親と同居世帯・親と別居世帯の二世帯住宅に関する調査報告書

株式会社LIXIL住宅研究所

株式会社LIXIL住宅研究所では、親と同居世帯と別居世帯を対象に二世帯住宅について調査を実施しました。有効回答は20代~40代の既婚男女で、親と同居している方（197名）、親と別居している方（203名）の計400名、調査時期は2026年2月16日～22日です。

■調査結果の総括

現在、親と別居している方の今後の意向としては、親とは別居したまま（34.0%）、親とは近くに住む近居（14.3%）、将来的に親と同居（11.8%）、実親、義親の介護が必要になった場合のみ、同居を検討（4.9%）となっています。

親と同居している方の同居の満足度は８割以上ととても高く、同居の魅力は 家事・子育てのサポート（39.6%）、経済的な負担軽減（35.5%）、緊急時の安心感（35.0%）がTOP3となっています。一方、親と別居している方の同居の魅力は、緊急時の安心感（31.0%）、親と気軽に交流できる（28.1%）、親孝行ができる（28.1％）がTOP3です。

続いて全員の方に今後二世帯住宅を建てるとしたら理想的なタイプを質問したこところ、完全分離型の56.8%に対して完全同居型が41.8%となり、完全同居型が予想以上に多くなっています。

また二世帯住宅への不安や懸念としては、同居している方が、生活リズムなどの違い（23.4%）、知人を家に呼びづらい（21.8%）が上位となっています。別居している方でも、トップは生活リズムなどの違い（39.4%）となり、続いて生活音や生活時間帯の違い（20.7％）となっています。

■調査結果の要約

・現在、親(実親または義親)と別居している方の今後の意向

親とは別居したまま/34.0%、親とは近くに住む近居/14.3%、将来的に親と同居/11.8%

親の介護が必要になった場合のみ、同居を検討/4.9%

・現在、親と同居している方の二世帯同居の満足度

とても満足している/28.4%＋まあまあ満足している/51.8%=満足している/80.2%

・現在、親と同居している方の同居を魅力的だと感じる理由/TOP3

家事・子育てのサポート/39.6%、経済的な負担軽減/35.5%、緊急時の安心感/35.0%

・現在、親と別居している方の同居を魅力的だと感じる理由/TOP3

緊急時の安心感/31.0%、親と気軽に交流できる/28.1%、親孝行ができる/28.1％

・もし二世帯住宅を建てる場合、理想的な間取りのタイプ

完全同居型/41.8%、完全分離型/56.8%

・親と同居している方の二世帯住宅に関する不安・懸念を感じること/TOP3

生活リズムなどの違い/23.4%、知人を家に呼びづらい/21.8%、教育方針への干渉/18.8%

・親と別居している方の二世帯住宅に関する不安・懸念を感じること/TOP3

生活リズムなどの違い/39.4%、生活音や生活時間帯の違い/20.7%、病気や介護の負担/20.2%

■調査結果（詳細）

Q1.子の立場で、あなたご自身の親子関係は？ ※義親は含まない（SA）

Q2.現在、親(実親または義親)と別居している方の今後の意向

Q3.二世帯同居の満足度は？（SA） ※現在、親と同居している方197人に質問

Q4.親との同居を魅力的だと感じる理由（MA）N=197

※現在、親と同居している方に質問

Q5.親との同居で魅力的だと感じる理由（MA）N=203

※現在、親と別居している方に質問

Q6.もし二世帯住宅を建てる場合、理想的な間取りのタイプは？（SA）

Q7.二世帯住宅について、不安・懸念を感じることは（MA） N=197

※現在、親と同居している方に質問

Q8.二世帯住宅に住むとしたら、不安・懸念を感じることは（MA） N=203

※現在、親と別居している方に質問

●本調査の概要

・有効回答：400名

・調査対象：20代~40代の既婚男女=男性（200名）、女性（200名）

・調査時期：2026年2月16日～22日

・調査地域：全国

・調査方法：WEB調査

・調査会社：株式会社 マーケティング・リサーチ・サービス

◆当社概要

・会社名：株式会社LIXIL住宅研究所

・代表者：代表取締役社長 加嶋 伸彦

・本社所在地：〒141-0033 東京都品川区西品川1-1-1

・URL：【株式会社LIXIL住宅研究所】 https://www.lixil-jk.co.jp/(https://www.lixil-jk.co.jp/)

住宅及びビル建材・設備機器の製造販売・住宅フランチャイズチェーンの運営など、総合的な住生活関連事業を展開するLIXILの一員です。住宅フランチャイズチェーン事業の運営を担う企業として、アイフルホーム、フィアスホーム、GLホームの3ブランドを展開し、国内最大級の住宅フランチャイズチェーン事業を展開しています。2024年からは新築VC（ボランタリーチェーン）の「YUIE（ユイエ）」、戸建リノベーションVCの「DUUO（デューオ）」を展開し、全国の工務店・ビルダー支援に取り組んでいます。