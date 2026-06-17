【数量限定・蔵出し特別価格】リモコンを省き、本体ボタンのみのシンプル操作で圧倒的コスパを実現『ひんやり水流快眠マットLite』を発売

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は

『ひんやり水流快眠マットLite』を6月17日に発売いたしました。

サンコー公式オンラインストア、各種ECサイトなどで数量限定で販売します。

詳細を見る :https://www.thanko.jp/view/item/000000004841?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004841

本製品は、マット内に冷水を絶えず循環させることで体の熱を奪い、寝苦しい夜でも「持続する冷たさ」を提供する水冷式の快眠マットです。

水が流れるマット（700x1600mm)をベッドや布団の上にセットし、水を循環させて冷やす水冷機（155×155×265mm）とマットを接続。

水冷機に水を入れて電源を入れるとマットに水が流れます。

従来の冷感マットは体温でぬるくなりがちでしたが、本製品は本体のファンで水を冷やし続けるため、ひんやり感が持続します。

消費電力はわずか約6Wと省電力。エアコンの設定温度を少し高めにしても、マットが直接冷えるため、熱帯夜でも快適な眠りを提供します。

さらに、タイマー機能（1～12時間）付きで電力の無駄遣いを防ぎます。

寝苦しい夜を解消してぐっすり眠りたい、節電しながら涼しく過ごしたい、そんな方におすすめです。

●リモコンを省いた「シンプル操作」で、冷たさと圧倒的コスパを両立

本作は、毎年ご好評いただいている水流マットシリーズの未開封品を、公式通販限定でリバイバルする「蔵出しプロジェクト」から生まれました。

昨今の電気代高騰による節電ニーズの高まりを受け、より多くの方に手軽に水冷の快感を体験していただくため、あえてリモコンを省き、直感的に使える「本体ボタンのみのシンプル操作」へと仕様を最適化。

さらに、この夏のワンシーズンをしっかりとサポートする「保証期間6ヶ月」へと割り切った設定にすることで、無駄を徹底的に削ぎ落としました。

構成をシンプルに研ぎ澄ました結果、12,800円（税込）というシリーズ屈指の圧倒的なコストパフォーマンスを実現。エアコンの電気代が気になる夏の夜を、家計に優しく快適にサポートする実用性特化モデルとして大放出いたします。

＜製品特長＞

■水が流れる冷感ひんやりマット

■水冷機に水を入れて電源を入れるとマットに水を循環

■マットの水を水冷機のフィルターとファンで冷やす

■3段階風量調整

■最長12時間までのオフタイマー

■冷風扇としても使える

■USBで車中泊やキャンプにも使える

■消費電力6Wで電気代を気にせず使える

＜仕様＞

・サイズ／本体：幅155×奥行155×高さ265(mm)、

マット：幅700×長さ1600(mm)、水循環用ホース：1.2m

・重量／本体：約1.0kg、マット：約900g

・電源／USB 5V 1.2A以上

・消費電力／USB：6W

・モード／3段階（強・中・弱）

・切タイマー設定／1～12時間

・使用可能水温／～40度まで

・ケーブル長／約1m

・水タンク容量／約1.7L

・素材／本体：ABS、マット：PVC

・セット内容／本体、マット、水循環用チューブ、USBケーブル、水循環用フィルター、

冷風扇アタッチメント、水抜き用ポンプ、日本語取扱説明書

・保証期間／購入日より6ヶ月

・発売日／2026/06/17

・型番/JAN／WATL26SWH / 4580060606405

ひんやり水流快眠マットLite

[販売価格] 12,800円(税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004841(https://www.thanko.jp/view/item/000000004841?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004841)

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■製品に関するお問い合わせ先

サンコー株式会社 通販部

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