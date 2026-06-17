🔹 ORICO、20-in-1 多機能USB-Cドッキングステーションを発表⚡ 最大4画面出力・10Gbps転送・60W PD充電・ギガビットLANを1台に集約

深圳市奥睿科电子商务有限公司

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⏰ コード有効期間：

2026年6月16日 01:00 (JST) ～ 2026年6月24日 23:59 (JST) まで

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早い者勝ちですので、お早めにチェックしてください！

ORICO 20-in-1 USB-C ドッキングステーション(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FVL59RT5?th=1)をAmazonで見る

🔌 20-in-1 USBドッキングステーション

搭載ポート一覧：

映像出力：HDMI×1／DP×2／VGA×1

データ転送：USB-C 3.2 Gen2×2、USB-A 3.0×3、USB-A 2.0×3

オーディオ：オーディオジャック×3

カードリーダー：SD／TFカードスロット

電源・ネットワーク：90W DC入力、60W PD出力、ギガビットイーサネット

ノートパソコンの拡張ニーズを一括対応し、ワーク効率を大幅アップする万能ドックステーションです。

🖥️ 最大4画面拡張

HDMI×1＋DisplayPort×2＋VGA×1 で最大4台のモニターを同時接続可能

HDMIおよびDisplayPort経由で鮮やかな4K解像度を体験

生産性とマルチタスク機能を向上

※注：macOSはマルチスクリーン非対応のため、拡張モードは外部モニター1台のみとなります。

🎧 マルチオーディオ機器対応

オーディオジャック×3とボリュームコントロールを搭載

機器のシームレスな切り替えを実現

ライブ配信、動画編集はもちろん日常使用にも最適

安定かつクリアな高品質音声を提供

⚡ 10Gbps超高速データ転送

10Gbps USB-Cポート搭載

動画や文書などの大容量ファイルを数秒で転送可能

高性能ノートパソコン用ドッキングステーションとして、遅延なくスムーズな動画編集とファイル処理を実現

貴重な時間を節約

🔋 90W USB-C PD充電

PDポートは90W入力に対応

ノートパソコンに60Wのパススルー充電を提供

一日中フル充電状態を維持できる実用的なドッキングステーション

65W以上のアダプター使用を推奨（満負荷時には90Wが必要）

※注：電源アダプターおよびケーブルは別売りです。