Notta、AIエージェント「Notta Brain」に3つの新機能を追加

Ｎｏｔｔａ株式会社

Ｎｏｔｔａ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：Ryan Zhang、以下「Notta」）は、AI文字起こし・議事録サービス「Notta」のAIエージェント「Notta Brain」において、3つの新機能をリリースしました。

今回追加したのは、あらかじめ設定した内容をNotta Brainが自動で実行する「定例タスク」機能、Slack上でNotta Brainに質問できる「Slack連携」、LINE上でNotta Brainと会話できる「LINE連携」です。

これにより、ユーザーは会議録音やアップロード資料をもとに、必要な情報の確認、要約、分析、レポート作成をより手軽に行えるようになります。

Notta Brainとは

Notta Brainは、Nottaに保存された会議録音や文字起こしデータ、アップロードした資料などをもとに、情報の整理・分析・可視化・資料作成を支援するAIプラットフォームです。

週に何十件もの会議や、数百ページに及ぶ資料の中から必要な情報を探し出し、要点の抽出、複数データの横断分析、スライドや画像などのアウトプット作成までを数分で行うことができます。

以下のような活用が可能です。

- 複数の会議に散在する情報を整理し、希望する形式で出力する- 商談や会議の内容をもとに、報告資料やプレゼン資料を作成する- 長い議事録を読む代わりに、画像やスライドで要点を把握する- 評価基準を登録し、面接や商談などの定型業務における採点・評価を支援する- 会議に参加できなかった場合でも、リアルタイム要約や質問を通じて内容を把握する

Notta Brainは、会議や資料に蓄積された情報を、必要なときにすぐ参照・分析・活用できる状態にし、日々の情報整理、資料作成、意思決定を支援します。

新機能追加の背景

会議や商談の内容は、録音や文字起こしとして保存されるだけでは十分に活用されません。実際の業務では、「先週の会議で何が決まったか」「顧客との商談で出た懸念点は何か」「今週のチーム進捗をまとめたい」といった確認や整理が日常的に発生します。

一方で、こうした作業を毎回手動で行うには時間がかかり、必要な情報を探す負担も大きくなります。

今回の新機能では、Notta Brainをより日常業務の中で使いやすくすることを目的に、定期的な情報整理を自動化する機能と、普段使っているコミュニケーションツールからNotta Brainにアクセスできる機能を追加しました。

新機能１.：定例タスク

「定例タスク」は、ユーザーが設定した指示内容を、指定した日時や頻度でNotta Brainが自動実行する機能です。

たとえば、「毎週月曜日の朝に先週の会議内容をまとめる」「毎月、営業商談の傾向をレポート化する」「毎朝、指定テーマについて情報を整理する」といったタスクをあらかじめ設定できます。

新機能２.：Slack連携

タスク設定Slack通知

Slack連携では、Slack上でNotta Botに話しかけることで、Notta Brainに質問できるようになります。

ユーザーはSlackから離れることなく、自分のNottaやNotta Brainに蓄積された会議録音や資料をもとに回答を得られます。

新機能３.：LINE連携

LINE連携では、LINE上でNotta Brainと会話できるようになります。

ユーザーはLINE Bot「Notta」に話しかけることで、自分のNotta Brainに保存された会議内容や資料をもとに回答を受け取れます。

β版として先行提供中の機能：目的別AIツール

Notta Brainでは、よく使う業務に合わせてAI機能をすぐに利用できる「目的別AIツール」を、β版として一部の個人向けユーザーに先行提供しています。

ユーザーは複雑なプロンプトを一から考えなくても、会議内容や資料をもとに、要約、分析、資料作成、文書作成などの作業をスムーズに始められます。

Notta Brainをより日常業務で使いやすく

今回の新機能により、Notta Brainは、Webアプリ上で質問するだけでなく、定期的な業務の自動化、Slack・LINE上での利用、目的別AIツールの利用にも対応しました。

Nottaは今後も、会議録音や資料に蓄積された情報を、ユーザーがより簡単に活用できるプロダクト開発を進めてまいります。

Ｎｏｔｔａ株式会社について

設立：2022年5月25日

所在地：〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-2 大手町 フィナンシャルシティグランキューブ3階

事業内容：「会話から無限大の価値を発見」をビジョンに、音声認識、自然言語処理の最先端のAI技術を取り入れたサービスを開発しています。主力のAI文字起こしサービス「Notta」をはじめ、AIボイスレコーダー「Notta Memo」、AIエージェント「Notta Brain」を提供し、会話の記録からデータの活用まで一貫してサポートします。ISO 27001、SOC 2 Type2の取得など業界最高のセキュリティ体制を整え、上場企業、政府・自治体のお客様にも安心してご利用いただけるサービスをご提供しています。

URL：https://www.notta.ai/company