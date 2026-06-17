【３刷決定＆累計10,000部】絵本『まねてみよう』が大人気！　第１回「読者と選ぶ あたらしい絵本大賞」大賞受賞作品

株式会社講談社

2026年４月16日に株式会社講談社こども事業部より刊行した絵本『まねてみよう』（作：青物横丁）が、発売後ネット書店を中心に売り切れが続出し、発売後わずか２ヵ月で３刷重版が決定しました。

累計発行部数は１万部を突破。ますます注目を集めています！

■発売２ヵ月で３刷決定！

絵本『まねてみよう』は、応募総数1076作品、一般の読者投票12,374 票を集めた第１回『読者と選ぶあたらしい絵本大賞』にて大賞を受賞した作品です。

発売即重版が決定。その後も品切れが相次ぎ、このたび３刷が決定いたしました。

■書店の現場からも大好評！

長年さまざまな児童書を読んでいる書店員の皆さんからも、絶賛の声が集まっています。

「色がはっきりしていて、表情もおもしろい。こどもが絶対に好きなやつだ、という印象を受けました」

「途中で写真に切り替わる瞬間がいい。大オチもあって、シンプルだけど構成がよくできている！」

「だんだん写真が顔に見えてくるのが面白い」

■絵本紹介ショート動画＆読み聞かせフル動画も公開中！

大好評を記念して、絵本の紹介ショート動画と、読み聞かせフル動画も公開中。

ぜひチェックしてください。

（ショート動画）

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=IQ1eGm-pnwM ]

（読み聞かせフル動画）

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=m01-hkkPQMY ]

■YouTube「ボンボンアカデミー」コラボ曲が26万回再生を突破

登録者数123万人を超える大人気教育系YouTubeチャンネル「ボンボンアカデミー」とのコラボレーション楽曲動画も、公開からわずか２ヵ月あまりで26万回再生を突破。

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=piehluPHinA ]

「まねてみよう」作詞・作曲・うた：いっちー＆なる（ボンボンアカデミー）

■絵本『まねてみよう』とは

『まねてみよう』には、ついつい真似したくなる、変な顔がたくさん登場します。そっくり真似できても、できなくても、なんだか楽しい！ とりあえず真似しちゃおう！ この顔どんな顔？

子どもの反応だけでなく、親子のコミュニケーションも自然に促す絵本です。

■作者・青物横丁氏コメント

たくさんの方に手に取っていただき、とてもとても嬉しいです！ 読み手が主役になって、体を動かして遊べる絵本にしたいと考え、行き着いたのが「変顔」でした。

変な顔をするだけでまわりに笑いが生まれ、自分も元気になれる。そんな経験から、子どもも大人も思う存分「変顔」で遊べる絵本にしたい！という一心でつくりました。

この絵本をきっかけに明るく楽しい時間を過ごしていただけたら、この上ない幸せです。

■第２回『読者と選ぶあたらしい絵本大賞』も開催中！

『まねてみよう』が大賞を受賞した絵本コンテスト、第２回『読者と選ぶあたらしい絵本大賞』は現在応募受付中です。

『読者と選ぶあたらしい絵本大賞』は、内容自由の新しいスタイルの絵本コンテスト。第２回では、「絵本」「動画」「イラスト」「手遊び歌」の４部門が設置され、応募を考えている方には、デジタルお絵描きアプリ「CLIP STUDIO PAINT EX １デバイス３ヶ月版」を先着で300名様に無料配布中！

コンテスト初心者でも気軽に応募しやすいコンテストです。

公式HP（https://www.ehonnavi.net/pb-innovation-award/）

『まねてみよう』

作：青物横丁

発売日：2026年４月16日

https://amzn.asia/d/0fvWPBbI

■著者紹介

青物横丁（あおものよこちょう）

作家。1982年静岡生まれ。第１回『読者と選ぶあたらしい絵本大賞』の大賞を受賞し本作を出版。そっくりまねできても、できなくても大丈夫。自分だけの『まねてみよう顔』をつくったりして、自由に遊んでください。