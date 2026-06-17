「沈黙の組織から高め合う組織へ」改革の道筋を示すカンファレンス「U-ZERO DAY 2026」参加登録500名を突破

株式会社U-ZERO

株式会社U-ZERO（本社：東京都、代表取締役CEO 兼 CPO：三村 真宗）は、2026年7月15日（水）に開催する組織改革カンファレンス「U-ZERO DAY 2026」の参加登録者数が、開催約1ヶ月前に500名を突破したことをお知らせします。定員は1,000名で、参加申込みは引き続き受け付けています。

本イベントは、「働きがいのある会社」ランキングで日本最長となる7年連続1位※1を達成した元コンカー代表・三村真宗創業のU-ZEROが主催します。昨年の初回開催では約1,000名が登録し、参加者による満足度は97.6%※2を記録しました。

2回目となる今年のテーマは「沈黙の組織から高め合う組織へ」。

現場の声が経営に届かない、優秀な人材から辞めていく、「おかしい」と誰も言えない。

こうした課題を抱える組織が、本音で対話できる風土へどう変わるのか。変革を実現した企業の事例を通じて、その実践方法を伝えます。

■イベント詳細・申し込みはこちら

https://www.u-zero.com/u-zeroday

人的資本経営の先駆者である経営者・人事責任者が自社の取り組みを語る

本イベントには、人的資本経営の最前線を走る企業の経営者・人事責任者が登壇します。

エンゲージメントスコアを大幅に改善した富士通、エンゲージメントサーベイの限界を超えるための決断をくだした弥生、非財務指標に「フィードバック指標」を新設したキッツ、創業145年の事業転換期に組織改革へ挑むカナデビア--各社がどう従業員の本音を引き出し、組織を動かしたのかを語っていただきます。

基調講演には、U-ZERO代表の三村 真宗が登壇。発売直後に3刷重版の新著『フィードバック経営「沈黙の組織」から「高め合う組織」へ』で示した、沈黙の組織を高め合う組織へ変革するためのプロセスを具体的に解説します。特別ゲストとして弁護士・元フジテレビアナウンサーの菊間 千乃氏を迎え、沈黙の組織に潜むコンプライアンスリスクについても議論します。

特別講演には、元マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社長の平野 正雄氏が登壇し、生成AI時代の人的資本経営の実践を語ります。

来場者全員にU-ZERO代表三村の新著『フィードバック経営』をプレゼント

ご来場いただいた皆さまに、U-ZERO代表三村が6月8日に上梓した新著『フィードバック経営 「沈黙の組織」から「高め合う組織」へ』（日経BP）を贈呈します。本書は、本イベントのテーマである「沈黙の組織から高め合う組織へ」を体系化した一冊です。

なお当日参加が難しい方に向け、8月25日（火）から9月30日（水）までアーカイブ配信も実施します。

株式会社U-ZERO 代表取締役 CEO 兼 CPO 三村 真宗 コメント

現場の声が経営に届かない「沈黙の組織」は、決して珍しいものではありません。開催1ヶ月前に500名もの経営層・人事の方々にお申し込みいただいたことは、多くの企業がこの課題と向き合おうとしている表れだと受け止めています。

現在、登壇いただく経営者・人事リーダーの皆さまと当日お話しする内容を一つひとつ練り込んでいます。どの登壇企業のお話も、教科書通りにはいかない、試行錯誤しながら決断を重ねてきたリアルな道のりが詰まっています。

会場にお越しいただく方にご満足いただける一日になると、自信を持ってお伝えできます。

組織を変えたいと切実に願っている方は、ぜひ足を運んでいただけると幸いです。

開催概要

■イベント名：U-ZERO DAY 2026

■日時：2026年7月15日（水）13:00～18:00

■会場：虎ノ門ヒルズフォーラム（東京都港区虎ノ門1-23-3 虎ノ門ヒルズ森タワー5階）

■対象：経営者・CHRO・人事・組織のリーダーなど、組織のカルチャートランスフォーメーション（CX）に関わる方

■定員 / 参加費

定員 1,000名 ／ 参加無料

■来場特典

6月8日発売の三村の新著『フィードバック経営 「沈黙の組織」から「高め合う組織」へ』（日経BP、定価3,080円・税込）を、来場者全員に贈呈いたします。

■イベント詳細・申し込みはこちら

https://www.u-zero.com/u-zeroday

主な登壇者（順不同・敬称略）

元マッキンゼー・アンド・カンパニー 日本支社長

平野 正雄 氏

弁護士・元フジテレビアナウンサー

菊間 千乃 氏

富士通株式会社

取締役執行役員専務 CHRO

平松 浩樹 氏

弥生株式会社

代表取締役, 社長執行役員 兼 最高経営責任者(CEO)

武藤 健一郎 氏

執行役員 CHRO

大野 道子 氏

カナデビア株式会社

専務執行役員

土肥 太郎 氏

株式会社キッツ

執行役 人財総務本部長

武居 秀治 氏

合同会社デロイト トーマツ

コンサルティング オペレーティングユニット Human Resource Leader

友野 敬介 氏

株式会社U-ZERO

代表取締役 CEO 兼 CPO

三村 真宗

※1 Great Place To Work(R) Institute Japanによる2018~2024年版における「働きがいのある会社」ランキングの中規模部門（従業員100～999人）にて

※2 U-ZERO DAY 2025 来場者アンケートによる自社調査（2025年5月実施）

株式会社U-ZEROについて

株式会社U-ZEROは、従業員エンゲージメント改革を統合的に支援する日本発のAIスタートアップです。「すべての働く人が幸せで”働きがい”のある未来へ」を掲げ、ギャラップ社の調査における日本のエンゲージメントスコアを2024年の6％から2030年までに10％へ、将来的には世界平均の23％へ引き上げることをミッションとしています。「デジタル」「コンサルティング」「エンパワーメント」という3軸の統合ソリューションにより、「フィードバック経営」の実現を推進しています。詳細は https://www.u-zero.com/ をご覧ください。

創業者の三村真宗について

慶應義塾大学卒業後、創業メンバーとしてSAPジャパン株式会社に入社。マッキンゼー・アンド・カンパニー、ベタープレイス・ジャパン株式会社などを経て、2011年に株式会社コンカーに参画。代表取締役社長として、社員一人ひとりの声を経営に活かす組織づくりを徹底的に追求し、「働きがいのある会社」ランキングで7年連続1位（日本最長記録）を達成。2018年に組織づくりの要諦をまとめた「最高の働きがいの創り方」を上梓。2023年に執筆したフィードバック文化の実践者として知見をまとめた「みんなのフィードバック大全」は改訂を重ね現在12版を数える（2026年4月現在）。2024年、日本全体の従業員エンゲージメントを底上げするという志のもと株式会社U-ZEROを設立。経営者自らが現場と向き合い続けた経験を礎に、「フィードバック経営」の社会実装に取り組んでいる。

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U-ZERO パブリックリレーションズ事務局（日本パブリックリレーションズ研究所内）

u-zero@japan-pri.jp