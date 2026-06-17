【全身全霊、全力！！】ロックバンド終活クラブが、全力で音楽と向き合ったMajor 3rd EP「全力タイアップ」ついに本日リリース！

株式会社バップ

新潟在住の日本語ロックバンド、終活クラブのMajor 3rd EP「全力タイアップ」が、本日ついに全国リリースとなった。

先日、大成功を収めたLIQUEDROOMワンマンにて全メディア顔出しを発表するなど、話題が絶えない終活クラブが2026年に放つ新EPは、収録全曲がタイアップという新境地。その勢いを追い風に、タイアップを通して新たな表情と挑戦が詰め込まれた一枚となっている。間違いなく、終活クラブにとって現時点での最高傑作だ。

今作には、ジャンルも世界観も異なる全5曲のタイアップを収録。

1曲目ではTVアニメ『女神「異世界転生何になりたいですか」 俺「勇者の肋骨で」』オープニングテーマ「転生願望」で物語に寄り添う疾走感を表現。

2曲目の「THIS IS 運命」は冠コーナーを持つTeNYテレビ新潟『新潟一番サンデープラス』のエンディングテーマとして今を頑張る人々に彩りや一歩踏み出す勇気を与えてくれる。

3曲目は、現代の人々が人知れず抱えているであろう負の感情を表現しつつも思わずリズムに合わせて飛び跳ねたくなるポップさも垣間見える「タテホコダンス」。こちらはテレビ東京系の人気番組「じっくり聞いタロウ～スター近況（秘）報告～ 」4月度EDテーマに起用された。

4曲目の地元・新潟で2026公式アンバサダーを務める、オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブの球団公式イメージソング「怪物」では、バンドの新たな一面を引き出すサウンドに挑戦している。

最後の5曲目「超王道」は、マンガアプリ「GANMA!（ガンマ）」で連載中の人気作品『ダメドルと世界に1人だけのファン』の公式イメージソングとして、推しの尊さを叫び続けるオタクの情熱を代弁した一曲だ。

また、今作のリリースに伴うアコースティックイベントも控えつつ、明後日6/19(金)千葉LOOKより全国ツアーもスタートする。全公演、全力のライブに要チェックだ。

次なる目標は、“終活クラブ 結成6周年記念公演『新宿大宴会』”と題された2027年1月開催のZepp Shinjukuでのワンマンライブ。

終活クラブ史上初、5/24(日)恵比寿LIQUEDROOMでのメジャー2周年記念単独公演『そうぞうりょく』のライブの様子が、全曲ノーカットでCS放送・TBSチャンネル1で、6月27日（土）午後8時00分に独占オンエアされることも決定。

いくつもの挑戦に全力で立ち向かい、常に全力を見せてくれる終活クラブが、これからさらにどんなワクワクするニュースを届けてくれるのか是非期待したい！

【最新リリース作品詳細】

★2026年6月17日(水) Major 3rd EP「全力タイアップ」

[購入・音楽配信サービスこちら]

https://shukatsuclub.lnk.to/ZENRYOKU_TIE-UP

[形態]

・「全力タイアップ(終活団限定盤)」（CD＋全力提携Tシャツ） /定価:\5,500 (税抜価格:\5,000)

・「全力タイアップ(通常盤)」 /定価:\2,200 (税抜価格:\2,000)

[収録内容]

1. 転生願望（TVアニメ『女神「異世界転生何になりたいですか」 俺「勇者の肋骨で」』オープニングテーマ）

2. THIS IS 運命（TeNYテレビ新潟「新潟一番サンデープラス」エンディングテーマ）

3. タテホコダンス（テレビ東京系 「じっくり聞いタロウ～スター近況（秘）報告～ 」4月度EDテーマ）

4. 怪物（オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ 球団公式イメージソング）

5. 超王道（マンガアプリ「GANMA!」連載『ダメドルと世界に1人だけのファン』公式イメージソング）

[初回生産分封入特典]

トレカ1枚ランダム封入(計6種)

[オリジナル特典]

●TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE：未配信音源「おいかぜ」ダウンロードカード

※この楽曲は、TeNYテレビ新潟「新潟一番サンデープラス」のコーナー「終活クラブの週末作曲活動」で、バレーボールチーム岡方ジュニアバレーボールクラブの応援歌として書き下ろしたもの。

聴く人それぞれの心に寄り添い、そっと前へと背中を押す―そんな“終活クラブ”らしい視点で生まれた一曲。

●Amazon.co.jp：メガジャケ

●VAP STORE：実写トレカ（ランダム計3種)

●HMV：ジャケット缶バッジ

[拡売特典]

共通特典：ぬりえジャケット

※終活団限定盤はファンクラブ限定販売

ファンクラブ『とびだせ！終活団』https://fanicon.net/fancommunities/6250

[リリース記念インストアイベント詳細]

https://www.vap.co.jp/topics/tag/?id=q6c49cr3e4p3s96o#/

【タイアップ情報】

★TVアニメ『女神「異世界転生何になりたいですか」 俺「勇者の肋骨で」』

●2026 年 4 月 7 日(火)より、日テレ、ＢＳ 日テレ、AT-X にて放送開始!

日テレ 4/7 より毎週火曜 25:59 AnichU枠放送

ＢＳ日テレ 4/8 より毎週水曜日 23:30 放送

AT-X 4/8 より毎週水曜日 21:00 放送

毎週金曜日 9:00 ※リピート

毎週火曜日 15:00 ※リピート

●さらに2026年4月7日（火）より、dアニメストア、ABEMAにて最速配信！ほか配信サイトでも順次配信予定！

公式 WEB サイト https://rokkotsu-anime.com/

公式 X @rokkotsu_anime(https://x.com/rokkotsu_anime)

公式 Instagram @rokkotsu_anime(https://www.instagram.com/rokkotsu_anime/)

公式 YouTube https://www.youtube.com/@rokkotsu-anime

(ハッシュタグ #勇者の肋骨)

(C)安泰/宝島社/めがおれ製作委員会★TeNYテレビ新潟「新潟一番サンデープラス」

毎週日曜ひる11時40分～

＊冠コーナー『終活クラブの週末作曲活動"シュウ活"』も不定期オンエア中！

公式HP：https://www.teny.co.jp/1ban/

公式X：https://x.com/niigata_1ban

TVer：https://tver.jp/series/srntx59zxl

★テレビ東京系「じっくり聞いタロウ～スター近況(秘)報告～」

・番組情報：https://www.tv-tokyo.co.jp/jikkuri_kiitarou/

・放送日：【テレビ東京】毎週日曜日 26:20～26:50 ※4月より日曜日に変更

※放送局の編成都合により、放送時間が変更となる場合がございます。

・放送局：テレビ東京・テレビ大阪・テレビ愛知・テレビせとうち・テレビ北海道・TVQ九州にて６局同時ネット放送

番販：びわ湖放送、テレビ長崎、鹿児島テレビ、中国放送、信越放送、テレビ新潟、テレビ熊本

・見逃し配信（無料／1週間限定）：テレビ東京番組HP、TVer

★オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブの2026アンバサダーに就任！

書き下ろしの新曲「怪物」は公式球団イメージソングとしてホーム開幕戦の3月21日（土）の試合前に初公開。

今後とも共に地元・新潟を盛り上げるべく、音楽とスポーツの枠を超えて、今後も様々なコラボレーションを実施予定。

公式HP：https://www.niigata-albirex-bc.jp/

公式X：https://x.com/albi_bc_pr

公式Instagram：https://www.instagram.com/albi_bc_pr/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@albibc/videos

★マンガ『ダメドルと世界に1人だけのファン』

■タイトル ：ダメドルと世界に1人だけのファン

■作 者 ：キシリモ

■作品URL：https://ganma.jp/web/magazine/damedol (https://ganma.jp/web/magazine/damedol)

■TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@damedol_official

■Xアカウント：https://x.com/DamedolOnly1Fan

＜GANMA!公式YouTubeチャンネル＞

https://www.youtube.com/@GANMAofficial

＜マンガアプリ「GANMA!」について＞

≪累計1,800万DL突破≫ GANMA!は、オリジナルマンガ360作品以上を掲載しているマンガアプリです。サスペンス、恋愛、バトル、ホラー、ラブコメ、ファンタジー、ギャグなど様々なジャンルのマンガが毎日配信され、連載中のオリジナルマンガは第1話から最新話まで全話無料で読むことができます。2022年5月からはWebtoonサービスとして「G!TOON」も展開。

また、月額定額で読み放題となるサブスクリプションサービス「GANMA!プレミアム」では、連載中のGANMA!オリジナルマンガを最大1か月先読みすることができ、完結済のGANMA!オリジナルマンガは読み放題。さらに、いつでも広告なしでマンガを楽しむことができます。

■公式サイト : https://ganma.jp/web

■対応OS ：iOS 15.0 以降、Android 7.0 以上

■対応ブラウザ：Google Chrome、Safari、Firefox など

■閲覧料金 ：無料 ／GANMA!プレミアム*は月額680円

＊GANMA!プレミアムは、公開前の連載次回話を通常よりも最大1か月早く読むことができます。

※「イラスト投稿機能」「GANMA!プレミアム」は、現在アプリ版のみ対応しております。

※「Android」および「Google Chrome 」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

※「iOS」は、Apple Inc.のOS名称です。「iOS」は、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

※「Firefox」は、Mozilla Foundationの米国およびその他の国における登録商標です。

※「Safari」は、米国 Apple Computer, Inc.の商標または登録商標です。

【放送概要】

■放送チャンネル：CS放送・TBSチャンネル1

■公演名：『終活クラブ メジャー2周年記念単独公演 そうぞうりょく』

■放送日時：6月27日（土）午後8時00分～ ＜テレビ初独占放送＞

■詳細：lnky.jp/R1nU2Zo(https://lnky.jp/R1nU2Zo)

【アーティスト情報・プロフィール】

終活クラブ（シュウカツクラブ）

少年あああああ(Vo.／Gt.) 、石栗（Gt.）、イシダヒロキ（Ba）※ライブ活動休止中、羽茂さん（Key）、ファイヤー・バード（Dr.）

2020年8月、“後悔なく音楽をやり切りたい”という想いから、少年あああああ(Vo/Gt)を中心に結成。

2024年メジャーデビュー後も、地元・新潟を拠点に全国で活動中。

泥臭くも前向きな感情を、抒情的な歌詞と中毒性のあるサウンドで鳴らす日本語ロックバンド。

熱量の高いライブと、ポップなキャラクターを武器に、独自の存在感を放っている。

OFFICIAL HP http://www.shukatsuclub.info/

X (旧Twitter) https://twitter.com/shukatsuclub

Instagram https://www.instagram.com/shukatsuclub/

TikTok https://www.tiktok.com/@shukatsuclub

YouTube https://www.youtube.com/@KIZUNARECORDS

【ライブ情報】

終活クラブ 結成6周年記念公演『新宿大宴会』

■日程：2027年1月22日(金)

■会場：Zepp Shinjuku

■時間：Open 18:00 / Start 19:00

■チケット

FC先行：5/24(日)22時～

※詳細は公式HPをご確認ください

https://www.shukatsuclub.info/

3rd EP「全力タイアップ」Release Tour 2026

■ライブハウスおすすめ対バンツアー

6/19(金) 千葉LOOK

6/21(日) 松本ALECX

7/11(土) 前橋DYVER

7/17(金) 水戸LIGHT HOUSE

7/19(日) 静岡UMBER

■日本侵略！わくわくワンマンツアー

6/26(金) 札幌KLUB COUNTER ACTION

6/28(日) 仙台ROCKATERIA

7/12(日) 宇都宮HEAVEN’S ROCK 2/3 V1-4

7/21(火) 高松DIME

7/22(水) 広島ALMIGHTY

8/1(土) 新潟LOTS

8/13(木) 京都GATTACA

8/14(金) 大阪Pangea

8/28(金) 名古屋ell.FITS ALL

9/1(火) 渋谷音楽堂

※詳細：shukatsuclub.info/live/(https://shukatsuclub.info/live/)