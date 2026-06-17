「atmos」プレゼンツによるワールドカップキャンペーンが始動

Foot Locker atmos Japan合同会社

世界中がフットボールの熱狂に包まれるこの夏、「atmos」によるワールドカップキャンペーンが始動いたします。

試合終了を意味する“フルタイム”と、カルチャーの熱狂に終わりはないというメッセージを重ねた“FULL TIME NEVER ENDS”をスローガンに掲げたキャンペーンとなります。

本キャンペーンでは、”From the pitch to the Street.”をコンセプトに、子供の頃、憧れのフットボールプレイヤーの試合を観てはフェイントやゴールシーン、スパイクや服装までも真似をし、大人になっても少年心を持ち、真似するところから始まるワールドカップへの記憶と熱量を、「atmos」らしい世界観で表現します。

キャンペーン期間中は、「atmos」と「Umbro」によるアパレルカプセルコレクションの展開、「atmos」と「adidas Originals」がタッグを組んだコラボレーションモデル『ZX 8000 G-SNK』の12作目となる新作もラインナップいたします。2026年6月11日(木)-21日(日)の期間、アディダスが開催する「FIFA ワールドカップストア at ラフォーレ原宿」にて、『ZX 8000 G-SNK』の新作も展示されます。

また、atmosのオリジナルマガジンである「atmos mag」の特別企画として『World Cup Edition』の製作も決定しており、サッカーにまつわる様々なシューズやユニホームスナップなど、atmosのオリジナリティーある一冊となります。

・店舗キャンペーン

「atmos」全店を対象に、2026年6月22日(月)～7月20日(月・祝)の期間にて、税抜20,000円以上の購入者、または対象商品購入者の方対象に、くじ引きで当たるワールドカップにまつわる豪華賞品を多数ご用意。

また、atmos表参道店、atmos横浜ジョイナス店、atmos心斎橋店、atmos広島店、atmos博多店では、同期間にて本キャンペーンの店内装飾も展開。フットボールとストリートカルチャーが融合する、この夏だけのスペシャルな空間を演出いたします。

【“FULL TIME NEVER ENDS”キャンペーン詳細】

- 期間 -

2026年6月22日(月)～7月20日(月・祝)

- 内容 -

「atmos」全店にて、税抜20,000円以上の購入者、または対象商品購入者を対象としたキャンペーンを実施。くじ引きによる豪華賞品をご用意。

さらに、2026年7月18日(土)には、東京・世田谷にある『YASU FUTSAL STADIUM』にて、atmos主催による参加型フットサル大会を開催。全8チームによるトーナメント形式を予定しており、atmosオフィシャルサイトより一般公募もいたします。

【フットサル大会 -atmos FUTSAL TOURNAMANT-】

- 日程 -

2026年7月18日(土)

- 場所 -

YASU FUTSAL STUDIUM / 東京都世田谷区上用賀2-4-18 コリーヌ馬事公苑 アネックス棟

- 時間 -

17:00-21:00

▶全8チームの参加を想定したトーナメント。各ブランドや業界関係者の参加と、atmosオフィシャルサイトよる一般公募も実施。優勝チームにはZX 8000などの豪華プレゼント。

詳細は下記のページにて公開

https://www.atmos-tokyo.com/lp/full-time-never-ends-atmos(https://www.atmos-tokyo.com/lp/full-time-never-ends-atmos)

<About “atmos”> https://www.atmos-tokyo.com(https://www.atmos-tokyo.com)

SHOP名である”atmos (アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。