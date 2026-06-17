トライデント デザイン専門学校 × 株式会社松風屋産学連携プロジェクト 6/25にバレンタイン商品のパッケージデザインのプレゼン実施

学校法人 河合塾

学校法人河合塾学園が運営するトライデントデザイン専門学校（名古屋市中村区）は、産学連携プロジェクトの一環として株式会社松風屋（名古屋市中区、以下松風屋）が展開する高級洋菓子ブランドの「フーシェ（FOUCHER）」が2027年1月に販売する「フーシェオリンポス」（バレンタインデー向けチョコレート）のパッケージを学生がデザインします。2026年6月25日に同校において学生がパッケージデザインのプレゼンテーションを行い、優秀作品は商品化されます。

実践的な授業でビジネスの現場を体感

学生が“オリンポスの宇宙”をテーマに実際にデザインし、販売されたパッケージ

デザイン教育は、表現力や制作技術向上だけでなく、顧客へのアプローチ方法や、コスト最適化といった課題を理解し解決するビジネスセンスが求められています。学生が実際の商品開発にかかわる機会は限られており、企業側では商品開発者だけでは捉えきれない若年層の価値観や感性を取り入れることが課題です。

そこで、トライデントデザイン専門学校ビジュアルデザインコースは、学生たちが市場分析からコンセプト設計、デザイン提案まで取り組む実践的な学びの場として、2015年から松風屋と産学連携プロジェクトを行っており、松風屋が展開する「フーシェ」ブランドのバレンタインチョコレートのパッケージデザインに取り組んでいます。

本プロジェクトは、3年生の授業として、これまで培ってきた知識、スキル、デザイナーマインドをフル活用して課題に取り組み、21人の学生が一人ずつ商品開発部長や企画・マーケティング部長をはじめとする松風屋の皆様にプレゼンテーションを行います。優秀作品としてデザインが採用された場合は、「フーシェ」のバレンタインデー向けチョコレートとして、2027年1月に全国で販売されます。実際に2019年度の本プロジェクトの採用作品が2020年に全国のバレンタイン催事企画で販売されました。ただし、年によっては採用レベルに達せず商品化に至らないこともあり、プレゼンの場は実際のビジネスシーンと同様に真剣勝負のやり取りが行われます。

本プレゼンテーションは報道関係者向けに公開いたします。未来のデザイナー・クリエイターをめざす学生が、産学連携プロジェクトの成果として商品化のビッグチャンスに挑戦する様子をご取材いただけますと幸いです。

プレゼンテーション開催概要（取材のご案内）

- 日時：2026年6月25日（木）13:45～16:55- 会場：トライデント デザイン専門学校- 所在地：愛知県名古屋市中村区名駅4-1-11- 内容：プロジェクト概要説明／学生プレゼンテーション／企業講評／質疑応答- 取材のお申し込み：6月25日のプレゼンテーションの取材をご希望の方は、前日までにメールまたは電話でご連絡ください。

トライデント デザイン専門学校 担当：木村・佐々木

【TEL】052-582-1770 【E-mail】info@design.trident.ac.jp

【受付時間】9:00～18:00（土日祝・閉館日を除く）

※プレゼンテーションで発表されたデザインは商品発売まで掲載をご遠慮いただいております。

学校法人河合塾学園 トライデント デザイン専門学校

https://design.trident.ac.jp/

愛知県名古屋市で独自の教育を通じて、生涯にわたり企業・業界を牽引していくことのできるマネージャー・リーダーを輩出することを目標に多くの卒業生を送り出してきました。「ビジュアルデザイン」「CGデザイン」「建築・インテリアデザイン」「マンガ・イラスト」から自分に合ったコースを入学後に選択でき、3年間の学びでデザイン業界に必要な「感性」「技術」「ビジネス力」を身につけます。