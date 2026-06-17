日テレAI-HRが製造業におけるAI活用をテーマにした無料ウェビナーを開催

株式会社日テレHR総合研究所

株式会社日テレHR総合研究所（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村 博行）が運営する日テレAI-HRが、製造業におけるAI活用をテーマにした無料ウェビナー「製造業のAI活用、どこから始める？現場で成果につなげるために必要なこと」を、2026年6月24日（水）18:00より開催します。

■ウェビナーお申し込みはこちら

https://ai.ntv-hr.com/webinar/ai-webinar04/

■日テレAI-HRサービスサイト

https://ai.ntv-hr.com

製造現場で高まるAI活用の必要性

製造業では、熟練者の減少や品質要求の高度化、設備・工程の複雑化などにより、現場の判断負荷が高まっています。

一方で、センサー値や検査データ、日報などの情報が蓄積されていても、異常対応や品質改善に十分活用されず、判断が熟練者の勘や経験に依存しているケースも少なくありません。AIを成果につなげるためには、現場のどの判断を支援するのかを明確にすることが重要です。

本ウェビナーについて

本ウェビナーでは、製造現場で起きている課題を整理し、AI活用を成果につなげるための考え方と進め方を解説します。

データが判断に使われていない、異常対応が属人化している、品質ばらつきの原因が見えにくいといった課題を取り上げ、課題の選定からPoC、本番導入までのポイントを紹介します。

また、品質予測や異常予兆検知、条件探索などのユースケースに加え、日報や手順書、過去のトラブル情報を活用して、現場の判断を支援するAIエージェントの可能性についても紹介します。

こんな方におすすめ

開催概要

会社概要

- 製造現場へのAI導入を検討しているが、どの業務から始めるべきか分からない方- センサー値や検査データ、日報などを現場の判断に活用したい方- 熟練者に依存した業務を整理し、技能やノウハウを継承したい方- 品質予測や異常検知、条件探索などにAIを活用したい方- タイトル：製造業のAI活用、どこから始める？現場で成果につなげるために必要なこと- 開催日時：2026年6月24日（水）18:00～19:00- 開催形式：オンライン（Zoomウェビナー）- 参加費：無料- 参加条件：事前申し込み制- 主催：株式会社日テレHR総合研究所- 登壇者：土佐 祐介（株式会社Logos Tech 代表取締役 CEO）- 申し込み：ウェビナーお申し込みはこちら(https://ai.ntv-hr.com/webinar/ai-webinar04/)

社名：株式会社日テレHR総合研究所

URL：https://ntv-hr.com/

本店所在地：東京都港区

代表者：代表取締役社長 中村博行

設立日：2025年5月1日

事業開始日：2025年8月1日

事業内容：動画研修、採用支援、人事コンサルティング、AI活用支援等

日テレAI-HR 運営体制

運営：株式会社 日テレHR総合研究所

クリエイティブ＆AI実装パートナー：株式会社タジク(https://ai.ntv-hr.com/partners/)