日テレAI-HRが製造業におけるAI活用をテーマにした無料ウェビナーを開催
株式会社日テレHR総合研究所（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村 博行）が運営する日テレAI-HRが、製造業におけるAI活用をテーマにした無料ウェビナー「製造業のAI活用、どこから始める？現場で成果につなげるために必要なこと」を、2026年6月24日（水）18:00より開催します。
■ウェビナーお申し込みはこちら
https://ai.ntv-hr.com/webinar/ai-webinar04/
■日テレAI-HRサービスサイト
https://ai.ntv-hr.com
製造現場で高まるAI活用の必要性
製造業では、熟練者の減少や品質要求の高度化、設備・工程の複雑化などにより、現場の判断負荷が高まっています。
一方で、センサー値や検査データ、日報などの情報が蓄積されていても、異常対応や品質改善に十分活用されず、判断が熟練者の勘や経験に依存しているケースも少なくありません。AIを成果につなげるためには、現場のどの判断を支援するのかを明確にすることが重要です。
本ウェビナーについて
本ウェビナーでは、製造現場で起きている課題を整理し、AI活用を成果につなげるための考え方と進め方を解説します。
データが判断に使われていない、異常対応が属人化している、品質ばらつきの原因が見えにくいといった課題を取り上げ、課題の選定からPoC、本番導入までのポイントを紹介します。
また、品質予測や異常予兆検知、条件探索などのユースケースに加え、日報や手順書、過去のトラブル情報を活用して、現場の判断を支援するAIエージェントの可能性についても紹介します。
こんな方におすすめ- 製造現場へのAI導入を検討しているが、どの業務から始めるべきか分からない方
- センサー値や検査データ、日報などを現場の判断に活用したい方
- 熟練者に依存した業務を整理し、技能やノウハウを継承したい方
- 品質予測や異常検知、条件探索などにAIを活用したい方
開催概要- タイトル：製造業のAI活用、どこから始める？現場で成果につなげるために必要なこと
- 開催日時：2026年6月24日（水）18:00～19:00
- 開催形式：オンライン（Zoomウェビナー）
- 参加費：無料
- 参加条件：事前申し込み制
- 主催：株式会社日テレHR総合研究所
- 登壇者：土佐 祐介（株式会社Logos Tech 代表取締役 CEO）
- 申し込み：ウェビナーお申し込みはこちら(https://ai.ntv-hr.com/webinar/ai-webinar04/)
会社概要
社名：株式会社日テレHR総合研究所
URL：https://ntv-hr.com/
本店所在地：東京都港区
代表者：代表取締役社長 中村博行
設立日：2025年5月1日
事業開始日：2025年8月1日
事業内容：動画研修、採用支援、人事コンサルティング、AI活用支援等
日テレAI-HR 運営体制
運営：株式会社 日テレHR総合研究所
クリエイティブ＆AI実装パートナー：株式会社タジク(https://ai.ntv-hr.com/partners/)