【ナビトモ初開催！】延べ2,300人が受講した人気講師が登壇！世代を問わず夢中になる「まあちゃおカードゲーム(R)で学ぶ はじめての麻雀体験会」開催決定！

松竹ブロードキャスティング株式会社

松竹ブロードキャスティング株式会社が運営するコミュニティサイト「ナビトモ」は、2026年7月10日（金）に、同サイト初となる麻雀体験イベント「まあちゃおカードゲーム(R)で学ぶ はじめての麻雀体験会」を開催いたします。 本イベントは、「興味はあるけれど難しそう」「ルールを覚えられるか不安」という完全未経験・初心者の方を対象に、独自開発されたカードゲームを使って楽しく麻雀の基本を学べる体験型講座です。

■ イベント開催の背景

指先を動かし、常に戦略を練る麻雀は、大人世代にとって最高の「脳トレ」であり、知的なエンターテインメントとして近年大きな注目を集めています。しかし、従来の「雀荘」のイメージやルールの複雑さから、一歩を踏み出せない方が多いのが現状です。

そこでナビトモでは、子どもから96歳までが一緒に楽しめるコミュニケーションゲーム「まあちゃおカードゲーム(R)」を開発した、やすいともこ先生を講師にお招きしました。従来の麻雀のイメージを一新する「明るく清潔な空間」で、カードゲーム形式だからこそ実現できる“やさしく・たのしく・なかよく”和気あいあいとした体験を提供し、参加者の新たな趣味づくりと地域コミュニティの活性化を目指します。

■本イベントの3つの特徴

1. 麻雀を知らなくても安心の「カードゲーム形式」

難しい牌の計算や複雑なルールは不要。

カードを使って遊びながら、自然と麻雀の基本が身につきます。

2. 延べ2,300人が受講した人気講師が登壇！

2024年～2026年にかけて延べ2,300名以上の指導実績を持ち、自治体講座でも大人気のやすいともこ先生が優しくレクチャーします。

3. 初めてでも一人でも溶け込める「交流タイム」

お一人での参加はもちろん、親子での参加も大歓迎。リラックスした雰囲気の「はじめまして交流タイム」からスタートするため、すぐに周囲と打ち解けられます。

まあちゃおカードゲーム(R)

■ 開催概要

日時：2026年07月10日（金） 10:30～12:00

会場：東劇ビル（東京都中央区築地4-1-1）

参加費：1,000円（税込）※当日払い

募集人数：10名様（先着順）

服装・持ち物：動きやすい服装、お飲み物をご持参ください。

詳細・お申込み：https://www.navi-tomo.com/special/detail.php?id=109(https://www.navi-tomo.com/special/detail.php?id=109)

講師：やすい ともこ講師：やすい ともこ

麻雀講師歴25年／「まあちゃおカードゲーム(R)」開発者

千葉市・市川市を中心に、自治体主催講座や教育委員会事業などを開催。

【保有資格・肩書】

◯健康麻将レッスンプロ（2001年取得）

（一般社団法人 健康麻将協会）

レクリエーション・インストラクター

（公益財団法人 日本レクリエーション協会）

シナプソロジーインストラクター

（株式会社 ルネサンス シナプソロジー研究所）

ストアカ公式エリア アンバサダー 千葉県担当

（ストリートアカデミー株式会社）

ナビトモとは＜登録料・利用料無料＞

2026年3月に27周年を迎えたコミュニティサイト。

ブログや写真の投稿、会員主体のサークル活動などがお楽しみいただけるほか、

まち歩きや上映会、各種ワークショップなどのイベントも定期的に開催！

皆さんの新たな出会いを応援しています。

●ナビトモ：https://www.navi-tomo.com/(https://www.navi-tomo.com/)