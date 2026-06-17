「OTOTEN2026（AUDIO & HOME THEATER FESTIVAL）」に出展

株式会社JVCケンウッド

株式会社JVCケンウッドは、6月19日（金）から21日（日）までの3日間、東京国際フォーラムで開催される「OTOTEN 2026（AUDIO & HOME THEATER FESTIVAL）」に出展します。

当社ブースでは、ケンウッド80周年記念モデルの「GLASS Core Pro」「GLASS Core」（6月11日発表(https://www.kenwood.com/jp/press/2026/0611-01/)）、Victorブランドのフラッグシップモデル「WOOD master」をはじめとするワイヤレスイヤホンをはじめ、「LIFE with WOOD-木の音と暮らす」をコンセプトとしたウッドコーンオーディオのラインアップなどを試聴いただきます。またブース内の特設シアタールームでは、8K/4K D-ILAプロジェクターによる視聴とプレゼンテーションを実施。当社ならではの音と映像によるエンタテインメント・ライフを提案します。

＜主な展示内容＞（当社ブース：ガラス棟5F「G502」）

１．ケンウッド80周年記念モデルの完全ワイヤレスイヤホン「GLASS Core Pro」「GLASS Core」、および80周年企画の展示

業界初※1となるガラス振動板の採用をはじめとした革新的なアプローチを取り入れ、かつてないリアルな臨場感と、日常に上質な音楽体験をもたらす完全ワイヤレスイヤホンの新商品「GLASS Core Pro」「GLASS Core」を試聴いただきます。

本機は、当社周年記念活動「JVCKENWOOD Anniversary」（6月4日報道発表(https://www.jvckenwood.com/jp/press/2026/0604-01/)）の一環として発売するものです。また当社の前身となる株式会社ケンウッドの創業80周年記念モデルとなります。

長年培ってきた音響設計の知見と、KENWOODの音づくりの思想である”原音再生”を基軸に、周年記念モデルにふさわしい“新たな高品位表現”を提案します。

また、ブース内には「ケンウッド創業80周年」の企画展示として、さまざまなオーディオシーンを彩ったKENWOOD製品のエポックモデルを実機展示します。

※1：ワイヤレスイヤホンにおいて（2026年6月17日現在、当社調べ）

＜「GLASS Core Pro」＞

2．Victorブランドの完全ワイヤレスイヤホンの「WOOD master」試聴ブースを設置

Victorワイヤレスイヤホン史上最高音質を実現したフラッグシップモデルとして好評を得ている「WOOD master」を試聴いただきます。木を原料とするパルプにアフリカンローズウッドを混ぜ合わせた振動板を搭載した「ハイブリッドWOODドライバー」により、艶やかなボーカルの再生はもちろん、全帯域の音を忠実に再現します。さらに当社独自の3つの音響技術「パーソナライズサウンド」、「空間オーディオ」、「K2テクノロジー」や、国内最高峰クラスの設備・技術を誇る「ビクタースタジオ」のエンジニアが音づくりの個性を盛り込んでチューニングした5種類のPROFESSIONALモードなど全10種類のプリセットサウンドモードを

搭載。多彩な音の楽しみ方を提案します。

＜「WOOD master（サンバーストブラウン）」＞

3．「LIFE with WOOD-木の音と暮らす」をコンセプトとした、オーディオ商品のラインアップを展示

“木”を振動板とする当社独自の「ウッドコーンスピーカー」搭載モデルをはじめ、天然木の採用による高いインテリア性で好評を得ているVictorブランドのオーディオ商品のラインアップを試聴いただきます。

「ウッドコーンスピーカー」搭載モデルは、コンパクトサイズの「EX-DM10」、一体型オーディオ「EX-D6」のほか、サウンドバー「TH-WD5」を展示予定。「TH-WD5」は、6cmフルレンジ「ウッドコーンスピーカー」を2基搭載するとともに、センター平面スピーカーと「はっきり音声機能」により、低音量で視聴する際もドラマや映画などのセリフがはっきりと、聞き取りやすい音声で楽しめます。

また、手軽に高品位サウンドが楽しめるワイヤレススピーカー「SP-WS02BT/WM01BT/WS04BT」も展示します。

＜「TH-WD5-T」（ブラウン）＞

4．豊富なカラーバリエーションでコーディネートが楽しめるパーソナル・オーディオを展示

アクセサリー・テイストのフォルムが好評のイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン”音アクセ”「HA-NP1T」と、6月中旬発売の本体にスクエアデザインを採用したポータブルスピーカー「SP-C100BT」

（6月3日発表(https://www.victor.jp/press/2026/0603-01/)）のサウンドを体験いただきます。両モデルとも豊富なカラーバリエーションをラインアップしており、「HA-NP1T」はファッションと、「SP-C100BT」はインテリアとコーディネートが楽しめます。個性あふれるオーディオライフを提案します。

＜「SP-C100BT-A」（スカイブルー）＞

５．当社独自の高精細D-ILAプロジェクターによる、8K/4K映像体験＆プレゼンテーション※2

ブース内の特設シアタールーム「D-ILA」シアターにおいて、当社独自のD-ILAプロジェクターより、8K映像表示対応「DLA-V800R」、およびネイティブ4K対応「DLA-Z5」による視聴とプレゼンテーションを実施します。両モデルともに当社独自の映像デバイス「D-ILA」を搭載し、高精細かつ高コントラストな映像表現を実現。高品位な大画面映像ならではの没入体験を通じて、コンテンツ視聴の新たな価値を提案します。

＜「DLA-V800R」＞

※2：当日予約制。「DLA-V800R」と「DLA-Z5」で、それぞれ視聴プログラムを用意しています。

ブース受付にて当日分の整理券を先着順で配布します。（各回、人数限定での時間指定制となります）

プログラムのタイムスケジュールは当日ブースにて公開します。

■「OTOTEN 2026（AUDIO & HOME THEATER FESTIVAL）」開催概要

1．会期：6月19日（金）13：00～19：00（プレミアムデー：有料）

6月20日（土）10：00～19：00（一般公開日：無料）

6月21日（日）10：00～17：00（一般公開日：無料）

2．会場：東京国際フォーラム ガラス棟全室、D棟1・4・5F（東京都千代田区丸の内3-5-1）

※当社ブース：ガラス棟5F 「G502」

3．主催：一般社団法人 日本オーディオ協会

4．企画・運営：日本オーディオ協会 展示会実行委員会

5．URL：https://www.jas-audio.or.jp/audiofair/

＊事前登録制による入場となります。詳しくは展示会ホームページでご確認ください。

＜商標について＞

・「GLASS Core」「WOOD master」「D-ILA」「K2 TECHNOLOGY」「ビクタースタジオ」「音アクセ」は株式会社JVCケンウッドの商標または登録商標です。

・その他記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

当社リリースURL：https://www.jvckenwood.com/jp/press/2026/0617-02/

本資料の内容は発表時のものです。最新の情報と異なる場合ありますのでご了承ください。

www.jvckenwood.com