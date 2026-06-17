





放送大学は、2026年7月11日（土）、オンラインライブ配信（YouTube）および放送大学東京文京学習センター会場において、講演会「運動と健康を科学する ～あなたの知らない筋肉の世界～」を開催します。

講師は放送大学教授の関根紀子氏。「運動すると健康によいのはなぜか」「運動不足によって体にどのような変化が起こるのか」をテーマに、運動が体や筋肉に与える影響についてわかりやすく解説します。

参加費は無料です。

【開催の背景】

健康づくりのために運動の重要性が広く認識されている一方で、「なぜ運動が健康によいのか」「運動不足によって体にどのような影響が現れるのか」については、十分に知られていないことも少なくありません。

本講演会では、運動生理学や運動生化学の視点から、運動が体や筋肉に与える影響について科学的に解説します。日常生活の中で健康維持や体力向上に役立つ知識を学び、自身の体や筋肉と向き合うきっかけとなることを目指します。

【講師コメント】

講師の関根紀子氏は、今回の講演について次のように話しています。

「『健康のために運動しなくては』『運動不足はからだに悪い』と、多くの人が考えると思います。では、どうして運動すると健康に良いのでしょうか。運動しないとからだで何が起こるのでしょうか。本講演では、運動することやしないことが、からだや筋肉にどのような影響を与えるのかについてお話しします。あなたも自分の筋肉と向き合ってみませんか？」

【講演会概要】

講演会名：運動と健康を科学する ～あなたの知らない筋肉の世界～

日時：2026年7月11日（土）14:00～15:45

※13:30よりYouTube接続可能

講師：関根 紀子（放送大学 教授） 専門分野：運動生理学／運動生化学／体力医学

参加費：無料 定員：オンライン 500名、会場参加 50名

※定員になり次第、締め切る場合があります。

開催形式：オンラインライブ配信（YouTube）および会場開催

会場：放送大学東京文京学習センター

（東京都文京区・東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷駅」より徒歩3分）

主催：放送大学広報課／東京文京学習センター

【申込方法】

事前申込制。詳細は放送大学ウェブサイトをご確認ください。

https://www.ouj.ac.jp/special/open_seminar/20260711.html





【取材について】

本講演会は一般公開イベントとして開催します。

健康づくりや運動科学、筋肉の働きに関心のある方々に向けた講演会です。

取材をご希望の場合は、事前に放送大学広報課までご連絡ください。