより深くお楽しみいただけるような活動にも努めてまいります。

客室一例客室一例キッチン一例（電子レンジ、冷蔵庫、バルミューダ製品の電気ケトルなど）備え付けのティーセット美容ブランド「ReFa(リファ)」のヘアアイロンとヘアドライヤーをご用意美容ブランド「ReFa(リファ)」のシャワーヘッドをご用意

【施設概要】

施設名：「INOVE VILLA SAPPORO」(イノベヴィラサッポロ)

所在地：北海道札幌市中央区南4条西8丁目2-1

開業日：2026年6月20日（土）

客室数：5室（1名～5名）※客室により異なります。

予約開始日：2026年6月17日（水）

公式サイト：https://villa.inove.co.jp/sapporo/（※順次公開予定）

Instagram：@inove_villa_sapporo（お部屋の写真や最新情報を発信中）

各客室のご予約URL：

・雅 303：http://airbnb.jp/h/inovevillasapporo303

・響 304：http://airbnb.jp/h/inovevillasapporo304

・響 305：http://airbnb.jp/h/inovevillasapporo305

・響 306：http://airbnb.jp/h/inovevillasapporo306

・和 307：http://airbnb.jp/h/inovevillasapporo307

【運営会社概要】

株式会社INOVE STYLE

所在地：大阪市中央区備後町2-4-10

代表者：山口 潤

INOVE STYLE公式サイト：https://www.inove-style.jp/

事業内容：ライフスタイル事業