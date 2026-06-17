【新製品発売告知】電動ワークチェアのLiberNovo、LiberNovo Omni Proを含む新製品3機種を発売。期間限定の早割価格で登場

LIBERNOVO HK CO., LIMITED

LIBERNOVO HK CO., LIMITED（以下、LiberNovo）は、2026年6月17日(水) 11:00より新製品として「LiberNovo Omni Pro」「LiberNovo Omni SE」「LiberNovo Maxis - Airflow」の3製品を発売いたします。

また発売時から2026年7月31日(金) 23:59までの期間は早割価格として、LiberNovo Omni SEでは85,859円 (税込)、LiberNovo Omni Proは143,089円 (税込)、LiberNovo Maxis - Airflowは186,009円 (税込)にて登場予定です。

新製品特設ページ：https://jp.libernovo.com/pages/libernovo-omni-pro-dynamic-ergonomic-chair

各製品の詳細価格は以下をご確認ください。

LiberNovo Omni Pro

製品ページ：https://jp.libernovo.com/products/libernovo-omni-pro-dynamic-ergonomic-chair

LiberNovo Omni Pro ベーシックセット

同梱製品：LiberNovo Omni Pro ×1

早割価格：143,089円 (税込)

通常価格：229,000円 (税込)

割引率：38% OFF

LiberNovo Omni Pro スタンダードセット

同梱製品：LiberNovo Omni Pro ×1、フットレスト ×1

早割価格：148,389円 (税込)

通常価格：246,800円 (税込)

割引率：40% OFF

LiberNovo Omni Pro プレミアムセット

同梱製品：LiberNovo Omni Pro ×1、フットレスト ×1、予備バッテリー ×1

早割価格：153,489円 (税込)

通常価格：259,400円 (税込)

割引率：41% OFF

LiberNovo Omni SE

製品ページ：https://jp.libernovo.com/products/libernovo-omni-se-dynamic-ergonomic-chair

LiberNovo Omni SE ベーシックセット

同梱製品：LiberNovo Omni SE ×1

早割価格：85,859円 (税込)

通常価格：149,000円 (税込)

割引率：42% OFF

LiberNovo Omni SE スタンダードセット

同梱製品：LiberNovo Omni SE ×1、フットレスト ×1

早割価格：91,159円 (税込)

通常価格：166,800円 (税込)

割引率：45% OFF

LiberNovo Maxis - Airflow

製品ページ：https://jp.libernovo.com/products/libernovo-maxis-dynamic-ergonomic-chair

LiberNovo Maxis - Airflow ベーシックセット

同梱製品：LiberNovo Maxis - Airflow ×1

早割価格：186,009円 (税込)

通常価格：331,800円 (税込)

割引率：44% OFF

LiberNovo Maxis - Airflow スタンダードセット

同梱製品：LiberNovo Maxis - Airflow ×1、フットレスト ×1

早割価格：191,309円 (税込)

通常価格：349,600円 (税込)

割引率：45% OFF

LiberNovo Maxis - Airflow プレミアムセット

同梱製品：LiberNovo Maxis - Airflow ×1、フットレスト ×1、予備バッテリー ×1

早割価格：196,409円 (税込)

通常価格：362,200円 (税込)

割引率：46% OFF

オプション品の単品価格

LiberNovo Omni Pro / Maxis - Airflow用 フットレスト

カラー：グラファイトブラック/アッシュホワイト

割引価格：5,800円 (税込)

通常価格：17,800円 (税込)

LiberNovo Omni Pro / Maxis - Airflow用 追加バッテリー

カラー：グラファイトブラック/アッシュホワイト

割引価格：6,100円 (税込)

通常価格：12,600円 (税込)

LiberNovo Omni SE用 フットレスト

カラー：ジェットブラック

割引価格：5,800円 (税込)

通常価格：17,800円 (税込)

先行予約特典のご活用について

先行予約にご参加いただいた方には、メールにて予約番号をお送りしております。製品をご購入いただく際にメールに記載の予約番号をご入力いただくことで、クーポン適用による先行価格からの5,000円OFFに加え、追加1年間の延長保証とご購入金額に応じた各種特典をご用意しておりますので、是非ご活用ください。

先行予約期間：終了済み

対象製品：「LiberNovo Omni Pro」

「LiberNovo Omni SE」

「LiberNovo Maxis - Airflow」

特典内容：

特典 1：先行予約に参加いただくと、全員に5,000円分の値引きクーポンをプレゼント

特典 2：先行予約でのご注文で、全員に追加の1年保証を付与

特典 3：100,000円以上ご購入で「Smart Entry 応援セット」をプレゼント

特典 4：120,000円以上ご購入で「Eco-Comfort ワークマット」をプレゼント

特典 5：150,000円以上ご購入で「Ultimate 究極快眠セット」をプレゼント

※ 5,000円分の値引きクーポンについては、14万円以上の会計にご使用いただけます。

※ 購入金額に応じた特典はいずれか1点のみを差し上げます。

※ 1回のご注文につき、複数の特典を重複して受け取ることはできません。あらかじめご了承ください。

LiberNovoについて

Smart Entry 応援セットEco-Comfort ワークマットUltimate 究極快眠セット

LiberNovoは、「座ることが集中や創造の妨げになってはならない」という考えから生まれたブランドです。世界大手ドローンメーカー出身のエンジニアチームにより、2023年に設立されました。

創業メンバーは、DJIやロボット家電ブランドNarwalなどで製品開発に携わってきたテクノロジー分野のエンジニア。長時間のデスクワークを通じて、椅子が作業効率や集中力に大きく影響することを実感した経験から、“人の動きに自然に追従する椅子”というコンセプトが生まれました。

その思想を形にした製品が LiberNovo Omni です。

2025年6月にアメリカで初公開され、先行予約総額は約13億円を記録。約60日間で世界中から約1万人のユーザーが参加するなど大きな注目を集めました。

2025年秋には日本市場にも初上陸し、発売から約2か月で売上4.6億円を達成。LiberNovoは今後も、人の創造性や集中力を支えるプロダクト開発を通じて、新しいワークスタイルの提案を続けていきます。

LiberNovo 製品特徴

■ 革新的なサポートテクノロジー

1. ダイナミック・サポート・システム

身体の動きに合わせてリアルタイムで座面や背もたれが調節され、常に最適なサポートを維持。プログラマー、ゲーマーなど長時間座り続けるすべての方に向けて、「長時間座ると痛む」という課題を根本から解決します。

2. フレックスフィットバックレスト

バックレストには8つの可動パネルを14のデュアル接続ポイントで連結した構造を採用。二重球状ブラケットと16のピボットポイントにより、柔軟性と安定性を両立し、あなたの脊椎に合わせてパーソナライズされたサポートを提供します。肩こり、腰痛、脊椎の違和感にお悩みの方に特におすすめです。

3. Omniストレッチ

すでに痛みがある方、座りっぱなしで身体が固まっている方は、Omniストレッチを活用してください。腰や背中の緊張を効果的に和らげ、日常的な快適性を飛躍的に高めます。

〈LiberNovo会社概要〉

社名：LIBERNOVO HK CO., LIMITED

代表者：王振旭

所在地：Rm 13, 27/F, Ho King Commercial Centre, 2-16 Fa Yuen St, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

事業内容：エルゴノミクスワークチェアのデザイン・開発・製造

LiberNovo公式サイト：https://jp.libernovo.com/

LINE：https://line.me/R/ti/p/@libernovo_japan

X：https://x.com/libernovo_japan

Instagram：https://www.instagram.com/libernovo_japan/

Facebook：https://www.facebook.com/LiberNovoJapan/

本件に関するお問い合わせ先

LiberNovo Japan広報窓口： japan_pr@libernovo.com