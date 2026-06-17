ほくでん情報テクノロジー株式会社 様「スマートフォンを通じた名刺活用で北海道全域での営業・提案活動を効率化」を公開

Ｓｋｙ株式会社

営業名刺管理「SKYPCE」をご活用いただいている、ほくでん情報テクノロジー株式会社様の導入事例を新たに公開しました。

同社では、SKYPCEを活用してイベント出展案内をメールで一斉配信し、作業工数を3分の1にまで軽減。外出時には、スマートフォン上で名刺情報を基点に訪問先のマップを表示し、土地勘のない場所でも効率的に営業活動が行えるようになるなど、幅広く活用されています。ぜひご覧ください。

個人情報である名刺を外出先でも安全に活用

スマートフォンを通じた名刺活用で

北海道全域での営業・提案活動を効率化

https://www.skypce.net/businesscard/case/case024/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qoPq-mFBfKQ ]

■ほくでん情報テクノロジー株式会社

「ほくでんグループ」のIT企業として1991年に設立されたほくでん情報テクノロジー株式会社は、北海道電力をはじめ、北海道内外の一般企業や自治体のお客様の業務システム開発と情報インフラの設計・構築・運用・保守サービスを一貫して担っています。

https://www.hokuden-it.co.jp/

■営業名刺管理「SKYPCE」の概要

顧客、ビジネスパートナーの開拓など、ビジネスの第一歩となる名刺交換。業務で得た名刺を安全に管理し、営業活動の強化につなげていただくために開発されたのが、営業名刺管理「SKYPCE」です。SKYPCEは、組織全体で名刺情報を共有することで安全かつ効率的な名刺管理を支援。99.9%の正確性が担保された名刺データや、毎日の営業活動を見える化できる仕組み、信頼性の高いデータベースなどを兼ね備え、日々の営業活動をサポートします。また、AIも積極的に活用し、ビジネスの潮流に合わせたサービスとしてさらに進化を続けます。

SKYPCE Webサイト

https://www.skypce.net/

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