誤削除・誤編集からデータを守る。法人向けNAS『HDL-LXシリーズ』がスナップショット機能に対応

株式会社アイ・オー・データ機器HDL-LXシリーズ

株式会社アイ・オー・データ機器の法人向けNAS「LAN DISK（ランディスク）」の「HDL-LXシリーズ」において、新たにスナップショット機能に対応したことをお知らせいたします。

企業活動においてデータは重要な資産であり、ファイルの誤削除や誤編集、ランサムウェア被害などによるデータ損失リスクへの対策が求められています。今回追加したスナップショット機能により、定期的にファイルやフォルダーの状態を記録・保存し、万が一の際にも過去の状態へ迅速に復元することが可能になります。

定期的な復元ポイント作成で安心のデータ保護

スナップショット機能とは、NAS上のファイルやフォルダの状態を定期的に復元ポイントを作成する機能です。

最短10分間隔でスナップショットを取得でき、誤ってファイルを削除した場合や、編集内容を元に戻したい場合でも、保存された復元ポイントからデータを復旧できます。

また、保存領域の上限を設定することで、設定容量を超えた際は古いスナップショットから自動的に削除されるため、運用管理の手間を軽減します。さらに、保護機能を有効にすることで自動削除されないように保護することも可能です。

※スナップショットを有効にする場合は、ファームウェアを最新にしてご利用ください。※RAIDeX（出荷時状態）ではご利用いただけません。RAIDeX以外のRAIDモードに設定してください。誤編集・誤削除時も簡単に復元

例えば、ファイルを誤って編集してしまった場合でも、スナップショット取得時点の状態へ戻すことが可能です。

これにより、

- 人為的なミスによるデータ損失対策- 業務停止時間の短縮- データ復旧作業の負荷軽減

を実現し、企業の事業継続を支援します。

対象商品

LAN DISK （ランディスク）「HDL-LXシリーズ」

ファイル共有やバックアップなど業務に必要な基本機能を備えた、法人向けNAS「ランディスク」のスタンダードモデルです。基本性能に加え、10GbEに対応し、8GBメモリを標準搭載。高速データ転送により、急激に大容量化が進むこれからのオフィス業務を効率化します。

さらに、当社独自の「ワンタッチセキュア」や「多要素認証」などのセキュリティ機能を搭載。利便性と安全性を両立したデータ運用環境を提供します。

２ベイモデル

2TB/4TB/8TB/16TB

HDL2-LXシリーズ詳細を見る :https://www.iodata.jp/product/nas/general/hdl2-lx/

４ベイモデル

4TB/8TB/16TB/32TB/64TB/80TB/96TB

HDL4-LXシリーズ詳細を見る :https://www.iodata.jp/product/nas/general/hdl4-lx/

４ベイラックマウントモデル

4TB/8TB/16TB/32TB/64TB/80TB/96TB

HDL4-LXUシリーズ詳細を見る :https://www.iodata.jp/product/nas/general/hdl4-lxu/株式会社アイ・オー・データ機器

今年で創業50周年をむかえた、石川県金沢市に本社を置く電子機器メーカーです。

主に、デジタルデバイス周辺機器及びソフトウェア、関連サービスの開発・製造・販売を行っています。



社名 ：株式会社アイ・オー・データ機器

本社所在地：石川県金沢市桜田町3-10

設立 ：昭和51年（1976年）1月10日

代表者 ：代表取締役会長 細野 昭雄

資本金 ：3,588百万円

ホームページ： https://www.iodata.jp/



●広報お問い合わせ先

アイ・オー・データ機器広報事務局

MAIL：kouhou-pub@iodata.jp

担当：佐藤