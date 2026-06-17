caseplayから昨年80周年を迎えたグローバルファッション＆ライフスタイルブランド「ELLE」と今年30周年を迎える「ポムポムプリン」のコラボスマートフォンケースが登場！

株式会社FOX

株式会社FOX（本社：東京都千代田区、代表取締役：五十畑 理央）が運営する、オンデマンドプリントでユーザーが求めるデザインのテックアクセサリー（スマートフォン関連アイテム）を提供するサービスcaseplay（ケースプレイ）は、1945年にフランスで創刊された女性誌から生まれたグローバルファッション＆ライフスタイルブランド「ELLE」と今年で30周年の「ポムポムプリン」デザインのスリムプロテクションケースを2026年6月17日(水)に販売スタートいたします。昨年から好評販売中のELLEと「マイメロディ」「クロミ」のコラボに引き続き、第二弾。「ポムポムプリン」の愛らしさとスタイリッシュでおしゃれなデザインがマッチした、普段使いできるデザイン、全11デザインをiPhone/Xperia/Pixel/Galaxyなど160機種以上で販売。スリムプロテクションプレミアムケース限定の1デザインも展開いたします。

商品ページ：

https://caseplay.shop/pages/elle-sanrio-02?utm_source=referral&utm_medium=release&utm_campaign=elle-sanrio-02(https://caseplay.shop/pages/elle-sanrio-02?utm_source=referral&utm_medium=release&utm_campaign=elle-sanrio-02)

ライセンス公式サイト/SNS

▼サンリオ

公式サイト：https://www.sanrio.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/sanrio_official_jp/

YouTube：https://www.youtube.com/user/sanriojapan

X：https://x.com/sanrio_news

▼ELLE

公式サイト： https://jp.elleboutique.com/japan/

Instagram：https://www.instagram.com/elleboutiquejapan/

■Lagardere社およびELLEブランドについて

ラガルデール アクティブ エンタープライズ ジャパン 会社概要

会社名 ：株式会社LAGARDERE ACTIVE ENTERPRISES JAPAN

代表者 ：アンヌ・ビラズ（Anne Billaz）

所在地 ：東京都港区南青山3-8-38 表参道グランビル 5F

1992年に設立されたラガルデールは、世界45か国以上で事業を展開するインターナショナルグループ企業です。従業員数は32,500人以上、2024年の売上高は92億ユーロに達し、ユーロネクスト・パリに株式を公開しています。

当グループはELLEおよびELLE DECORATIONブランドの所有者であり、主に2つの部門に注力しています。１つがラガルデール パブリッシング（書籍、パートワーク、ボードゲーム、高級文具）で、もう１つがラガルデール トラベルリテール（旅行用品、免税＆ファッション、飲食サービス）ですが、ラガルデール ニュースおよびラガルデール ラジオも事業領域に含まれています。

そして、ラガルデール アクティブ エンタープライジズ社は、ELLEインターナショナル内において、非メディアブランドの拡大を目的とした事業計画を担う、専任事業門となります。

ELLEは、国際的な女性向けメディアブランドであるだけでなく、グローバルなファッション＆ライフスタイルブランドでもあります。ELLE（50版）とELLE DECORATION（25版）を含む80以上のエディションが世界中で展開されており、ライセンスのもとでスピンオフタイトルも発行されています。

ELLE誌の世界での読者数は月間約3,200万人、60以上のデジタルプラットフォーム（ウェブサイトやSNS）では月間9,000万人のユニークユーザーを集め、SNSのフォロワー数は1億2,200万人以上にのぼります。

ELLEブランドは、ファッション、美容、インテリア、ホスピタリティなどの非メディアライセンス事業を通じて80か国に250の企業とパートナー契約を結び、ホテル、カフェ、スパ、美容院などの体験型拠点も展開しており、それらを通じて月間2億5,000万人以上にリーチしています。

詳細は以下をご覧ください：

www.lagardere.com(https://www.lagardere.com/en/home/)

www.elleinternational.com(https://www.elleinternational.com/)

＜caseplay販売アイテム一覧＞

■スリムプロテクションプレミアムケース/プレミアムスクエアケース：5,980円(税込)～

１.フレームとパネルの分離構造

スリムプロテクションプレミアムケース/プレミアムスクエアケースの最高品質のプリントは、独自の分離構造によるものです。現在世の中に流通しているオンデマンド製法のスマホケースはプリンタの特性上どうしても表刷りになり、プリントの発色に限界がありました。フレームとパネルを分離させることで、パネルへの裏刷りが可能になりプリンタ能力を最大限引き出し、非常に高品質の仕上がりを実現します。

２.ミニマルながら抜群の耐衝撃性能

スリムプロテクションプレミアムケースはMILスペック3倍となる抜群の耐衝撃性能を有します。フレームとパネルの分離構造は落下などの衝撃を緩和する効果も生み出しており、あらゆる角度で3.6mからの落下テストを複数回実施し、クリアしています。プレミアムスクエアケースは、四隅とフレーム全体を均等に太く設計できる構造となっており、四隅＋フレーム全体で衝撃を分散吸収します。

３.すべてがサステナブルな素材

フレームとパネルには、ともに再生素材が使用されています。さらにデザインのプリントにはミマキエンジニアリング社製の『GREENGUARD Gold』認証のUV硬化インク を使用したり、商品配送時のパッケージにも全て再生紙を利用したり、caseplayはあらゆる側面で環境配慮した取り組みを実施しています。

※GREENGUARDは、米国の第三者安全科学機関であるUL社が実施する、室内空間における化学物質排出に関する環境認証制度です。公平な経験科学データに裏付けされた情報を基に、化学物質の室内空間への排出量が少なく、より環境に配慮された製品が認証を受けられます。

認証には通常とGoldの２種類があり、Goldには通常よりも厳しい基準値が設定されています。

出典：株式会社ミマキエンジニアリングHP

４.磁気リング対応モデルあり

caseplayで展開中の「プレミアムカードウォレット」や「プレミアムリングスタンド」と組み合わせてご利用いただけ、さらに便利でスマートな使い心地を実現します。

■スリムプロテクションケース：4,980円(税込)

１.環境に配慮した素材を使用

製品のリサイクル含有物を検証し、環境配慮など社会的責任を果たした上で生産されているかを証明するマークです。caseplayのスリムプロテクションケースは、消費者が使用した後の樹脂製品（ポストコンシューマー）を100％用いて製造されています。

２.高度な衝撃保護性能

caseplayのスリムプロテクションケースのコーナー部分にエアーポケット構造を備えており、デバイスへの衝撃を緩和します。

■アートパネルスピーカー

インテリアとしてもBluetoothスピーカーとしても使えるアートパネルスピーカー。 壁掛けとスタンドの2way仕様になっており、スマートフォンとBluetooth接続することで、音を再生することが可能です。 パネル部分は取り外し可能で、お好きなデザインのパネルを付け替えて楽しむことができます。

価格：

・スピーカー+パネル 15,800円（税込）

・アートパネル 4,480円（税込）

・サイズ：横300mm×縦300mm

■スマートグリップスタンド

スマホグリップ、スマホスタンド、スマホマグネットと複数の機能を持つ多機能なアイテム。 従来のスマホリング機能にプラスして、マグネット化もするため、ワイヤレス充電にも対応しています。 多機能でありながらも、従来のスマホリングと比べ厚みがなく薄いためスマートにお使い頂けます。

価格：2,980円（税込）

サイズ：直径 47mm、厚み3.5mm



■プレミアムリングスタンド

強力マグネットを内蔵したMagSafe対応のリングスタンド。

暑さ5mmの薄型設計で、ポケットやバッグの中でもかさばらず、持ち運びが快適です。

価格：3,480円（税込）

サイズ：直径58mm、厚み5mm

■スマートウォッチバンド レザー/クリアバンド

Apple Watch、Galaxy Watch、Garminなどさまざまな機種にフィット。機種を選ばず楽しめます。

クリアタイプは透け感があり、カジュアルで軽やかな印象。

レザータイプは高級感があり、フォーマルにもフィットします。

価格：2,780円（税込）

サイズ：

■MagSafe対応カードウォレット

内蔵された磁石によって、スマートフォンに取り付けられるカードポケット。

iPhoneはMagSafe対応の機種、Androidは付属のマグネットリングと併用することでお使い頂けます。

日々使用するICカードなどのカード類を収納することが可能です。

価格：3,980円（税込）

サイズ：横65mm×縦93mm

■プレミアムカードウォレット

MagSafe対応カードウォレットの機能はそのままに、流行りのクリアアイテムも展開。内蔵された磁石によって、スマートフォンに取り付けられるクリアタイプのカードポケット。 裏刷りプリントで、プリンタ能力を最大限に活かした高品質な仕上がりを実現しました。

フレームカラーは「クリア」と「クリアブラック」の2色展開。

クレジットカードは最大3枚まで収納可能で、機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムです。

価格：4,980円（税込）

サイズ：横:61.95mm x 縦92.99mm

■スマホショルダー&タグ

スマホショルダーに付属しているタグにデザインがプリントされたアイテム。

販売中のスリムプロテクションケースと合わせて使用できるスマホショルダーです。

価格：細 2,980円（税込）

太 3,980円（税込）

タグ：横：55mm x 縦52mm

スマホショルダー：3サイズ

細長ストラップ：長さ 1600mm × 太さ 6mm

細短ストラップ：長さ 1200mm × 太さ 10mm

太長ストラップ：長さ 600mm × 太さ 6mm

■caseplayについて

caseplayは、独自に開発した受発注システムにより受注した商品のみをオンデマンド印刷で都度生産し、無駄なものを作り出さない、多くの機種×多くのデザイン×多くのアイテムの在庫を抱えることなく販売可能なプラットフォームです。（ビジネスモデル特許出願済）

日本で最もシェアの大きなiPhoneシリーズに加えて、人気のAndroidスマートフォンユーザーにも自分らしい好きなデザインのスマートフォンケースをはじめとするテックアクセサリーを提供します。

国内スマホアクセサリー領域において機種数/アイテム数/コラボ数において3冠を獲得

2025年2月_期指定領域における市場調査

調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

■画面割れ補償サービスcaseplay CAREについて

caseplay careはFOXが長年提供してきた業界初の画面割れ補償サービスです。caseplay のスマホケースと液晶保護ガラス（2,480円 税込）同時購入いただくことで、購入後365日間に限り特別な手続きをなしにサービスを受けることが可能です。caseplay のスマホケースと液晶保護ガラスをご利用中に端末の落下など不慮の画面割れが発生した場合、その修理費用を補償します。

caseplay careの詳細 ：https://caseplay.shop/pages/caseplay-care

▼caseplay スリムプロテクションケース対応機種

＜2026年6月時点：170機種＞

IPhone：40機種

Galaxy：35機種

Pixel：20機種

Xperia：18機種

Xiaomi：19機種

AQUOS：17機種

Motorola：11機種

OPPO：6機種

HUAWEI 1機種

ZTE：1機種

arrows：1機

▼caseplay スリムプロテクションプレミアムケース対応機種

＜2026年6月時点：16機種＞

IPhone：11機種

Pixel：4機種

Galaxy：１機種

▼caseplay スリムプロテクションプレミアムケース with MagSafe対応機種

＜2026年6月時点：8機種＞

IPhone：8機種

▼caseplay プレミアムスクエアケース 対応機種

＜2026年6月時点：31機種＞

IPhone：17機種

Pixel：9機種

Xperia：2機種

SHARP：3機種

▼caseplay プレミアムスクエアケース with MagSafe対応機種

＜2026年6月時点：15機種＞

IPhone：15機種

▼caseplay プレミアムスクエアケース with Pixelsnap対応機種

＜2026年6月時点：3機種＞

Pixel：3機種

▼caseplay プレミアムスクエアケース with SnapMag対応機種

＜2026年6月時点：7機種＞

IPhone：1機種

Galaxy：1機種

Xperia：2機種

SHARP：3機種

対応機種の詳細はこちら

https://caseplay.shop/pages/device-list

※順次拡大予定

■URL

https://caseplay.shop/

■会社概要

会 社 名：株式会社FOX

所 在 地：東京都千代田区有楽町1-1-2

代表取締役：五十畑 理央

▽FOX.INC URL： https://foxinc.jp(https://foxinc.jp)

▽FOX ONLINE STORE URL：https://store.foxinc.jp/

＜FOXに関して＞

FOXは、デジタルテクノロジーで彩られた快適な生活を提供する企業です。私たちの周りはテクノロジーで溢れています。そしてそれらは日々進化し続けています。新しい革新的なテクノロジーは私たちの生活を充実させてくれます。しかし多くの人にとって、最新テクノロジーを理解したり、生活に取り入れたりするのは少し難しいことでもあります。FOXは、世界中でポピュラーなプロダクトやこれからポピュラーになっていくと思われるプロダクトを集め、デジタルテクノロジーを取り入れたスマートなライフスタイルを誰もが実現できるようにしていきます。スマートフォン、IoT、ユニークなガジェットなどを通じてお客様の生活を快適にしていきます。FOXのストアを訪れれば、これからのスマートなライフスタイルとは何かがわかる。そんな企業であることを目指します。