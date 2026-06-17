事業譲受や設備マイグレーションによりMVNOの運営負担を軽減する「MVNO Transformation Service」を提供開始

ミーク株式会社

ミーク株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 執行役員社長：峯村竜太 以下、当社）は、設備維持費や運用業務等に課題を抱えるMVNOに向けて、事業運営の負担を軽減する伴走支援サービス「MVNO Transformation Service」の提供を開始しました。

URL：https://www.meeq.com/mvno-transformation

「MVNO Transformation Service」について

本サービスは、MVNOが抱える下記の課題を解決し、運営負担を軽減するために、「事業譲受」または「設備マイグレーション」による事業改善を伴走支援するサービスです。



■コスト面での課題

・定期的な設備投資や固定費の負担が大きく、経営を圧迫している

・多大なコストがネックになり、必要な機能追加に対応できていない

■オペレーション面での課題

・設備の保守やインフラ運用、物流業務に社内の人手や時間が奪われている

・キャリア調整、制度対応などの付随する業務が多く、本来注力したい領域にリソースを割けていない

■サービス面での課題

・eSIM導入やマルチキャリア対応のハードルが高く、顧客の要望に応えきれていない

・キャリアの仕様変更や制度改定に、自社での迅速な対応や運用の維持が難しい

「MVNO Transformation Service」の2つのモデル

本サービスでは、MVNOの状況や戦略に合わせた2つのモデルを提供します。

■事業譲受モデル

設備およびエンドユーザー契約をミークが一括して譲受。通信役務をシームレスに移行し、サービスを止めることなく安全な事業譲渡を実現できるモデルです。

■設備マイグレーションモデル

現行の設備や業務の一部をミークへマイグレーション。既存システムや顧客向け画面を活かしつつ、手放したい設備や業務のみをミークへ移行できるモデルです。

「MVNO Transformation Service」の4つのメリット

本サービスをご利用いただくことで、MVNOは次のメリットを享受できます。

■設備運用コストの削減

自社設備の維持・管理にかかるコスト負担を軽減してコスト構造の改善を図るとともに、通信インフラの運用業務に割かれていた社内リソースを注力領域へシフト可能です。

■競争力のあるサービス拡充

3キャリア対応やeSIM対応など、ミークの設備基盤を活用した迅速なサービス拡充が実現できます。

■安定した物流基盤の提供

SIMの在庫管理、開通、キッティング、配送などの一連の物流業務もミークに切り替えることで、社内オペレーションの負担から解放されます。

■キャリア・法令/制度関連業務の効率化

キャリアとの調整や、電気通信事業法に基づく業務、制度改正への対応などをミークが引き受けるため、バックオフィス業務を効率化できます。

今後の展望

当社は、本サービスを通じてMVNOが直面する多様な課題に寄り添い、状況に応じた柔軟なソリューションを提供します。今後は、事業者から寄せられる課題をもとに「MVNO Transformation Service」の支援メニューを継続的にアップデート・拡充していく予定です。持続可能で変化に強い事業運営を実現するサービスとして、MVNO業界のさらなる発展に貢献します。

■お客様からのお問い合わせ先

ミーク株式会社 営業本部

TEL : 03-4226-3119

E-mail ：sales-all@meeq.com

■ミーク株式会社について

IoTサービス事業者およびDXを推進する企業向けに、IoT/DX プラットフォーム『MEEQ(ミーク)』を展開し、低価格(月額143円(税込)から)かつ高品質なモバイル通信回線やコーディング不要で利用可能なデータプラットフォーム等を提供しています。

また、数少ない3キャリア（NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI）に対応したMVNEとして、多くの大手MVNOにネットワークおよび業務システム、業務支援等を提供しています。

■会社概要

会社名 ：ミーク株式会社

所在地 ：東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT渋谷Rビル 8階

代表者 ：代表取締役 執行役員社長 峯村竜太

設立 ：2019年3月

上場市場：東京証券取引所グロース市場（332A）

URL ：https://www.meeq.com/

※記載されている商品名、会社名等は各会社の商号、商標または登録商標です。