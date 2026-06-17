HDMIケーブル1本で接続、幅50cmのコンパクトサウンドバー発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、テレビの音声をクリアに再生し、HDMI ARC対応で配線もすっきり設置できる最大60W出力のコンパクトサウンドバー「400-SP129」を発売しました。
【掲載ページ】
サウンドバー テレビ用 コンパクト ARC対応 HDMI接続 リモコン付 スリムスピーカー Bluetooth 光デジタル 有線
型番：400-SP129
販売価格：9,073円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SP129
おすすめポイント
・HDMI ARC対応でテレビとケーブル1本接続、配線がすっきり
・最大60W出力で映画・ゲーム・音楽を迫力あるサウンドで楽しめる
・ニュースやドラマのセリフが聞き取りやすいクリアな音質設計
HDMI ARC対応でテレビ周りをスマートに整理
テレビ周辺はレコーダーやゲーム機などの配線で煩雑になりがちです。本製品はHDMI ARCに対応しているため、テレビとはHDMIケーブル1本で接続可能。複雑な配線を減らし、設置や設定もスムーズに行えます。テレビ台周辺をすっきり見せながら、高音質なサウンド環境を手軽に構築できます。
幅約50cmのコンパクト設計で設置しやすい
本製品は幅約50cmのコンパクト設計を採用しており、大型のサウンドバーでは設置が難しいテレビ台やデスク周りにもすっきり収まります。テレビ前はもちろん、PCモニター下に設置して動画視聴やゲーム用途に活用することも可能です。圧迫感を抑えながら最大60Wの迫力あるサウンドを実現し、省スペースと高音質を両立。さらに壁掛け設置にも対応しているため、お部屋のレイアウトに合わせて柔軟に設置できます。
最大60W出力で映画やゲームの臨場感を向上
左右合計60Wの高出力スピーカーを搭載し、映画の迫力ある効果音やゲームの臨場感をしっかり再現します。テレビ内蔵スピーカーでは物足りなかったサウンドも、豊かな音量と広がりのある音場で楽しめます。お気に入りの映像コンテンツやライブ映像も、まるでその場にいるような没入感で体験できます。
コンテンツに合わせて選べる4つのサウンドモード
映画、音楽、ニュース、ゲームの4つのサウンドモードを搭載しており、視聴するコンテンツに合わせて最適な音質へ切り替えられます。ニュースでは人の声を聞き取りやすく、映画では迫力あるサウンドを楽しむなど、シーンごとに快適な視聴環境を提供。ワンタッチ操作で簡単に切り替えられるため、日常使いにも便利です。
Bluetooth対応でテレビ以外の使い方も広がる
テレビ用スピーカーとしてだけでなく、Bluetooth接続によるワイヤレススピーカーとしても活躍します。スマートフォンやタブレットの音楽を手軽に再生できるほか、USBメモリ内の音楽再生にも対応。さらに壁掛け設置も可能なため、リビングや寝室、デスク周りなど設置場所を選ばず柔軟に利用できます。
サンワダイレクト各店掲載ページ
■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SP129
■サンワダイレクト楽天市場店
https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-sp129/
■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-sp129.html
■サンワダイレクトau Pay マーケット店
https://wowma.jp/item/782476935
■サンワダイレクトAmazon店
https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4P315PX
サンワダイレクト関連商品ページ
■サウンドバーの商品一覧を見る
https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001013001012
■サウンドバーの選び方を見る
https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/clm/sound-bar/
サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS
■サンワダイレクト 公式ホームページ
https://direct.sanwa.co.jp
■サンワダイレクト公式X(旧Twitter)
https://twitter.com/sanwadirect
■サンワダイレクト公式Instagram
https://www.instagram.com/sanwadirect
■サンワダイレクト公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/user/sanwadirect/
■サンワダイレクト公式LINEアカウント
https://page.line.me/?accountId=jgl3920e
サンワダイレクト
社名 ：サンワサプライ株式会社
サイト名：サンワダイレクト
設立 ：昭和26年(1951年)
本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１
本店 ：東京都品川区南大井６-５-８
展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階
：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階
業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い
【お客様からのお問い合わせ】
サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp FAX 086-223-5123
【報道関係からのお問い合わせ】
広報担当 TEL 086-223-3311 E-Mail hansoku@sanwa.co.jp
※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。
仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。