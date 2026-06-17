2026年度、日本人唯一の受賞。株式会社Solafune 代表取締役CEO 上地 練

株式会社Solafune

株式会社Solafune（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：上地 練、以下Solafune）は、地理空間・宇宙・地球観測分野における世界的な次世代リーダーを顕彰する「50 Rising Stars 2026」において、代表取締役CEOである上地 練（うえち れん）が、2026年度の唯一の日本人受賞者として選出されたことをお知らせします。

「50 Rising Stars 2026」は、インド・ノイダに本社を置き、オランダにヨーロッパ拠点を持つ地理空間テクノロジー業界の国際的なコンサルティング・メディア企業Geospatial Worldが主催する表彰プログラムです。2021年に創設され、今年で第6回を迎える本プログラムは、地理空間・宇宙・Earth Observation（EO、地球観測）分野において世界的なインパクトを創出している40歳以下のリーダーを顕彰します。

■ Geospatial World「50 Rising Stars」とは

Geospatial Worldが主催する年次表彰プログラムで、2021年の創設以来、今年で第6回を迎えます。GIS・衛星データ・EO・AIをはじめとする地理空間分野で顕著な貢献を行う40歳以下の世界のリーダーを毎年50名選出しています。（授賞式は2026年4月30日にオランダ・アムステルダムで開催されたGeospatial World Forum（GWF）において執り行われました。）

受賞者一覧：https://geospatialworld.net/rising-stars/2026/

上地に代わり受賞式に出席するSolafune BizDevチーム所属、Freddy Kankolongo

【株式会社Solafuneについて】

Solafuneは、「Hack The Planet.」をミッションに掲げるテクノロジー企業です。衛星データ（GEOINT）をはじめ、OSINT（オープンソースインテリジェンス：公開情報の収集・分析）・SIGINT（シグナルインテリジェンス：電波・通信信号の傍受・解析）など多様な情報をAIで統合解析し、資源、防災、農業、インフラ監視、防衛など幅広い分野で政府機関や国際機関等の対策意思決定や民間企業のビジネス展開を支援しています。こうした取り組みの総体を「Planetary Intelligence OS」と位置づけ、テクノロジーによる社会基盤の再定義と、新たな可能性の創出を目指しています。今後は、アフリカ市場のさらなる拡大に加え、欧州・東南アジアなど新たな市場での事業展開も加速させていきます。