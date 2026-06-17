コンテチーズのプレゼントキャンペーン開催中！

コンテチーズ生産者協会

コンテチーズ生産者協会（CIGC：フランス、ポリニー市）は、日本でのプロモーション活動の一環として、インスタグラム上にてフランスを代表する熟成ハードチーズ、「コンテ」の訴求を行ってきました。

1,000年の伝統を守り、添加物を一切使わずに作られている「コンテ」は、季節や熟成期間などによって、ナッツのような香ばしさや深い旨味、柑橘系のフルーティーさなど、複雑で限りなく豊かな風味を持つのが特長です。

フランス産AOP（原産地呼称保護）チーズの中でNo.1の生産量を誇り、フランス人に最も愛されているチーズと言っても過言ではありません。

コンテチーズ生産者協会は、この「コンテ」の魅力をさらに発信するため、プレゼントキャンペーンを日本公式インスタグラムアカウントで実施中です。

【募集期間】6月1日（日）～7月15日（水）

【当選人数】5名

【プレゼント品】コンテチーズ約200g＆オリジナルグッズ

【応募方法】

１. コンテチーズ生産者協会の公式インスタグラムアカウント（@comte.jp）をフォローする

https://www.instagram.com/comte.jp/

２. キャンペーン投稿に「いいね」をする

https://www.instagram.com/p/DZCuBbGjRKC/?hl=ja&img_index=1(https://www.instagram.com/p/DZCuBbGjRKC/?hl=ja&img_index=1)

３. さらに「コンテと一緒に楽しみたい【飲み物】」をコメントすると当選確率アップ！

コンテチーズ生産者協会は、より多くの日本の皆さんにコンテの美味しさを知っていただくため、今後も様々な活動を行っていきます。

コンテチーズ生産者協会は、より多くの日本の皆さんにコンテの美味しさを知っていただくため、今後も様々な活動を行っていきます。

【コンテとは?】

「コンテ」は、フランス東部のジュラ山脈一帯で、1,000年の伝統を守りながら伝統的な材料と製法で職人が丹精をこめて作っているフランスを代表する熟成ハードチーズ。ナッツのような香ばしさや柑橘系のフルーティーさ、深い旨味など、ひとつひとつ異なる複雑で限りなく豊かな風味を持つのが特長です。フランス産AOP（原産地呼称保護）チーズの中で最大の生産量を誇り、フランス人に最も愛されているチーズと言っても過言ではありません。そのまま食べても加熱しても美味しいコンテは、フランスでは朝食からおやつ、料理やワインのおつまみにと、子供から大人まで広く親しまれており、日本でもチーズ愛好家の間で大変人気があります。

Website www.comte.jp

Instagram @comte.jp

Facebook @comte.jp

お問合せはこちら

コンテチーズ生産者協会 日本連絡事務所

info@comte.jp