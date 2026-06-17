🔹 ORICO、20-in-1 多機能USB-Cドッキングステーションを発表⚡ 最大4画面出力・10Gbps転送・60W PD充電・ギガビットLANを1台に集約
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通常価格： \16,999
専用コード： B4NVSHKL
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⏰ コード有効期間：
2026年6月16日 01:00 (JST) ～ 2026年6月24日 23:59 (JST) まで
このハイスペックモデルが1万円台で手に入るチャンスは滅多にありません。
早い者勝ちですので、お早めにチェックしてください！
ORICO 20-in-1 USB-C ドッキングステーション(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FVL59RT5?th=1)をAmazonで見る
🔌 20-in-1 USBドッキングステーション
搭載ポート一覧：
映像出力：HDMI×1／DP×2／VGA×1
データ転送：USB-C 3.2 Gen2×2、USB-A 3.0×3、USB-A 2.0×3
オーディオ：オーディオジャック×3
カードリーダー：SD／TFカードスロット
電源・ネットワーク：90W DC入力、60W PD出力、ギガビットイーサネット
ノートパソコンの拡張ニーズを一括対応し、ワーク効率を大幅アップする万能ドックステーションです。
🖥️ 最大4画面拡張
HDMI×1＋DisplayPort×2＋VGA×1 で最大4台のモニターを同時接続可能
HDMIおよびDisplayPort経由で鮮やかな4K解像度を体験
生産性とマルチタスク機能を向上
※注：macOSはマルチスクリーン非対応のため、拡張モードは外部モニター1台のみとなります。
🎧 マルチオーディオ機器対応
オーディオジャック×3とボリュームコントロールを搭載
機器のシームレスな切り替えを実現
ライブ配信、動画編集はもちろん日常使用にも最適
安定かつクリアな高品質音声を提供
⚡ 10Gbps超高速データ転送
10Gbps USB-Cポート搭載
動画や文書などの大容量ファイルを数秒で転送可能
高性能ノートパソコン用ドッキングステーションとして、遅延なくスムーズな動画編集とファイル処理を実現
貴重な時間を節約
🔋 90W USB-C PD充電
PDポートは90W入力に対応
ノートパソコンに60Wのパススルー充電を提供
一日中フル充電状態を維持できる実用的なドッキングステーション
65W以上のアダプター使用を推奨（満負荷時には90Wが必要）
※注：電源アダプターおよびケーブルは別売りです。