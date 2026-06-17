SiMa.ai、フィジカルAI向けエージェント型環境「Palette Neat」を提供開始、開発期間を数カ月から数日に短縮

SiMa Technologies Inc.

フィジカルAIソリューションの先駆者であるSiMa.ai(http://sima.ai/)（本社：カリフォルニア州サンノゼ）は本日、フィジカルAI向けエージェント型開発環境として、複雑なアプリケーションの開発期間を数カ月から数日に短縮する「Palette Neat(TM)」の提供を開始しました。このオープンソースの専用環境は、フィジカルAI向け実行ライブラリとエージェントのワークフロー層を統合し、生産性を重視したエージェント型開発を実現します。量産中のModalix(TM) MLSoC(TM)システム・オン・モジュール（SoM）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000167041.html)または最新のPCIeコンパニオンカードのフォームファクター(https://sima.ai/press-release/sima-ai-launches-modalix-pcie-card-for-industrial-edge-ai-llms/)と組み合わせることで、この統合型プラットフォームは、ロボット工学、自動車、ドローン、産業オートメーション、航空宇宙・防衛、スマートビジョン、ヘルスケアなどにおける高負荷なフィジカルAIワークロードにおいて、卓越した電力効率を実現します。

SiMa.aiの創設者兼CEOのクリシュナ・ランガサイ（Krishna Rangasayee）は、次のように述べています。「SiMa.aiは、自社のシリコンを製造するAIソフトウェア企業です。そして本日、フィジカルAI向けのエージェント型開発環境を提供します。Palette Neatと業界をリードするGPUベンダーとのピン互換性をもつ当社のSoMを組み合わせることで、従来のGPUにおける障壁を取り除き、開発者は自然言語でシステムを設計し、開発作業を数日、多くの場合は数時間で完了できるようになります。」

Palette Neatは、自然言語のインターフェースと革新的なエージェント型ワークフローを使用することで、複雑な低レベル演算を抽出し、新たなシリコンへのアプリケーション移植・統合作業に従来数カ月要していた開発工数を不要にします。

Palette Neatの主な特長は、以下の通りです。

- 新たな開発パラダイム：AIを活用してフィジカルAIを実装します。開発者は自然言語のコマンドを用いてシステム全体を構築できるため、エンジニアリングチームは、新規およびレガシーアプリケーションにおいてシステムレベルでの差別化に専念できます。- 開発期間を数カ月から数日・数時間に短縮：エージェント型開発環境は、アプリケーションの構築からシリコンへのマッピングまでを自律的に実行し、開発サイクルを従来の数分の1に短縮します。開発者は既存のアプリケーションコードをシームレスに再利用できるため、これまでのソフトウェアへの投資の約90%を活用できます。- 摩擦のないプラットフォーム移行：業界をリードするGPUベンダーとのピン互換性をもつSoMおよび最新のPCIeコンパニオンカードとPalette Neatを組み合わせることで、ハードウェア・プラットフォームの切り替えに要するコスト、時間、エンジニアリング・リスクを低減しつつ、従来のGPUの障壁を排除し、フィジカルAIの大規模展開を支援します。

量産対応のModalix SoM(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000167041.html)は、複数の大規模言語モデル（LLM）をビジョンモデルやセンサーモデルと同時に実行できるほか、消費電力10W未満で動作し、フィジカルAIの実装のためにシリコンの段階から専用設計されています。既存のSoMフォームファクターとのピン互換性をもつドロップイン代替品として設計されており、キャリアボードの再設計は不要です。Palette NeatとModalix SoMを組み合わせることで、開発者が新しいアーキテクチャの統合やソフトウェアスタック全体の書き換えを行うことなく、新たなAIハードウェアを導入できるようになり、AIプラットフォーム移行に伴う開発上の障壁を解消します。

提供時期と参考資料（※すべて英語）：

- Palette Neatオープンソース：GitHubで公開中(https://github.com/sima-neat)- Palette Neatドキュメント: Developer Center(https://developer.sima.ai/)でマニュアルをご参照いただけます。- Modalix MLSoC SoM：ハードウェア仕様の詳細はこちら(https://sima.ai/wp-content/uploads/2026/03/Modalix-SoC-Product-Brief_06.4.pdf)をご覧ください。- Upcoming Webinar: 米国時間6月30日開催のウェビナー「Scaling Physical AI」の参加登録はこちら(https://sima.ai/webinar/dismantling-the-barriers-to-scale-physical-ai/)からお申込みいただけます。（※英語で実施されるオンラインウェビナーです。）- CEOブログ: 創業者兼CEOの Krishna Rangasayee によるブログ記事「Dismantling the GPU Moat to Scale Physical AI」はこちら(https://sima.ai/blog/demolishing-the-gpu-moat-to-scale-physical-ai/)をご覧ください。

SiMa.aiについて

SiMa.aiは、フィジカルAIアプリケーション向けに専用設計されたソフトウェア中心のプラットフォームを提供し、業界最高水準の性能、電力効率、および使いやすさを実現しています。ロボット工学、自動車、ドローン、産業オートメーション、航空宇宙・防衛、スマートビジョン、ヘルスケア分野など、多様な業界とアプリケーションにおけるフィジカルAIの普及と拡大に注力しています。詳細については、www.sima.ai(http://www.sima.ai/)をご覧ください。