アイエスエフネットジョイ、沼津事業所で一般企業へのリワーク（復職支援） を実現

株式会社アイエスエフネット

株式会社アイエスエフネットジョイ（本社：東京都新宿区、代表取締役：渡邉幸義、以下、アイエスエフネットジョイ）は、沼津事業所（静岡県沼津市）で提供する障害者総合支援法の就労移行支援を通じた『リワークプログラム』において、事故により高次脳機能障害となり休職されていた方に対し、一般企業への復職支援を実施し、2026年6月より正式に復職することとなりましたので、ご報告いたします。

福祉施設における障がい者の復職支援は、静岡県東部においても対応可能な事業所が限られています。その中で今回、一般企業への復職支援を成功させたことは、アイエスエフネットジョイ沼津事業所における重要な成功事例となりました。

◆一般企業へのリワーク（復職支援）成功事例の詳細

昨年より沼津事業所にて本格始動した『リワークプログラム』が実を結び、この度、一般企業への復職という成果へとつながりました。今回の成功の背景には、以下のきめ細やかな支援体制があります。

- 昨年秋からの緻密なトレーニングと「プレ出勤」の実施利用者さまは昨年の秋から事業所内でのトレーニングを開始しました。体調や作業能力の回復状況を専門職員がしっかりと見極めながらステップを重ね、今年5月には本格的な復職を見据えた「プレ出勤」を実施いたしました。計画的かつ段階的な支援により、安心して復職へ移行できる環境を整えました。- 利用者さまと企業をつなぐ「伴走型支援」今回は自社グループ内ではなく、他企業への復職支援であったため、利用者さまへのスキル支援やメンタルサポートに加え、復職先企業との調整も重要な支援の一つとなりました。アイエスエフネットジョイのスタッフが復職先企業との間に入り、受け入れ体制に関する打ち合わせや必要な配慮事項の調整などを丁寧に行いました。その結果、利用者さまと企業双方が安心できる形での復職につながりました。- 静岡県東部における復職支援事例としての意義地方では、大都市圏と比較して復職支援体制が整った機関が少なく、静岡県東部においても対応可能な福祉施設は限られています。その中で今回、他企業との連携を含めたリワーク支援を実現できたことは、地域における障がい者雇用・就労定着の支援の新たなモデルケースになると考えています。

◆参考：沼津事業所における『リワークプログラム』について

アイエスエフネットジョイでは、これまでも代々木事業所において復職支援に取り組んでおり、支援を受けた5名全員が復職した実績があります。沼津事業所においても、これまでに蓄積してきた知見を活かし、外部機関に依存することなく、事業所内で質の高い支援を完結できる体制を整えています。社会福祉士の国家資格を持つ専門職員が、アセスメントツールを活用しながら個別支援計画を立案し、復職後も6か月間のフォローアップ期間を設けることで、利用者さまと企業双方の「定着」をサポートしています。

▲リワークサービス プログラムとフロー

◆今後の展望

今回の「一般企業へのリワーク成功事例」で培った企業との調整・支援ノウハウを活かし、今後も実践的な支援内容の多様化・高度化を進めてまいります。沼津事業所が地域モデルとしての役割を果たし、企業側の障がい者雇用や定着・復職支援の課題解決に貢献することで、持続可能な雇用の実現を目指してまいります。

◆関連記事- アイエスエフネットジョイが休職者の再スタートを支える『リワークプログラム』を沼津事業所にて本格始動(https://www.isfnet.co.jp/news_release/newslist2025/20250630-02.html)

◆復職支援およびリワークプログラムに関するお問い合わせ先- 復職支援制度アイエスエフネットジョイ 代々木事業所 TEL：03-3375-1585- リワークプログラムアイエスエフネットジョイ 沼津事業所 TEL：055-954-5181

（※1）MSFAS：「幕張ストレス・疲労アセスメントシート」職業相談にあたり、1基本情報を収集し、2自己理解を促進し、3ストレス・疲労の具体的な対処方法を検討するために活用する。

（※2）MWS：「ワークサンプル幕張版」就労支援の場において、OA・事務作業や実務作業を通じて障害の状況や作業能力を把握するとともに、補完手段の確立のための支援方法を検討するために活用する。

引用：厚生労働省「障害者の就業支援のために開発された主なアセスメントツールについて」https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/000707191.pdf

◆株式会社アイエスエフネットジョイについて

アイエスエフネットジョイは、障がい者の就労支援と企業の障がい者雇用支援を総合的に提供しています。利用者さまには、IT企業グループの強みを活かした実践的なスキル指導や、個々のペースに合わせた就労移行・定着支援を実施。企業さまへは、法定雇用率達成に向けたコンサルティングや復職・リワーク支援、社内理解を深めるセミナー等を通じて、誰もが安心して働き続けられる環境づくりを推進しています。

アイエスエフネットジョイHP：https://www.isfnetjoy.com/

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