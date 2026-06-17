【数量限定・蔵出し特別価格】リモコンを省き、本体ボタンのみのシンプル操作で圧倒的コスパを実現『ひんやり水流快眠マットLite』を発売
この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は
『ひんやり水流快眠マットLite』を6月17日に発売いたしました。
サンコー公式オンラインストア、各種ECサイトなどで数量限定で販売します。
詳細を見る :
https://www.thanko.jp/view/item/000000004841?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004841
本製品は、マット内に冷水を絶えず循環させることで体の熱を奪い、寝苦しい夜でも「持続する冷たさ」を提供する水冷式の快眠マットです。
水が流れるマット（700x1600mm)をベッドや布団の上にセットし、水を循環させて冷やす水冷機（155×155×265mm）とマットを接続。
水冷機に水を入れて電源を入れるとマットに水が流れます。
従来の冷感マットは体温でぬるくなりがちでしたが、本製品は本体のファンで水を冷やし続けるため、ひんやり感が持続します。
消費電力はわずか約6Wと省電力。エアコンの設定温度を少し高めにしても、マットが直接冷えるため、熱帯夜でも快適な眠りを提供します。
さらに、タイマー機能（1～12時間）付きで電力の無駄遣いを防ぎます。
寝苦しい夜を解消してぐっすり眠りたい、節電しながら涼しく過ごしたい、そんな方におすすめです。
●リモコンを省いた「シンプル操作」で、冷たさと圧倒的コスパを両立
本作は、毎年ご好評いただいている水流マットシリーズの未開封品を、公式通販限定でリバイバルする「蔵出しプロジェクト」から生まれました。
昨今の電気代高騰による節電ニーズの高まりを受け、より多くの方に手軽に水冷の快感を体験していただくため、あえてリモコンを省き、直感的に使える「本体ボタンのみのシンプル操作」へと仕様を最適化。
さらに、この夏のワンシーズンをしっかりとサポートする「保証期間6ヶ月」へと割り切った設定にすることで、無駄を徹底的に削ぎ落としました。
構成をシンプルに研ぎ澄ました結果、12,800円（税込）というシリーズ屈指の圧倒的なコストパフォーマンスを実現。エアコンの電気代が気になる夏の夜を、家計に優しく快適にサポートする実用性特化モデルとして大放出いたします。
＜製品特長＞
■水が流れる冷感ひんやりマット
■水冷機に水を入れて電源を入れるとマットに水を循環
■マットの水を水冷機のフィルターとファンで冷やす
■3段階風量調整
■最長12時間までのオフタイマー
■冷風扇としても使える
■USBで車中泊やキャンプにも使える
■消費電力6Wで電気代を気にせず使える
＜仕様＞
・サイズ／本体：幅155×奥行155×高さ265(mm)、
マット：幅700×長さ1600(mm)、水循環用ホース：1.2m
・重量／本体：約1.0kg、マット：約900g
・電源／USB 5V 1.2A以上
・消費電力／USB：6W
・モード／3段階（強・中・弱）
・切タイマー設定／1～12時間
・使用可能水温／～40度まで
・ケーブル長／約1m
・水タンク容量／約1.7L
・素材／本体：ABS、マット：PVC
・セット内容／本体、マット、水循環用チューブ、USBケーブル、水循環用フィルター、
冷風扇アタッチメント、水抜き用ポンプ、日本語取扱説明書
・保証期間／購入日より6ヶ月
・発売日／2026/06/17
・型番/JAN／WATL26SWH / 4580060606405
ひんやり水流快眠マットLite
[販売価格] 12,800円(税込)
https://www.thanko.jp/view/item/000000004841(https://www.thanko.jp/view/item/000000004841?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004841)
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■製品に関するお問い合わせ先
サンコー株式会社 通販部
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