AI検索最適化プラットフォーム「Dr. AISEO」、Shopifyの商品ページ分析機能を国内初※搭載。Gemini対応・AI Overviews分析機能も同時リリース

Ｄｒ．ＡＩＳＥＯ株式会社

Dr. AISEO株式会社は、AI検索最適化（AISEO )プラットフォーム「Dr. AISEO」において、１.Gemini分析機能のアップデート、２.AI Overviews分析機能、３.Shopify AISEO診断機能の3つの新機能を新規リリースしたことをお知らせいたします。

これにより、これまでChatGPTを中心としていた露出分析の対象が、Googleの生成AI「Gemini」および検索結果上部に表示される「AI Overviews」へと拡張されるとともに、Shopifyにおいては、商品登録時に「AIに選ばれやすくなる記述・コード」を提示し、実際にAIが推奨しているかどうかまでを一気通貫で計測・改善できるようになります。AI検索だけでなく、購買の現場で進むAIレコメンド化にも対応する、AISEO領域でも国内屈指のカバレッジを持つプラットフォームへと進化します。

開発背景

Google AI OverviewsやChatGPTなどの普及により、ユーザーの検索行動は「リンクをクリックする」ことから「AIの回答を直接受け取る」形へとシフトしています。企業にとって、従来のSEO対策に加え、AIに正しく認知・引用されるための「AISEO（AIO / LLMO）」の重要性が急速に高まっています。

さらに、Google検索結果の最上部に表示される「AI Overviews」のように、検索結果そのものがAIによるサマリー形式へと変化しつつあり、ユーザーはリンクをクリックする前にAIサマリーから情報を得るのが一般的になっています。一方で、「自社商品がAIに正しく認知され、推奨されているか」を可視化し、改善する手段は限られているのが現状です。

「Dr. AISEO」はこの課題に対し、コーポレートサイトからEC商品ページまで、企業のあらゆる情報資産がAI検索でどう露出しているかを横断的に診断・改善できるプラットフォーム、今回の3つの新機能をリリースいたしました。

実績

正式リリース以降、上場企業をはじめとする複数社にご導入いただいており、AI検索時代への対応を急ぐ大手企業からの引き合いが急速に拡大しています。

また、約7万人が参加する経営者コミュニティのイベントに経営陣が登壇し、AISEOの最新動向とDr. AISEOの活用事例を紹介しました。今後も、AI時代における企業の信頼構築のあり方と、AIに選ばれるブランドとなるための実践知について、データと事例に基づく知見を継続的に発信してまいります。

新機能の概要

1. Gemini分析対応 ― 「複数AIを横断する分析」が必須となる時代へ」ChataGPT分析画面Gemini分析画面

これまで主にChatGPT上での露出分析を提供してきた「Dr. AISEO」が、Googleが提供する生成AI「Gemini」での露出分析にも本格対応いたしました。

＜なぜ複数のAIモデルを追う必要があるのか＞

ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity、DeepSeek、Gensparkなど、ユーザーが日常的に使うAIは急速に多様化しています。各AIは参照するソース・引用ロジック・回答スタイルが大きく異なるため、「ChatGPTでは自社が頻繁に引用されているが、Geminiでは全く露出していない」といったAIモデル間のギャップが頻繁に発生します。特にGeminiは、Google検索のAI Overviews／AI Modeの基盤モデルとして公式に採用されており、Googleからの流入比率が高い日本市場では事業インパクトが特に大きいAIモデルです。

そのため今後のAISEO対策では、「どのAIで、どれだけ、どう露出しているか」をAIモデル横断で継続的にモニタリングすることが必須になります。

Dr. AISEOでは、Gemini上における自社ブランドの「AI参照率／AI引用率／AI推奨率」を独自スコアで可視化するだけでなく、ChatGPTとの差分比較、AIモデルごとの改善優先度の自動算出までを一気通貫で提供します。各AIを手動で逐一プロンプトを叩いて確認するような工数は不要で、ダッシュボード上で「どのAIで、どのキーワードに対し、何が不足しているのか」が一目で把握できます。

これにより、AIの主戦場が分散していく時代においても、AI検索チャネル全体での露出最大化と流入獲得を効率的に進めることが可能になります。

2. AI Overviews 分析機能 ― Google検索の「新しいファーストビュー」を可視化

Google AI Overviews分析画面

Google検索結果の最上部に表示される生成AIによるサマリー「AI Overviews」は、いまやユーザーが最初に目にする新たなファーストビューとなりつつあります。AI Overviewsに自社情報が引用されているかどうかは、従来のSEO順位とは別の評価軸で決まるため、独立した分析・対策が不可欠です。

＜なぜAI Overviewsの専用分析が必要か＞

AI OverviewsはGeminiを基盤としつつも、検索クエリの文脈・検索インテント・ローカルシグナルなどGoogle検索特有の要素が反映されるため、Geminiチャット上の露出結果とは異なる結果を示すケースが少なくありません。「Geminiでは引用されているのにAI Overviewsでは出てこない／その逆」というギャップが発生することを踏まえて、両者を別個に計測し、それぞれに合った対策を打つ必要があります。

＜Dr. AISEOが提供する分析内容＞

本機能では、自社事業に関連するキーワード群に対して、

- AI Overviewsが表示されているかどうか- 表示されている場合、自社が引用元として参照されているか- 引用されている場合、どの記述・どのページが参照されているか- 引用されていない場合、どの競合・どのソースが代わりに引用されているか

を継続的にトラッキングし、AI Overviewsに引用されるための改善ポイントを優先度付きで提示します。これにより、SEO・AISEO・AI Overviews最適化の3つを切り分けて運用できるようになり、検索チャネルの取りこぼしを最小化します。

3. Shopify AISEO診断機能 ― 自社ECのAI最適化を「商品登録の瞬間」から支援

Shopify分析画面

Shopifyで構築された自社ECサイトの商品が、AI検索および各種AIショッピングアシスタントに選ばれやすくなるための特化機能です。

Shopifyへの商品・ページ登録時に、以下のような具体的なテキストおよびコードを提供します。

- 商品ページ、コレクションページ、メタ情報に挿入すべきAI最適化テキスト- 商品仕様・FAQ・レビュー要約に対応したJSON-LD等のコード- AI推奨に効果的なブランドストーリー・カテゴリ説明文の最適化案

加えて、AIがどの商品ページを参照・推奨しているかを継続的に計測し、ストア単位での改善優先度を可視化します。Shopifyショップ運営者が「コード知識ゼロでも」AISEO対策を実装・運用できるよう設計されています。

今後の展開

販売代理店パートナープログラム『Dr’.s』を新たに開始

このたびDr. AISEOでは、パートナー販売代理店プログラム を開始いたします。

本プログラムは、マーケティング支援、Web制作、EC運用支援などのサービスを提供されている企業様を対象に、既存クライアントへのご紹介・販売を通じてDr. AISEOを取り扱っていただく仕組みです。ご紹介・販売の成果に応じて代理店様に紹介料をお支払いいたします。

参画パートナーを順次募集してまいります。詳細は以下リンクよりご確認ください

https://www.dr-aiseo.co.jp/partners

【好評につき追加募集】リリース記念キャンペーン 追加5社を募集

Dr. AISEOの正式リリースに合わせて実施しておりました、抽選で10社様にLightプラン（通常 月額29,800円）を無料でご提供するキャンペーンにつきまして、大変ご好評をいただいております。多数のお申し込みおよびお問い合わせを頂戴したことを受け、このたび追加で5社様を募集することといたしました。

【キャンペーン概要】- 提供内容：Lightプラン 無料提供- 募集社数：抽選5社- 対象：AISEO対策に関心のある法人企業様（競合企業と思わしき企業様へのご提供はいたしません。ご了承ください）- 応募方法：以下の専用フォームよりお申し込みくださいhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez-woXk-maUflyeOG24HRkvX0vXCYrHYHlAE8oXc5gZMCvIg/viewform?usp=publish-editor【応募条件】- 自社サイト・サービスページへのロゴ掲載許諾- サービス利用後のアンケートへのご回答【参加メリット】- 通常 \29,800のLightプランを3ヶ月間無料でお試しいただけます- 自社のAISEO対策状況を無償で診断・分析できます- 競合との比較分析により、戦略立案に活用できます- AI検索時代のマーケティング戦略を先行して構築できます

※ 本キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。

※ 無料提供期間や詳細条件については、お申し込み時にご案内いたします。

その他お問い合わせ

Dr.AISEO株式会社

Email：info@dr-aiseo.com

URL：https://www.dr-aiseo.co.jp/

※AI検索最適化（AISEO / LLMO）SaaSとして、ChatGPT等のWeb検索AIに加えShopifyの商品ページを横断的に分析・最適化できる機能を搭載したのは国内初（2026年6月時点、自社調べ）