「中堅中小荷主企業向け 物流効率化セミナー（主催：沖電気工業株式会社 様）」に船井総研サプライチェーンコンサルティングのコンサルタントが登壇します

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋本直行、以下「船井総研SC」）は、2026年7月15日(水)に沖電気工業株式会社が主催する、中堅中小荷主企業向け「物流効率化セミナー」にゲスト講師として登壇いたします。

■ セミナーのお申込みはこちら

https://sc.funaisoken.co.jp/ninushi/news/20260715_oki/

■ 開催の背景とセミナー概要

物流費の上昇が続く中、「今の運用のまま」では非効率なコストが積み上がり続ける懸念があり、小ロット・多頻度配送の見直しは多くの企業にとって急務となっています。

本セミナーでは、沖電気工業株式会社様が提供する共配DXプラットフォームと、当社のサプライチェーンコンサルティングのノウハウを掛け合わせ、小ロットであってもコストを抑え、安定した配送網を構築するための「定期共配」実現のステップを詳しく解説いたします。

自社便の限界を感じている方、共同配送の相手探しや条件調整の進め方がわからない方、また、改正物流総合効率化法（物効法）に向けたCO2排出量可視化への対応にお悩みの方に向けた、実践的な内容となっております。

■このような課題を持つ企業様におすすめです

■プログラム詳細

- 空車・半車・待機が常態化し、小ロット・多頻度配送が利益を圧迫している- 路線便の品質不安や納期遅れが顕在化しており、継続して路線便に頼るのが難しい- 自社便の限界を感じているが、共同配送の相手探しや条件調整の進め方がわからない- CO2可視化の進め方がわからない

■ 第1講座：物流業界を取り巻く逆風と、上昇しつづける小ロット配送コスト

特別講師：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング 執行役員 渡邉 庸介

■ 第2講座：自社だけでも共同配送を実現させる具体的手法【小ロット共配立ち上げ事例紹介】

特別講師：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング 中村 彰洋

■ 第3講座：OKIの共-Doロジが切り開く未来～効率化とDX化を同時に実現～

講師：沖電気工業株式会社 川口 勝也

■開催概要

日時：2026年7月15日（水） 14:00-15:00

開催方法：オンライン配信

参加費用： 無料

主催：沖電気工業株式会社

対象者：中堅中小荷主企業の経営者および物流部門の責任者（年商30億円～300億円目安）

製造業【食品／日用雑貨／化粧品／生活雑貨／ 組立加工品など】

小売流通業【食品スーパー／ドラッグストア／ アパレルなど】

■ セミナーに登壇する船井総研SCのコンサルタント

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

執行役員 サプライチェーン支援部 マネージングディレクター

渡邉 庸介 https://sc.funaisoken.co.jp/company/consultant/y-watanabe/

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株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

サプライチェーン支援部 シェアリング物流チーム

チームリーダー チーフコンサルタント

中村 彰洋 https://sc.funaisoken.co.jp/company/consultant/a-nakamura/

会社概要

会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目2番123号 イノゲート大阪 21階・22階

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@sc.funaisoken.co.jp

ＷＥＢ：https://sc.funaisoken.co.jp/