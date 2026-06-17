【参加特典あり】WEBセミナー開催決定：「導入したのに、使われない」Tableau を動かし直す60分 遅延・利用率低迷の“真因”を特定し、運用改善の優先順位を持ち帰る

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株式会社デリバリーコンサルティング


データリテラシーの向上を通じてデータドリブンカンパニーへの変革を支援する株式会社デリバリーコンサルティング（本社：東京都港区、取締役CEO：内藤 秀治郎）はWEBセミナーを開催いたします。


■テーマ

「導入したのに、使われない」Tableau を動かし直す60分
遅延・利用率低迷の“真因”を特定し、運用改善の優先順位を持ち帰る


■参加申し込み

https://service.deliv.co.jp/seminor/20260624(https://na2.hubs.ly/H062WqN0)


■セミナー概要

「最近、Tableau が遅い」「せっかく作ったダッシュボードが見られていない」


その不調、原因はダッシュボードの作り方ではなく“環境の運用”にあるかもしれません。


・Tableau Server のレスポンスが、以前より目に見えて遅くなった


・多額の投資をして導入したのに、利用率が一向に伸びない


・「環境に問題がありそう」だが、原因を特定できていない


・改善したいが、何から着手すべきか優先順位がつけられない


ひとつでも当てはまるなら、“見えない運用課題”がデータ活用の足かせになっている可能性があります。



本セミナーでは、Tableau 環境で起こりやすい課題とその真因、改善の進め方を整理したうえで、環境の状態を客観的に評価する「Tableau Server ヘルスチェックサービス」の使いどころをご紹介します。


■このセミナーで学べる事

・Tableau Server で発生しやすい運用課題の全体像（チェックリスト形式で整理）


・パフォーマンス低下を引き起こす主な原因と、その見分け方


・数ある課題に優先順位をつける「改善の判断軸」


・Tableau 環境を継続的に改善し続けるための運用の勘所


・自社環境を客観評価する「ヘルスチェックサービス」の進め方と評価観点


■こんな方におすすめ

・Tableau Server の運用・管理を担当している方


・Tableau の利用促進・定着化に課題を感じている方


・情報システム部門・DX推進部門で、BI活用の旗振りをしている方


・「投資したBIを使い切れていない」という課題感をお持ちの経営・企画部門の方


・Tableau 環境の改善・刷新を検討している方


■参加特典

セミナー後、先着10社限定で「簡易ヘルスチェック 無料相談枠」をご用意します。


専門コンサルタントが貴社の Tableau 環境の課題を個別にうかがい、改善の方向性をその場でアドバイス。自社の状況を客観的に把握する第一歩としてご活用ください。


対応方法：オンライン　／　所要時間：30分～1時間程度　／　先着10社限定（ご希望者多数の場合は受付を終了します）


■開催概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/108457/table/105_1_43b4f2369beca4490636e77bee1d5e96.jpg?v=202606170452 ]
■登壇者プロフィール
- 株式会社デリバリーコンサルティング CBDO(Chief Business Development Officer) 柴田 豊信経営コンサルタントとして10年以上、製造業やサービス業、エネルギー業など多様な業界に経営改革・業務改革・ITシステム企画・導入のコンサルティングに従事。近年は外資系ソフトウェアベンダーでソリューション開発の責任者として、RPA、AI、IoTを駆使したオートメーションソリューションを創出。


詳細、および注意事項は、上記参加申し込みページをご確認ください。


■ 株式会社デリバリーコンサルティングについて

デリバリーコンサルティングは、企業のデータリテラシーの測定・診断・改善、およびテックパートナーと連携したDXコンサルティングの両面支援を通じて、データドリブンカンパニーへの変革を実現するテクノロジーコンサルティングファームです。2003年の設立以来、テクノロジーに対する深い知見をベースに、システム開発からITコンサルティングにサービスをひろげ、お客様からの高い信用を獲得し、国内外に複数拠点を設け事業を拡大してきました。2016年には、独立系テクノロジーコンサルティングカンパニーとして商号を変更。2021年には東京証券取引所マザーズ市場（現グロース市場）に上場し、さらなる事業の成長を目指しております。



WEBサイト　　　https://www.deliv.co.jp/(https://na2.hubs.ly/H062WqP0)


サービスサイト　 https://service.deliv.co.jp/(https://na2.hubs.ly/H062Wf40)