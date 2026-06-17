猛暑日の外出に、“触れて冷やす”新習慣。冷却プレート搭載ハンディファンをYUSIDOから新発売

HAGOOGI株式会社

猛暑が日常となりつつある今、外出時の暑さ対策は「我慢するもの」から、「その場で冷やすもの」へと変わりつつあります。

通勤時の駅のホームで感じる熱気、数分歩いただけでにじむ汗、屋外と屋内を行き来するたびに体にこもっていく熱。

こうした“短時間でも確実に蓄積される暑さ”に対して、従来の携帯扇風機は、風を送り続けることで涼しさを届けてきました。

一方で、「風だけでは物足りない」「汗が引くまでに時間がかかる」「肌に残る熱感をすぐに抑えたい」と感じる場面も少なくありません。

そこでYUSIDOは、発想を転換。

風を送るだけでなく、熱がこもりやすい部位を直接冷やすというアプローチに着目しました。

その発想から生まれたのが、冷却プレートを搭載した次世代ハンディファンです。

■商品URL

・公式サイト：https://hagoogi.com/products/handheld-fan-hf01

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GVHFGRGZ

・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/hagoogi/ot-f17-01(https://item.rakuten.co.jp/hagoogi/ot-f17-01/)

・ヤホーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/hagoogishop/ot-f17.html

■主な特徴

風だけではなく、肌に直接“冷たさ”を届ける

本製品は、送風機能に加え、冷却プレートによる接触冷却を組み合わせた設計が特長です。

電源を入れるとプレート部分がすばやく冷え、首元や手首などに当てることで、熱がこもりやすい部位をダイレクトにクールダウン。

風を当てるだけでは得られにくい、即時性のある涼しさを実現しました。

長時間使用を支える大容量バッテリー



5000mAhの大容量バッテリーを内蔵し、外出先でもこまめな充電を気にせず使用できます。



通勤・通学、買い物、屋外イベント、レジャーなど、日中のさまざまなシーンで活躍します。

静音設計と細かな風量調整で、使う場所に配慮

電車内やオフィス、カフェなど、周囲への音が気になりやすいシーンにも配慮し、静音設計を採用しました。

さらに、風量は細かく調整できるため、暑さの感じ方や使用環境に合わせて、自分に合った風を選ぶことができます。

風量もバッテリー残量も、ひと目でわかる液晶ディスプレイ

本体には液晶ディスプレイを搭載し、現在の風量やバッテリー残量をひと目で確認できます。

残量が見えない不安や、風量設定がわかりにくい不便さを軽減し、外出先でも快適に使いやすい設計に仕上げました。

4WAY仕様で、シーンに応じた使い分けが可能



手持ち・卓上・首掛け・接触冷却の4WAY仕様に対応し、シーンに応じて柔軟に使用可能。

移動中はハンズフリー、デスクでは卓上ファンとしてなど、日常の行動に自然にフィットします。

ひとつの製品で複数の役割を担う、実用性の高い設計です。

■製品仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115864/table/43_1_e9bdcffae20371bdeda5ee2947280543.jpg?v=202606170552 ]