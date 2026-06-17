ラクスが提供する「楽楽メールマーケティング」が「第27回 マーケティングWeek 夏 2026 - MaS-」に出展

株式会社ラクス

株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村 崇則）が提供するメールマーケティングサービス「楽楽メールマーケティング」（旧名称：配配メール）は、2026年6月24日(水)～26日(金)に東京ビッグサイトで開催される「第27回 マーケティングWeek 夏 2026 - MaS-」に出展いたします。

「第27回 マーケティングWeek 夏 2026 - MaS-」は、9つの専門展で構成される日本最大級のマーケティングの総合展示会です。マーケティング、販促、Web、営業推進、経営に携わる方にとって、認知拡大・店舗／Web集客・エンゲージメント／LTVの向上、売上アップなど、企業の課題解決に絶好の機会をご提供します。

今回、「楽楽メールマーケティング」は、マーケティングWeek内の「CX向上EXPO」に出展いたします。顧客データ活用や顧客との関係構築に課題をお持ちの方に向けて、「楽楽メールマーケティング」を活用した効果的な顧客へのアプローチ方法やリード・商談獲得に役立つ機能などをご紹介いたします。

出展概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17058/table/179_1_d9bb192e569a24d13ee406a10ff725aa.jpg?v=202606170552 ]

▼来場事前登録はこちら

https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp/register.html

製品について

メールマーケティングサービス「楽楽メールマーケティング」



「楽楽メールマーケティング」は、累計10,000社以上の導入実績から得た実践的ノウハウをもとに、必要な機能をすべて搭載したメールマーケティングサービスです。

マーケティングの専門知識がなくても、直感的な操作でセグメント配信やステップメールなどの高度な機能を誰でも簡単に使いこなせます。さらに、配信案の提案や添削といった成果を出すための“運用”を共に構築する継続的なサポートで、費用対効果に優れた効果的なメールマーケティングを支援します。

- 社内で眠っている名刺から商談獲得！「名刺管理オプション Powered by Eight Team」

社内で眠っている名刺情報や展示会で獲得した名刺情報をメール配信リストへ連携。展示会で獲得した名刺への即日フォローや定期的なアプローチが可能となり、効率的な商談獲得を支援します。

- ターゲットに合わせた情報を届ける「セグメント配信・ステップメール」

配信対象の属性（業種・役職等）や興味関心に合わせて、最適なコンテンツを最適なタイミングで自動配信。受信者の状況に寄り添ったパーソナライズな情報提供を、運用の手間をかけずに実現します。

- 検討の瞬間を逃さない「Web来訪通知」

自社サイトへ訪れた「温度感の高まった瞬間」を営業担当者に通知し、商談化率の極めて高いタイミングでのアプローチを可能にします。

実際の活用イメージなどもご案内させていただきますので、ぜひブースにお立ち寄りください。

▼公式サイト

https://www.rakus.co.jp/rakurakucloud/mailmarketing/

会社概要

株式会社ラクス

所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿

設立 2000年11月1日

資本金 3億7,837万円

代表者 代表取締役 中村崇則

事業内容 クラウドサービス事業

会社HP https://www.rakus.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ラクス 楽楽クラウド フロントオフィス事業本部 マーケティング統括部

担当者 山盛 有希子（やまもり ゆきこ）

e-mail it-mkt@rakus.co.jp