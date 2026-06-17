AI音楽クリエイター ezo-momo、新曲『しろくまかき氷🐻‍❄️ 』を6月26日に配信リリース！4つの“6”が揃う「スーパーしろくまの日」に、初監督アニメMVもYouTubeプレミア公開

ezo-momo Records

【プレスリリース】

報道関係者各位

2026年6月26日―― 4つの「6」が揃う特別な日に、ひんやり優しい夏の物語が始まります。

AI音楽クリエイター「ezo-momo」は、新曲『しろくまかき氷🐻‍❄️ 』を2026年6月26日（金）より各種音楽配信サービスにてリリースいたします。

さらに同日18時には、ezo-momo初監督作品となる『しろくまかき氷🐻‍❄️ 』フルバージョン・アニメーションミュージックビデオをYouTubeにてプレミア公開いたします。

■ 4つの「6」が揃う特別な日

今回のリリース日には、ezo-momoならではの遊び心と想いが込められています。

・2026年（6） ・6月（6） ・26日（6） ・「しろくま」の“ろく”（6）

4つの“6”が重なる奇跡の日。

ezo-momoでは、この日を

『スーパーしろくまの日🐻‍❄️ 』

と名付けました。

「6がつく日は、しろくまの日。」

そんな小さな発見と笑顔を届けたい――。 その想いから、この特別な日にリリースを決定しました。

■ 『しろくまかき氷🐻‍❄️ 』について

本作は、海辺の小さなかき氷屋さんを舞台に、どこか懐かしく心をそっと癒してくれる“夏のしあわせ時間”を描いた楽曲です。

真っ青な空に浮かぶ入道雲。 潮風に揺れる風鈴の音。 海沿いを走る白いローバーミニ。 紫陽花が咲く坂道。 そして、ひんやり甘いかき氷――。

誰もが胸の奥に持つ「忘れられない夏の記憶」を、優しいメロディーと温かな世界観で表現しました。

■ ezo-momo初監督作品 YouTubeアニメーションミュージックビデオ

楽曲リリースにあわせて公開されるフルバージョンのアニメーションミュージックビデオは、ezo-momo自身が監督として世界観の構築、絵コンテ制作、演出監修を手掛けた記念すべき初の映像作品です。

作品内では、

・海辺のしろくまかき氷屋さん ・真夏の青空と入道雲 ・風に揺れる風鈴 ・海沿いを走る白いローバーミニ ・かき氷を頬張る少女 ・夏の終わりへと続く美しい情景

などを通して、ひと夏のかけがえのない時間を描きます。

AI技術と創造性を融合させた、新しい映像表現にもぜひご注目ください。

先行配信＆配信リリース告知イメージ画像

■ リリース情報

タイトル： 『しろくまかき氷🐻‍❄️ 』

アーティスト： ezo-momo

先行試聴開始： 2026年6月17日（水）

配信リリース： 2026年6月26日（金）

しろくまかき氷🐻‍❄️ 配信ジャケット写真

YouTubeプレミア公開：

ezo-momo初監督作品 『しろくまかき氷🐻‍❄️ 』 フルバージョン アニメーションミュージックビデオ

2026年6月26日（金） 18:00(午後6時)～

キャッチコピー： 「4つの“6”が揃う日。ひんやり、しあわせ時間、はじまるよ。」

この夏、あなたの大切な思い出の1ページに。

音楽と映像が織りなす、少し懐かしくて優しい夏の物語――。

『しろくまかき氷🐻‍❄️ 』

ぜひお楽しみください。

しろくまかき氷🐻‍❄️ MVイメージ画像1しろくまかき氷🐻‍❄️ MVイメージ画像2

「しろくまかき氷🐻‍❄️ 」ミュージックビデオ

Youtube(6月26日午後6時～)

https://youtu.be/XRcrzbPkFc0?si=sNH9RwzUP-rXZqoN

【ezo-momo プロフィール】

2026年4月より活動開始した北海道発のAI音楽クリエイター。

「全世界に ezo-momo music をデリバリーる」をコンセプトに、AI技術と独自の発想を掛け合わせ、J-POP、和楽器、テクノ、バラードなどジャンルの垣根を越えた音楽制作を展開。

楽曲だけでなく、イラスト、映像、ストーリーまで一貫した世界観づくりにも挑戦している。

ezo-momo アーティスト写真