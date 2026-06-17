スーパーサウナ 一宮が2026年秋開業予定

株式会社みらいホールディングス

株式会社アットイン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：平塚 正人）は、愛知県一宮市にて、厳選された5種類のサウナと4種類の水風呂を設備した男性専用サウナ施設「スーパーサウナ一宮（いちのみや）」の、2026年秋開業を予定しております。

■ 開発の背景

スーパーサウナは、地方都市で老朽化が進んでいたスーパー銭湯を再生し、地域の憩いの場を守る挑戦から始まりました。単なるサウナ施設への改修ではなく、都心型サウナが抱える「狭さ」や「時間の制約」といった限界を打ち破るため、あえて男性専用にすることで、男性の求めるサウナ設備を極限まで突き詰めた温浴施設を目指しました。

施設を男性専用に開放することで、スペースの分散による設備の妥協をなくし、広大な外気浴スペースや多様な種類のサウナ、水風呂を完備した「サウナの理想郷」を実現しました。圧倒的なスペックで日々のサウナを特別なエンターテインメントに変えていく、この“サウナーテインメント”施設を通じて、東海エリアに新しいサウナの形を生み出します。

■ 「スーパーサウナ 一宮」の魅力

1.東海最大級の豊富な“ととのい”設備

“薬草樽蒸サウナ”をはじめとした5種類の多彩なサウナ、温度・深さの異なる4種類の水風呂を完備。また、50種類のイベントプログラムを含め、実に1,000通りものアプローチで自由な“ととのい”を提供します。「スーパーサウナ 一宮」ならではのサウナ体験をご堪能ください。

2. 時間制限なし。時計を脱ぎ、心ゆくまで“ととのい”に没入

私たちは最近のサウナによくある時間制限は“ととのい”にとって最も邪魔なものではないか？と思っています。「終わりの時間を気にしながらのサウナ体験はノイズでしかない」その思いから、“時間無制限”を採用しました。時間に追われるストレスから解放され、心身ともにゆとりを取り戻す場所を目指します。

3. 鮮烈な熱波と演出が織りなす、50種の日替わりイベントプログラム

大浴場の4つのサウナでは、多種多様なイベントが実施されます。少なくとも50種類のイベントプログラムをご用意し、毎日来ても異なる“ととのい”体験が可能です。訪れるたびに新たな境地へと導かれる、一期一会のサウナ体験を提供します。

■「スーパーサウナ」の名称とロゴマークに込めた想い

「スーパーサウナ」という名称には、従来のスーパー銭湯が持つ「広々とした快適な空間」を受け継ぎながら、「最高峰のサウナクオリティ」を掛け合わせ、他にはない唯一無二のサウナ施設にするという想いが込められています。

ロゴマークのシンボルとなる「SS」は、サウナの真髄となる「立ち上る強烈な熱気（熱波・蒸気）」と、ブランド名となる

「S (スーパー)」「S (サウナ)」を融合。力強いエッジの効いたタイポグラフィにより、男性が抱える日々の忙しさやストレスを忘れさせ、心と体を深くリセットできる「大人の男のための聖域（サンクチュアリ）」を表現しています。

■ 導入サウナ

１.“木の宝石” ケロ材を使用した本格サウナ＜バーニャサウナ「杜（もり）」＞

約90℃の高温設定でサウナ上級者も納得の環境を提供する、約28名収容の本格バーニャサウナです。木を基調とした室内の一部には、“木の宝石”と称される希少なケロ材を贅沢に使用し、素材感と高貴な香りを重視しました。

空間の主役となるヒーター上部には水を張ったボウルを設置し、本場ロシアのロシアンバーニャを彷彿とさせる、強烈な高温多湿環境を演出。オートロウリュはもちろん、熱波師やアウフギーサーによるダイナミックなロウリュに対応します。室内は歓談可能となっており、多湿な熱気の中で参加者全員が一体となってアウフグースを楽しめるほか、通路部の天井高を活かした“フラッグロウリュ”など、ダイナミックな演出も堪能できます。

２.熱・音・光が交錯する施設最大規模のイベントサウナ＜スタジアムサウナ「熱（ねつ）」＞

初心者から上級者まで誰もが心地よい温度感で楽しめる約80℃に設定された、約37名収容の施設最大規模を誇るメインサウナです。内装の壁面はタイル仕上げとし、洗練されたモダンな空間を構成。空間中央には専用ステージを設け、大規模なアウフグースイベントに対応します。

通常時はプロジェクターによる大型モニターとしてTV視聴を楽しみながら、基本「黙浴」の静寂の中でストイックに汗を流せますが、イベント時には映像が消え、音楽と照明が完全にシンクロするドラマチックなロウリュ空間へと一変。この時間のみ「歓談可能」となり、熱波師のパフォーマンスとシンクロする、一期一会のサウナエンターテインメントを体感できます。

３.円形空間に包まれ心と体を浄化する白いサウナ＜ミストサウナ「霧（きり）」＞

明るく白を基調とした円形空間に、柔らかい間接照明と角のないR形状の壁が包み込まれるような安心感を演出する、約20名収容のミストサウナです。身体への負担が少ない約60℃のマイルドな温度帯ながら、オートロウリュ式の高湿度スチームを採用。

イベント時にはヒーター上部から粒子の細かいミストが大量に降り注ぎ、ヒーターに当たることで一気に蒸発します。室内全体にまるで雲海が現れたかのような幻想的な蒸気と光の演出が広がり、五感を心地よく刺激しながら心身のリセットを促します。室内は「黙浴」を徹底し、静かに自分の内面と深く向き合う至福の時間を提供します。

４.寂と蒸気の中で自分と向き合う瞑想サウナ＜スチームサウナ「暝（めい」＞

約60℃の低温設定にすることで身体への負担を最小限に抑え、長時間の滞在を可能にした約7名収容のプライベート感溢れるスチームサウナです。ダークトーンで統一された静かな空間は、外界のノイズを完全に遮断し、自分自身へと集中するための特別な空間となっています。

室内を圧倒的な多湿空間にすることで、低温でありながらもしっかりとした高い体感温度を維持します。さらに、室内に設置された「クナイプホース」により、身体を部分的に冷却しながら温冷を繰り返すことができるため、無理のないセルフ体温調整が可能です。時間を忘れて長く滞在し、深い瞑想状態へと没入できます。

５.聖地岐阜のDNAを継承した、「薬草樽蒸サウナ」

岐阜県大垣市にある薬草蒸気風呂の聖地「田辺温熱保養所」から正式に承諾を得て、その伝統とDNAを正統継承した特別な薬草樽蒸サウナを贅沢に2基導入しました。江戸時代、美濃西洋医学の先駆者である大垣藩医・江馬蘭斎が考案した伝統の“蒸気風呂”が、一宮の地に現代の技術を伴って進出します。

日本三大美林である高貴な「青森ヒバ」を使用した特製の大型樽の中で、独自にブレンドされた濃厚な薬草の蒸気が身体を芯からじんわりと温めます。さらに本施設では、収容人数をアップさせるなど、聖地の体験をさらにアップデートした、唯一無二の温熱体験をお届けします。

※ご使用には追加料金（全日1800円 2時間制）が必要となります。

■ 4種類の水風呂と3種類のお風呂も用意

水風呂は、強烈な冷却を可能にする約7～9℃の「シングル」をはじめ、王道の「水風呂（14～17℃）」、マイルドに冷やす「常温水風呂（22～24℃）」、そして心地よい浮遊感をもたらす「常温バイブラ水風呂（22～24℃）」の4種類を完備。極冷・王道水風呂は全身を一気に包み込む深さ70cm、常温2種はリラックス重視の深さ60cmに設計し、サウナーが求める「冷冷交代浴」を自在にコントロールできます。

さらに、サウナ施設にありがちな「湯船の少なさ」という課題もクリア。内風呂には「白湯」と「バラエティバス（ジェットバス）」、露天エリアには“ととのい”を加速させる「高濃度炭酸風呂」の計3浴槽を贅沢に配置しました。

■ 約50名同時に利用可能な“ととのい”スペース

外気浴、内気浴、そして浴室内の3エリアで構成される休憩スペースには、合計47脚におよぶ多彩なリラクゼーションチェアを配置しました。約50名が同時にととのえる充実のキャパシティを確保しています。各エリアには心地よいリラックス環境音を導入し、ただ静かに心身をリセットするためだけの空間作りを徹底。時間無制限の滞在のなかで、時間を忘れて極上のひとときを提供します。

【施設概要】

・名称：スーパーサウナ一宮

・所在地：〒491-0932 愛知県一宮市大和町毛受字一本松31

・開業予定日：2026年秋予定

・営業時間：9:00～25:00（最終入館24:00）

・定休日：年中無休(※設備点検のための臨時休業が年に数回あり)

・入館料：平日2000円、土日祝日2500円 時間無制限/樽蒸しエリア：全日1800円 2時間制

・駐車場数：150台

・HP：https://supersauna.jp

・公式アカウント：https://www.instagram.com/supersauna_ichinomiya/

■ 特別SNSアカウントにてオープンまでのストーリーを開発担当である「サウナ会社員」の本音や裏側を発信中

スーパーサウナ一宮が完成するまでのストーリーを、開発担当である「サウナ会社員」の本音や、裏側を発信中。古いスーパー銭湯がサウナ施設に生まれ変わるまでの軌跡をご紹介し、サウナーなら誰もがワクワクするディープな裏側をInstagramとTikTokで配信しています。

・Instagram：@ sauna_kaishain（https://www.instagram.com/sauna_kaishain/）

・TikTok：@ sauna_kaishain（https://www.tiktok.com/@sauna_kaishain）

■株式会社アットインについて

みらいホールディングスのグループ企業であるアットインでは、ホテルや温浴事業など、多角的な住まい・宿泊サービスを通じて、快適で便利な「暮らし」の提供に貢献しています。「ひとの幸せを想い もてなす」という理念のもと、おもてなしの心（アットイン・ホスピタリティ）を大切に、お客様の期待を超える付加価値の創造に取り組んでいます。

・社名： 株式会社アットイン

・所在地： 〒451-6005愛知県名古屋市西区牛島町6番1号 名古屋ルーセントタワー5階

・代表者： 平塚 正人

・設立： 2004年5月12日

・URL： https://www.miraihd.jp/atinn/

■株式会社みらいホールディングスについて

みらいホールディングスは、2004年の創業以来、ホテル・温浴事業のほか、住まいサービス事業、事業ソリューション事業、アセットソリューション事業、セキュリティソリューション事業など、多角的な事業展開を通じて、人と企業が抱える課題解決に貢献してまいりました。「人の“こころ”を大事にし、“みらい”に良い事を“つくる”“つなぐ”」という理念のもと、時代の変化に寄り添いながら、関わるすべての人々を幸せにする価値創造に取り組んでいます。

・社名： 株式会社みらいホールディングス

・所在地： 〒451-6005 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号 名古屋ルーセントタワー5階

・代表者： 代表取締役 磯部 悟

・設立： 2004年1月

・URL： https://www.miraihd.jp/

《本件に関する報道関係者様からのお問合せ先》

スーパーサウナPR事務局（株式会社サニーサイドアップ内）

担当：鍬崎（080-4652-1575）、門田（070-3168-2905） メール：supersauna@ssu.co.jp