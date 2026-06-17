HDMIケーブル1本で接続、幅50cmのコンパクトサウンドバー発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、テレビの音声をクリアに再生し、HDMI ARC対応で配線もすっきり設置できる最大60W出力のコンパクトサウンドバー「400-SP129」を発売しました。

【掲載ページ】

サウンドバー テレビ用 コンパクト ARC対応 HDMI接続 リモコン付 スリムスピーカー Bluetooth 光デジタル 有線

型番：400-SP129

販売価格：9,073円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SP129

おすすめポイント

・HDMI ARC対応でテレビとケーブル1本接続、配線がすっきり

・最大60W出力で映画・ゲーム・音楽を迫力あるサウンドで楽しめる

・ニュースやドラマのセリフが聞き取りやすいクリアな音質設計

HDMI ARC対応でテレビ周りをスマートに整理

テレビ周辺はレコーダーやゲーム機などの配線で煩雑になりがちです。本製品はHDMI ARCに対応しているため、テレビとはHDMIケーブル1本で接続可能。複雑な配線を減らし、設置や設定もスムーズに行えます。テレビ台周辺をすっきり見せながら、高音質なサウンド環境を手軽に構築できます。

幅約50cmのコンパクト設計で設置しやすい

本製品は幅約50cmのコンパクト設計を採用しており、大型のサウンドバーでは設置が難しいテレビ台やデスク周りにもすっきり収まります。テレビ前はもちろん、PCモニター下に設置して動画視聴やゲーム用途に活用することも可能です。圧迫感を抑えながら最大60Wの迫力あるサウンドを実現し、省スペースと高音質を両立。さらに壁掛け設置にも対応しているため、お部屋のレイアウトに合わせて柔軟に設置できます。

最大60W出力で映画やゲームの臨場感を向上

左右合計60Wの高出力スピーカーを搭載し、映画の迫力ある効果音やゲームの臨場感をしっかり再現します。テレビ内蔵スピーカーでは物足りなかったサウンドも、豊かな音量と広がりのある音場で楽しめます。お気に入りの映像コンテンツやライブ映像も、まるでその場にいるような没入感で体験できます。

コンテンツに合わせて選べる4つのサウンドモード

映画、音楽、ニュース、ゲームの4つのサウンドモードを搭載しており、視聴するコンテンツに合わせて最適な音質へ切り替えられます。ニュースでは人の声を聞き取りやすく、映画では迫力あるサウンドを楽しむなど、シーンごとに快適な視聴環境を提供。ワンタッチ操作で簡単に切り替えられるため、日常使いにも便利です。

Bluetooth対応でテレビ以外の使い方も広がる

テレビ用スピーカーとしてだけでなく、Bluetooth接続によるワイヤレススピーカーとしても活躍します。スマートフォンやタブレットの音楽を手軽に再生できるほか、USBメモリ内の音楽再生にも対応。さらに壁掛け設置も可能なため、リビングや寝室、デスク周りなど設置場所を選ばず柔軟に利用できます。

サンワダイレクト各店掲載ページ

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SP129

■サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-sp129/

■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-sp129.html

■サンワダイレクトau Pay マーケット店

https://wowma.jp/item/782476935

■サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4P315PX

サンワダイレクト関連商品ページ

■サウンドバーの商品一覧を見る

https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001013001012

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サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

【お客様からのお問い合わせ】

サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp FAX 086-223-5123

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311 E-Mail hansoku@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。