【参加特典あり】WEBセミナー開催決定：「導入したのに、使われない」Tableau を動かし直す60分 遅延・利用率低迷の“真因”を特定し、運用改善の優先順位を持ち帰る

株式会社デリバリーコンサルティング

データリテラシーの向上を通じてデータドリブンカンパニーへの変革を支援する株式会社デリバリーコンサルティング（本社：東京都港区、取締役CEO：内藤 秀治郎）はWEBセミナーを開催いたします。

■テーマ

「導入したのに、使われない」Tableau を動かし直す60分

遅延・利用率低迷の“真因”を特定し、運用改善の優先順位を持ち帰る

■参加申し込み

https://service.deliv.co.jp/seminor/20260624(https://na2.hubs.ly/H062WqN0)

■セミナー概要

「最近、Tableau が遅い」「せっかく作ったダッシュボードが見られていない」

その不調、原因はダッシュボードの作り方ではなく“環境の運用”にあるかもしれません。

・Tableau Server のレスポンスが、以前より目に見えて遅くなった

・多額の投資をして導入したのに、利用率が一向に伸びない

・「環境に問題がありそう」だが、原因を特定できていない

・改善したいが、何から着手すべきか優先順位がつけられない

ひとつでも当てはまるなら、“見えない運用課題”がデータ活用の足かせになっている可能性があります。

本セミナーでは、Tableau 環境で起こりやすい課題とその真因、改善の進め方を整理したうえで、環境の状態を客観的に評価する「Tableau Server ヘルスチェックサービス」の使いどころをご紹介します。

■このセミナーで学べる事

・Tableau Server で発生しやすい運用課題の全体像（チェックリスト形式で整理）

・パフォーマンス低下を引き起こす主な原因と、その見分け方

・数ある課題に優先順位をつける「改善の判断軸」

・Tableau 環境を継続的に改善し続けるための運用の勘所

・自社環境を客観評価する「ヘルスチェックサービス」の進め方と評価観点

■こんな方におすすめ

・Tableau Server の運用・管理を担当している方

・Tableau の利用促進・定着化に課題を感じている方

・情報システム部門・DX推進部門で、BI活用の旗振りをしている方

・「投資したBIを使い切れていない」という課題感をお持ちの経営・企画部門の方

・Tableau 環境の改善・刷新を検討している方

■参加特典

セミナー後、先着10社限定で「簡易ヘルスチェック 無料相談枠」をご用意します。

専門コンサルタントが貴社の Tableau 環境の課題を個別にうかがい、改善の方向性をその場でアドバイス。自社の状況を客観的に把握する第一歩としてご活用ください。

対応方法：オンライン ／ 所要時間：30分～1時間程度 ／ 先着10社限定（ご希望者多数の場合は受付を終了します）

■開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/108457/table/105_1_43b4f2369beca4490636e77bee1d5e96.jpg?v=202606170452 ]■登壇者プロフィール- 株式会社デリバリーコンサルティング CBDO(Chief Business Development Officer) 柴田 豊信経営コンサルタントとして10年以上、製造業やサービス業、エネルギー業など多様な業界に経営改革・業務改革・ITシステム企画・導入のコンサルティングに従事。近年は外資系ソフトウェアベンダーでソリューション開発の責任者として、RPA、AI、IoTを駆使したオートメーションソリューションを創出。

詳細、および注意事項は、上記参加申し込みページをご確認ください。

■ 株式会社デリバリーコンサルティングについて

デリバリーコンサルティングは、企業のデータリテラシーの測定・診断・改善、およびテックパートナーと連携したDXコンサルティングの両面支援を通じて、データドリブンカンパニーへの変革を実現するテクノロジーコンサルティングファームです。2003年の設立以来、テクノロジーに対する深い知見をベースに、システム開発からITコンサルティングにサービスをひろげ、お客様からの高い信用を獲得し、国内外に複数拠点を設け事業を拡大してきました。2016年には、独立系テクノロジーコンサルティングカンパニーとして商号を変更。2021年には東京証券取引所マザーズ市場（現グロース市場）に上場し、さらなる事業の成長を目指しております。

WEBサイト https://www.deliv.co.jp/(https://na2.hubs.ly/H062WqP0)

サービスサイト https://service.deliv.co.jp/(https://na2.hubs.ly/H062Wf40)