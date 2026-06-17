TIGEREYE、AI駆動開発を支援する「AI-Driven Development Framework」の提供を開始

株式会社TIGEREYE

報道関係者各位

2026年6月17日

株式会社TIGEREYE（本社：東京、代表取締役：上村 学）は、AI駆動開発を支援する開発フレームワーク「AI-Driven Development Framework」の提供を開始したことをお知らせします。

本フレームワークは、AIを単なるコード生成ツールとして活用するのではなく、設計支援、実装支援、テスト生成、コードレビュー、品質保証までを開発ライフサイクル全体へ組み込み、開発スピードと品質の両立を実現することを目的としています。

また、本フレームワークは約1万人が利用するエンタープライズ向けイントラネットAIシステムの開発プロジェクトで活用されており、開発期間約7週間、コード規模約25万行、約1,700件のコミットを経て商用本番環境で運用されています。

AI活用の拡大とともに高まる品質保証の重要性

近年、生成AIを活用したソフトウェア開発は急速に普及しています。

開発速度は飛躍的に向上した一方で、AI生成コードの重複、レビュー負荷の増大、テスト不足、技術負債の蓄積、運用ルールの未整備など、新たな課題も顕在化しています。

特に一定規模以上のシステムでは、AIによる開発速度に対し、人間中心の品質管理プロセスが追いつかなくなるケースも少なくありません。

TIGEREYEでは、こうした課題に対応するため、AIによる開発とAIによる品質保証を組み合わせたAI駆動開発フレームワークとして「AI-Driven Development Framework」を開発しました。

AI-Driven Development Frameworkとは

AI-Driven Development Frameworkは、AIを開発工程全体に組み込みながら、継続的な品質保証を実現するための開発フレームワークです。

API設計やデータベース設計などの設計支援から、Backend・Frontend実装、テスト生成、コードレビュー、ドキュメント作成までをAIが支援します。

さらに、生成されたコードに対してAIによるレビューや品質検査を実施し、継続的な改善サイクルを構築します。

これにより、開発者は実装作業そのものではなく、設計判断や品質判断など、より高度な業務へ集中できる環境を実現します。

エンタープライズシステムでの活用事例

本フレームワークは、約1万人が利用するエンタープライズ向けイントラネットAIシステムの開発で活用されました。

- AIチャット- 施設予約- 来客管理- Google Workspace連携- 認証基盤- 管理ポータル

開発期間は約7週間、コード規模は約25万行、コミット数は約1,700件、開発体制は約30名で構成され、現在も商用本番環境にて運用されています。

従来型開発では数か月から1年以上を要する規模のプロジェクトにおいて、AI駆動開発と品質保証プロセスを組み合わせることで、短期間での開発と商用運用を実現しました。

提供サービス

TIGEREYEでは、AI-Driven Development Frameworkを活用し、以下のサービスを提供しています。

- AI駆動開発導入支援- 既存システム診断- 品質保証プロセス設計- 開発ガイドライン整備- CI/CD構築支援- AI駆動開発による受託開発- エンタープライズ向け伴走支援

AI-Driven Development Frameworkの詳細については、以下のサービスページをご参照ください。

サービスページ

https://tigereye.ai/ai_driven_development_framework/(https://tigereye.ai/ai_driven_development_framework/)

今後の展望

TIGEREYEは今後、スタートアップからエンタープライズ企業まで幅広い組織に対し、AI駆動開発の導入支援および開発支援を提供してまいります。

また、既存システムへの適用や品質改善支援を通じて、AI時代に適したソフトウェア開発基盤の普及を目指します。

お問い合わせ先

株式会社TIGEREYE

ホームページ：https://tigereye.ai/(https://tigereye.ai/)

電話番号：03-6280-6762

メール：info@tigereye.ai