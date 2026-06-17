株式会社IJTT、MENTENA導入で「故障ゼロ」と「止まらない工場」を目指す現場の基盤づくり　～導入事例動画を公開しました～

八千代ソリューションズ株式会社

八千代ソリューションズ株式会社（本店：東京都台東区、代表取締役社長：水野 高志、以下「八千代ソリューションズ」）が提供する工場管理システム「MENTENA」は、このたび、自動車部品および産業用機械部品の製造・販売を手掛ける株式会社IJTT（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長 CEO：鈴木 達也）真岡工場における導入事例を公開いたしました。本事例では、AIなどの先端技術を使いこなすための現場基盤構築や、紙ベースの運用からの脱却による保全力強化のプロセスをご紹介しています。



本事例動画はこちらからご覧ください。

URL：https://youtu.be/2Wm_pjvZGuI

本事例記事はこちらからご覧ください。

URL：https://mentena.biz/company/ijtt/

株式会社IJTTについて

2013年に創立された株式会社IJTTは、自動車、建設機械、産業用ロボットなどの主要部品（鍛造品・鋳造品・機械加工品）を製造する企業です。今回導入の中心となった真岡工場では、ロボットやローダーを活用した自動無人ラインを多数有し、高効率な生産体制を整えています。同工場は「世界で一番働きたいと思える工場へ。」を目指し、「工場のテーマパーク化（常に変わり続けること）」をコンセプトに、持続可能な社会の実現に向けた新しい領域への挑戦を続けています。

導入の背景と課題

●デジタル基盤の不足

点検結果を紙に記入していたため、情報をその場で共有・活用できず、点検業務にロスが発生していました。さらに、後工程として事務所でExcelへ転記する作業も発生し、業務負荷がかかっていました。

●アナログ運用による物理的限界

長年の「紙ベース運用」により、修理時間のリアルタイム集計や過去履歴の検索がしづらく、情報のブラックボックス化が生じていました。

●修理着手までのタイムロス

不具合発生時、修理依頼書の発行のために現場と保全ステーションを往復する「歩行ロス」や伝達のタイムラグが発生していました。

こうした課題を解決し、100年先も進化し続けるインフラを整備するために、MENTENAの導入を決定しました。

導入後の効果

●修理着手時間の短縮（1日2時間の削減）

設備に貼り付けたQRコードを読み取るだけでその場で修理依頼が可能になり、物理的な移動時間を大幅に削減。現場からは1日あたり約2時間の工数削減が報告されています。

●情報の可視化とブラックボックス化の解消

修理履歴や時間がデジタル化され、リアルタイムで状況把握が可能に。優先順位の的確な判断や、過去のデータに基づいた効率的な保全が実現しました。

●「攻めの保全」へのシフトと技術伝承

事後保全の質向上に加え、故障の予兆を捉える「予防保全」への体制構築が進んでいます。また、デジタル化で創出した時間を若手社員の教育や高度なオーバーホール作業に充てるなど、技術伝承の強化にもつながっています。

将来的には、MENTENAを振動センサーなどと組み合わせ、設備が止まる前に異常を検知する一歩進んだ予防保全体制を構築し、「故障ゼロ」の実現を目指していきます。

本事例動画では、株式会社IJTTのご担当者さまがMENTENA導入による効果を具体的に語っています。

本事例動画はこちらからご覧ください。

URL：https://youtu.be/2Wm_pjvZGuI

本事例記事はこちらからご覧ください。

URL：https://mentena.biz/company/ijtt/

工場管理システム「MENTENA」とは

URL：https://mentena.biz/

MENTENAは、製造業のものづくりにおける設備の突発停止を最小化する工場管理システムです。点検・保全・修理といった設備管理業務を一元化し、紙やExcelによる属人化した業務プロセスから脱却することで、現場業務の効率化と確実な履歴管理を実現します。誰でも直感的に使えるシンプルなデザイン、導入から定着まで支援するサポート体制を備えた、「カンタン」「始めやすい」「安心サポート」を実現し、安定した工場稼働を支えます。本サービスは、製造業をはじめ、ビルメンテナンス、ガス・電力業界などあらゆる現場の工場管理・設備管理業務で活用されています。現場の負荷を最小限にしながら予防保全を定着させ、突発停止や設備老朽化による損失を未然に防ぐとともに、設備管理データを経営判断に活用できる形で蓄積することで、現場の安定稼働と経営の持続的な成長の両立に貢献します。

会社概要

株式会社IJTT

IJTTは、鋳造、鍛造、エンジン製造の分野で長い歴史を持ち※1、主に自動車部品、建設機械部品、産業用エンジン等の製造を通じて日本の産業発展に貢献してきました。現在では、素材開発から完成品製造までを一貫して行える技術力を活かし、産業用ロボット分野へも進出。次世代の製造現場に求められる高精度・高耐久な部品供給を可能にし、スマートファクトリー化の推進にも寄与しています。

※1 IJTTは、それぞれ100年近い歴史を持つ株式会社アイメタルテクノロジー、自動車部品工業株式会社、テーデーエフ株式会社とIJTテクノロジーホールディングス株式会社が2019年に統合して誕生しました。

社名：株式会社IJTT

HP：https://www.ijtt.co.jp

代表者：代表取締役社長 CEO 鈴木 達也

本店所在地：神奈川県横浜市神奈川区金港町1番地7 横浜ダイヤビルディング18階

事業内容：輸送用機器製造業

創立年月日：2013年10月1日

売上高：156,195百万円（2025年3月期 連結）

従業員数：連結4,619名（2025年3月31日現在）

八千代ソリューションズ株式会社

八千代ソリューションズ株式会社は、親会社である八千代エンジニヤリング株式会社が60年以上培ってきた社会インフラマネジメントの知識や経験を活用し、持続可能な地域社会の形成と企業の長期的な成長を実現するために設立されました。弊社はお客さまの一番のパートナーとして、データを資産として活用するアセットマネジメントを通じて、現場から経営までをつなぐ「共通言語」となる仕組みづくりを重視しています。データを単なる記録ではなく“意思決定を支える資産”として捉え、実務に根差したソリューションとして継続的に磨き上げていくことで、お客さまの意思決定の質とスピードの向上に貢献します。その第一弾の取り組みとして、工場管理システムMENTENAを主たるサービスとして展開します。

会社名：八千代ソリューションズ株式会社

所在地：東京都台東区浅草橋5-20-8

代表者：代表取締役社長 水野 高志

Webサイト：https://yachiyo-sol.com/