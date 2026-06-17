ネオジャパンの連結子会社NEO THAI ASIAが「MANUFACTURING Expo 2026」に出展

株式会社ネオジャパン

株式会社ネオジャパン（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：齋藤 晶議）の連結子会社であるNEO THAI ASIA Co., Ltd.は、2026年6月17日（水）から20日（土）まで、BITEC（バンコク国際貿易展示場）で開催される「MANUFACTURING Expo 2026」に出展いたします。

【MANUFACTURING Expo 2026とは】

プラスチック製造、金型製作、自動車部品、ロボット工学と自動化、電子機器、表面処理と塗装、工場および商業ビルの設計と管理といった分野に特化した7つの見本市では、30か国から2,000を超える主要ブランドが、ASEAN全域から9万人を超える業界専門家に向けて最新技術を紹介し、生産のあらゆる側面を次のレベルの成功へと引き上げるための機会を提供します。

【開催概要】

イベント名 ：MANUFACTURING Expo 2026

会期 ：2026年6月17日（水）～2026年6月20日（土）

会場 ：BITEC（バンコク国際貿易展示場）

展示製品 ：desknet's NEO・AppSuite・ChatLuck

主催 ：RX Tradex（RX BITEC）

詳細 ：https://www.manufacturing-expo.com/th-th.html

NEO THAI ASIAブースでは、製造業のDX推進をテーマに、「desknet's NEO」「AppSuite」「ChatLuck」を活用した業務改善ソリューションをご紹介します。紙やExcelで運用されている申請業務や現場報告のデジタル化、部門間の情報共有強化、工場とオフィスをつなぐコミュニケーション環境の構築など、実際の導入事例を交えながら専門スタッフがタイ語、英語、日本語でご紹介いたします。

【NEO THAI ASIA Co., Ltd.について】

会社名 ：NEO THAI ASIA Co., Ltd.

代表者 ：常盤 誠

所在地 ：252/93 Muang Thai-Phatra Complex Building tower B, 17th Floor,

Room no. 93(A) Ratchadaphisek Rd, Huaykwang Sub-district, Huaykwang District,Bangkok 10310

設立 ：2021年2月

企業HP ：https://www.desknets-th.com

【会社概要】

会社名 ： 株式会社ネオジャパン（コード：3921、東証プライム市場）

代表者 ： 代表取締役社長 齋藤 晶議

所在地 ： 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1横浜ランドマークタワー10F

営業所 ： 大阪、名古屋、福岡

設立 ： 1992年2月

URL ： https://www.neo.co.jp/(https://www.neo.co.jp/)

※このプレスリリースに掲載されている会社名、商品名は各社の商標および登録商標です。