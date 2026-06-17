Type-CポートからHDMIとVGAへ同時出力。2台のディスプレイを接続できる変換アダプタを発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、USB Type-CポートからHDMIとVGAのディスプレイへ同時に映像出力ができるUSB Type C-HDMI＋VGA変換アダプタ「AD-ALCMST2HV」を6月下旬に発売予定です。
本製品では、映像出力に対応したType-CポートのパソコンからHDMIディスプレイ×1台、VGAディスプレイ×1台に分配、または拡張モードで映像出力できます。ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境を構築でき、作業スペースを大幅に広げられます。余裕を持って接続・配置ができる約50cmのロングケーブルを採用しており、オフィスのデスクワークや会議室でのプレゼンテーションなど、幅広いビジネスシーンで映像出力を快適にサポートします。
【掲載ページ】
品名：USB Type C-HDMI+VGA変換アダプタ
品番：AD-ALCMST2HV 標準価格：8,580円（税抜き 7,800円）
製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=AD-ALCMST2HV
Type-CポートからHDMIポートとVGAポートに映像出力
USB Type-C搭載（映像出力に対応したType-Cポートのみ）のパソコンから、HDMIディスプレイ×1台とVGAディスプレイ×1台に映像・音声を出力することができる変換アダプタです。
拡張・複製モードに対応
2画面の拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面への拡張出力（HDMI（4K/60Hz）、VGA（1080p）、ノートパソコン画面）が可能です。
※WindowsOSのみ対応 macOSには非対応です。
また、すべての画面に同じ映像を映す複製（ミラー）モードにも対応しています。
配線しやすい50cmケーブル
他のポートに干渉しづらいケーブル一体型です。ケーブル長は50cmで接続・配線が簡単にできます。
持ち運びしやすい小型サイズ
手のひらに収まるほどの大きさで、持ち運びにも便利です。
ACアダプタ不要のバスパワー
パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用できます。
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【関連ページ】
USB Type-C変換ケーブル・アダプタ
https://www.sanwa.co.jp/product/cable/usb_type-c/conversion_cable.html
アナログRGBケーブル（VGAケーブル）・アダプタ
https://www.sanwa.co.jp/product/cable/display/vga.html
映像変換コンバータ・変換アダプタ他
https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/changer/converter/index.html
HDMI変換アダプタ
https://www.sanwa.co.jp/product/cable/hdmi_adapter/index.html
タブレット対応 変換アダプタ
https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/tablet/adapter.html
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