「SOMPOサステナビリティ・インデックス」構成銘柄に2年連続で選定

株式会社JVCケンウッド

株式会社JVCケンウッドは、SOMPOアセットマネジメント株式会社が運用する「SOMPOサステナビリティ・インデックス」の構成銘柄に、2年連続で選定されました。

本インデックスは、ESG（環境、社会、ガバナンス）の取り組みに優れた約300銘柄で構成され、同社の「サステナブル運用」のポートフォリオ構築に活用されています。「サステナブル運用」は、年金基金・機関投資家向けの運用プロダクトで、ESGの評価が高い企業に幅広く投資し、本インデックスに基づいた長期投資を志向する運用を行っています。構成銘柄は、毎年実施されるESG評価結果※に基づいて見直されています。

※SOMPOリスクマネジメント株式会社が実施する「ぶなの森 環境アンケート」および「ESG経営調査」の結果

当社は、企業理念「感動と安心を世界の人々へ」のもと、サステナビリティ戦略を中核の一つに据え、「利益ある成長」と「グローバルでの社会課題解決」を通じて、企業価値の向上と持続可能な社会の実現を目指しています。

サステナビリティ活動の推進にあたり、CEOを委員長とする「サステナビリティ委員会」の傘下に3つの専門部会を設置し、温室効果ガス排出の削減や資源循環の実現、人権リスクへの対応や多様性の実現、さらにはコーポレートガバナンス、およびコンプライアンスの強化などの取り組みを進めています。

また2026年5月に策定した中期経営計画「VISION2030」においては、外部環境の変化を踏まえて5つのマテリアリティを再特定しました。今後、新たにKPIを設定し、達成に向けた継続的なモニタリングを進めていきます。

このたびの選定は、当社が掲げるサステナビリティ戦略の方針に基づく、ESGの各側面における具体的な取り組みが総合的な評価につながったものと捉えています。当社は今後も、サステナビリティ活動の推進をさらに強化し、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

＜関連URL＞

・JVCケンウッド公式ホームページ サステナビリティサイト(https://www.jvckenwood.com/jp/sustainability.html)

・SOMPOアセットマネジメント「サステナブル運用」(https://www.sompo-am.co.jp/institutional/product/06/)

本資料の内容は発表時のものです。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

www.jvckenwood.com

当社リリースURL：https://www.jvckenwood.com/jp/press/2026/0617-01/