AI音楽クリエイター ezo-momo、新曲『しろくまかき氷🐻‍❄️ 』を6月26日に配信リリース！4つの“6”が揃う「スーパーしろくまの日」に、初監督アニメMVもYouTubeプレミア公開

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ezo-momo Records

【プレスリリース】


報道関係者各位


2026年6月26日―― 4つの「6」が揃う特別な日に、ひんやり優しい夏の物語が始まります。


AI音楽クリエイター「ezo-momo」は、新曲『しろくまかき氷🐻‍❄️ 』を2026年6月26日（金）より各種音楽配信サービスにてリリースいたします。


さらに同日18時には、ezo-momo初監督作品となる『しろくまかき氷🐻‍❄️ 』フルバージョン・アニメーションミュージックビデオをYouTubeにてプレミア公開いたします。


■ 4つの「6」が揃う特別な日


今回のリリース日には、ezo-momoならではの遊び心と想いが込められています。


・2026年（6） ・6月（6） ・26日（6） ・「しろくま」の“ろく”（6）


4つの“6”が重なる奇跡の日。


ezo-momoでは、この日を


『スーパーしろくまの日🐻‍❄️ 』


と名付けました。


「6がつく日は、しろくまの日。」


そんな小さな発見と笑顔を届けたい――。 その想いから、この特別な日にリリースを決定しました。



■ 『しろくまかき氷🐻‍❄️ 』について


本作は、海辺の小さなかき氷屋さんを舞台に、どこか懐かしく心をそっと癒してくれる“夏のしあわせ時間”を描いた楽曲です。


真っ青な空に浮かぶ入道雲。 潮風に揺れる風鈴の音。 海沿いを走る白いローバーミニ。 紫陽花が咲く坂道。 そして、ひんやり甘いかき氷――。



誰もが胸の奥に持つ「忘れられない夏の記憶」を、優しいメロディーと温かな世界観で表現しました。


■ ezo-momo初監督作品 YouTubeアニメーションミュージックビデオ


楽曲リリースにあわせて公開されるフルバージョンのアニメーションミュージックビデオは、ezo-momo自身が監督として世界観の構築、絵コンテ制作、演出監修を手掛けた記念すべき初の映像作品です。


作品内では、


・海辺のしろくまかき氷屋さん ・真夏の青空と入道雲 ・風に揺れる風鈴 ・海沿いを走る白いローバーミニ ・かき氷を頬張る少女 ・夏の終わりへと続く美しい情景


などを通して、ひと夏のかけがえのない時間を描きます。


AI技術と創造性を融合させた、新しい映像表現にもぜひご注目ください。




先行配信＆配信リリース告知イメージ画像

■ リリース情報


タイトル： 『しろくまかき氷🐻‍❄️ 』


アーティスト： ezo-momo


先行試聴開始： 2026年6月17日（水）


配信リリース： 2026年6月26日（金）



しろくまかき氷🐻‍❄️ 配信ジャケット写真


YouTubeプレミア公開：


ezo-momo初監督作品 『しろくまかき氷🐻‍❄️ 』 フルバージョン アニメーションミュージックビデオ


2026年6月26日（金） 18:00(午後6時)～


キャッチコピー： 「4つの“6”が揃う日。ひんやり、しあわせ時間、はじまるよ。」


この夏、あなたの大切な思い出の1ページに。


音楽と映像が織りなす、少し懐かしくて優しい夏の物語――。


『しろくまかき氷🐻‍❄️ 』


ぜひお楽しみください。



しろくまかき氷🐻‍❄️ MVイメージ画像1

しろくまかき氷🐻‍❄️ MVイメージ画像2

「しろくまかき氷🐻‍❄️ 」ミュージックビデオ


Youtube(6月26日午後6時～)


https://youtu.be/XRcrzbPkFc0?si=sNH9RwzUP-rXZqoN



【ezo-momo プロフィール】


2026年4月より活動開始した北海道発のAI音楽クリエイター。


「全世界に ezo-momo music をデリバリーる」をコンセプトに、AI技術と独自の発想を掛け合わせ、J-POP、和楽器、テクノ、バラードなどジャンルの垣根を越えた音楽制作を展開。


楽曲だけでなく、イラスト、映像、ストーリーまで一貫した世界観づくりにも挑戦している。



ezo-momo アーティスト写真