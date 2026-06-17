充電不要、安定した接続 ―― 有線ヘッドホンの根強いニーズに応える　マクセルブランド「＋FiT」シリーズ2タイプを発売

株式会社デンキョーグループホールディングスノーマルタイプ MXH-C130 (画像左から) ホワイト〈パッケージ〉、ホワイト、ブラック、ライトブルーマイク搭載リモコン付きタイプ MXH-C130S (画像左から) ブラック〈パッケージ〉、ブラック、ホワイト、ライトブルー

株式会社電響社(大阪市浪速区、代表取締役社長：山下 俊治／以下、電響社)は、マクセルブランドのカナル型有線ヘッドホン「＋FiT」シリーズより、ノーマルタイプ(MXH-C130)と、マイク搭載リモコン付きタイプ(MXH-C130S) の2種類を2026年6月25日より発売します。

近年、有線ヘッドホンへの再注目が国内外で広がっています。若者向けマーケティング機関「SHIBUYA109 lab.」が発表したZ世代トレンド予測(2025年)のファッション・コスメ部門に「有線イヤホン」が選出され(*1)、海外でもプロスポーツ選手や著名アーティストが使用している情報がSNSで話題を呼ぶなど、世界的なトレンドとして報道されています(*2)。

充電不要の手軽さや音声遅延の少なさといった実用面での強みが音楽鑑賞にとどまらず、オンライン会議や学習、ゲームなどの幅広い用途で根強く支持されていることも、再注目の背景にあります。こうした動向を受け、電響社は「＋FiT」シリーズをモデルチェンジいたします。

■製品情報

「＋FiT」は、耳に沿った形状で快適なフィット感を追求したカナル型ヘッドホンです。新製品では、従来モデル(*3)比でドライバーユニットを直径9mmから10mmへ大型化するとともに、リアハウジングに共振を抑えるメタル筐体を採用。低音の厚みと音の明瞭さを両立し、長時間使用でも聴き疲れしにくいサウンドをめざしました。

カラーはホワイト・ブラック・ライトブルーの3色を展開し、日常のさまざまなシーンになじむデザインに仕上げました。

電響社は、2023年4月よりマクセル株式会社からライセンスをうけ、マクセルブランドのコンシューマー向け製品の製造・販売をおこなっています。

■製品の特長

１. 耳に沿った形状で、快適なフィット感

２. 共振を抑えるメタル素材ハウジング採用

３. 低音の厚みとクリアなサウンドを実現する直径10mmドライバーユニット搭載

４. 突起が小さく取り回しやすいL型プラグ採用

５. 選べる2タイプ(ノーマル／マイク搭載リモコン付き)、日常になじむデザインの3色展開

１. 耳に沿った形状で、快適なフィット感

耳に沿うなめらかなフォルムを採用し、毎日の使用でも快適に装着できます。カナル型ならではの密着感で、通勤・通学時や自宅でのリスニングにも適しています。充電不要ですぐ使えて、遅延が少なく接続も安定しているため、有線ならではの手軽さを日常のさまざまな場面で活かせます。

２. 共振を抑えるメタル素材ハウジング採用

リアハウジングにメタル筐体を採用することで、不要な共振を抑え、クリアで聴きやすい音を実現しました。

３. 低音の厚みとクリアなサウンドを実現する直径10mmドライバーユニット搭載

直径10mmのドライバーユニットを搭載しました。低音の厚みと広がりのある音場感に配慮しながら、日常使いしやすいバランスのよいサウンドに仕上げました。

４. 突起が小さく取り回しやすいL型プラグ採用

突起が小さく取り回しやすいステレオミニプラグ(L型)を採用しました。ケーブルが横方向に延びるため、プラグへの負荷がかかりにくく、デスク周りでも快適に使用できます。

５. 選べる2タイプ(ノーマル／マイク搭載リモコン付き)、日常になじむデザインの3色展開

音楽鑑賞をメインに楽しみたい方向けのノーマルタイプと、通話・オンライン会議にも対応するマイク搭載リモコン付きタイプの２種類を用意しました。カラーはホワイト・ブラック・ライトブルーの3色展開です。

ノーマルタイプ 製品情報 :https://www.maxell.jp/consumer/mxh-c130.htmlマクセルブランド｜個人のお客様マイクリモコン付きタイプ 製品情報 :https://www.maxell.jp/consumer/mxh-c130s.htmlマクセルブランド｜個人のお客様

*1：SHIBUYA109 lab.「SHIBUYA109 lab.トレンド予測2025(https://www.shibuya109.co.jp/shibuya109lab/reports/241205/)」株式会社SHIBUYA109エンタテイメント（2024年12月5日発表）

*2：CNN.co.jp「有線イヤホンが今おしゃれ？ セレブやスポーツ選手の着用で人気復活(https://www.cnn.co.jp/tech/35243326.html)」（2026年1月29日）

*3：従来モデル： MXH-C110/C110S

■カナル型ヘッドホン MXH-C130/MXH-FT-1

※MXH-FT-1は、一部販売店向けの取扱店専用品番です。製品仕様は同一です。

MXH-C130｜ホワイトMXH-C130｜ホワイト（パッケージ）MXH-C130｜ブラックMXH-C130｜ブラック（パッケージ）MXH-C130｜ライトブルーMXH-C130｜ライトブルー（パッケージ）■マイク搭載リモコン付きカナル型ヘッドホン MXH-C130S/MXH-FT-1M

※MXH-FT-1Mは、一部販売店向けの取扱店専用品番です。製品仕様は同一です。

MXH-C130S｜ホワイトMXH-C130S｜ホワイト（パッケージ）MXH-C130S｜ブラックMXH-C130S｜ブラック（パッケージ）MXH-C130S｜ライトブルーMXH-C130S｜ライトブルー（パッケージ）

[留意事項]

・本リリースに記載されている会社名・各種名称は、各社の商標または登録商標です。

・記載内容は発表日現在のものです。予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

株式会社電響社

■株式会社電響社について

電響社は、生活家電や日用雑貨など「くらし」にまつわる製品を販売しています。

わたしたちの提案する製品を通じてくらしの楽しさを再発見し、より豊かで快適な生活が実現することをめざしています。



【会社概要】

株式会社電響社

大阪市浪速区日本橋東２丁目１番３号 DG 本社ビル

代表取締役社長 山下 俊治



コーポレートサイト：https://www.denkyosha.co.jp/

直営EC サイト「快適生活館」：https://kaiteki.dg-hd.jp/

直営ECサイト「マクセル公式ショップ」：https://maxell-online.com/

オフィシャルX：https://x.com/denkyosha_info





《株式会社電響社は、株式会社デンキョーグループホールディングス（大阪市浪速区、代表取締役社長：高瀬 一郎、東証スタンダード市場：8144）のグループ企業です》



デンキョーグループは、パーパス「毎日をもっと、もっと、ここちよく」のもと、豊かで快適な生活の実現をめざして社会に貢献します。