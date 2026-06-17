収録点数6万点突破。住宅設計を支える 3D住宅素材ダウンロードサービス「データセンター」

メガソフト株式会社

建築・インテリア・設備機器提案に3D／VR／メタバースの普段使いを提唱するメガソフト株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：井町良明、以下メガソフト）が開発・販売する建築3Dソフトのユーザー向けサービス「3D住宅素材ダウンロードサービス・データセンター」において、公開中の3D素材（3Dオブジェクト／テクスチャ）が6万点を突破したことをお知らせします。3D素材作成のための商品情報の提供メーカーは62社となっています。

■25年以上にわたり実在商品の3Dデータを提供

収録点数6万点突破「3D住宅素材ダウンロードサービス・データセンター」

今や建築・インテリアの提案には3DCGが欠かせなくなっており、その制作を簡単・時短化する機能のひとつとしてメガソフトは3D素材を提供しています。その提供方法として2000年より25年間運営してきたのが3D住宅素材ダウンロードサービス「データセンター」です。

現在は62社のご協力のもと、建具・家具・住宅設備・小物類の3Dモデルと、壁・床材などの柄画像（テクスチャ）をユーザーに公開しています。

「データセンター」では常に新しい3D素材を追加し続けており、2026年6月16日時点で60,230点に到達しました。

■特長

（1）実在メーカー62社と連携したデータ提供

メーカー製品の3Dオブジェクトを拡充することで、最新の住宅空間を再現できる環境を提供

（2）ユーザーアンケートを参考に素材を選定・更新

トレンドから定番まで、幅広い住宅テイストに対応できるよう、バランスよくラインナップを構成

（3）インテリアトレンドを踏まえて常に更新

住宅用素材は毎年新商品が出るため、メーカーと連携しながら更新

（4）AI時代にあえて人が作成

AIにはまだ難しい「軽さ」と「リアルさ」を両立。どこを省略しどこを詳細に表現するかを人が見極めながら、一点ずつ丁寧に作成

■開発者のコメント

・6万点突破は住宅トレンドの反映を25年間継続してきた結果

住宅業界は毎年新商品が登場し、2～3年単位でインテリアトレンドも変化するため、常に素材を更新し続ける必要があります。そのため、継続的に制作を積み重ねていった結果として6万点を突破しました。大切なことは数を追求することではなく、ユーザーのために常に最新の住宅、インテリアを再現できる状態を維持することです。6万点はそのための必然的な数だと考えています。

・ユーザーの声とトレンドを素材に反映

素材の選定ではユーザーアンケートやトレンドを参考にし、似た素材の重複を避けつつバランスよくラインナップを構成しています。また、図面や写真をもとに正確な寸法で制作することにこだわり、あえて人の手をかけて品質にこだわってきました。

さらに、データの「軽さ」と「リアルさ」の両立を重視し、描画技術の進化に合わせて、従来は画像で表現していたような部分も、立体形状として再現するよう改善を進めています。

また、「設計の初期段階から使えるパーツが欲しい」というユーザーの声に応え、あまりテイストを主張しない、汎用的に使えるパーツも随時追加しています。

公共施設や注文住宅の多様な設計に対応する、ハウスメーカー、工務店、設計事務所の方にも使っていただきやすいコンテンツになります。

・「試して比較できる」が最大の価値

多様な素材を活用し、3Dシミュレーション上でさまざまなインテリアテイストを気軽に試してほしいと考えています。３Ｄデザイナーシリーズは家を建てる前に「試して比較できる」ことが最大の価値です。楽しみながら理想を追求していただきたいと思いながら開発に取り組んでいます。

・今後の展開

ユーザーに必要なデータをタイムリーにお届けするために、素材生成や選定支援、UI改善による検索性向上などで効率化を図っていきます。理想の状態として、一方通行ではなくユーザーとメガソフトの双方向でデータが流通し、「欲しい素材がすぐ手に入る状態」を目指しています。そのために、ユーザー自身が素材を作成・共有できる仕組みを実現するためにコミュニティ型やマーケット型への発展も検討しています。

■3D住宅素材ダウンロードサービス「データセンター」

素材点数：60,230点（2026年6月16日時点）

情報提供協力メーカー：62社

料金：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/162866/table/8_1_ed1f01274c4086e76180acb1e3bcb86d.jpg?v=202606170552 ]

ご利用方法：

3D住宅素材ダウンロード「データセンター」は３Ｄデザイナーシリーズのユーザーが利用いただける、会員制の有料ダウンロードサービスです。

利用にあたってはデータセンター正会員登録が必要です。

https://dc.megasoft.co.jp/

■関連サービス

建設・建築向け3D素材ダウンロードサービス「モデルデポ」

https://www.modeldepot.jp/

データセンターには収録されていない、工事現場・住宅・商業施設提案向けの3D素材を単品でご購入いただけます。

■関連コラム

・新着パーツ使ってみた

https://plus.megasoft.co.jp/contents/newparts/

・汎用ユニットパーツはなぜ生まれた？設計・プランニングの自由度を高める新発想｜一級建築士事務所 河村工房監修

https://www.megasoft.co.jp/column/unit-parts1/

・第1回：設計の自由度を格段に高める汎用ユニットパーツとは？キッチン設計（住宅編）｜一級建築士事務所 河村工房監修

https://www.megasoft.co.jp/column/unit-parts2/

・第2回：設計の自由度を格段に高める汎用ユニットパーツとは？施設設計（ラウンジ編）｜一級建築士事務所 河村工房監修

https://www.megasoft.co.jp/column/unit-parts3/

・第3回：設計の自由度を格段に高める汎用ユニットパーツとは？施設設計（パーティースペース編）｜一級建築士事務所 河村工房監修

https://www.megasoft.co.jp/column/unit-parts4/

■メガソフトについて

会社名 ： メガソフト株式会社

所在地 ：

・本社 〒530-0015 大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号 梅田センタービル 11F

・東京オフィス 〒102-0093 東京都千代田区平河町2丁目7番3号 PMO平河町 7F

代表者 ： 代表取締役 井町良明

創業 ： 1983年8月

URL ： https://www.megasoft.co.jp/