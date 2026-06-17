PVDCラテックス調査レポート：規模・シェア・中期経済計画の動向- 年平均成長率（CAGR）6.06％で成長（2026～2032年）
LP Informationの分析によれば、グローバルPVDCラテックス市場は2025年に2.4億米ドルを記録した。
2032年には3.6億米ドルに達し、2026年から2032年にかけての年平均成長率（CAGR）は6.06%と予測されている。
市場構造に対して、2025年時点では、上位3社が市場全体の約86.0%を占め、Syensqo、Asahi Kasei Corporation、Borchers (Milliken)などの企業が主導する高い寡占状態が続いている。
成長の主たる牽引役は中国をはじめとするアジア新興国における高阻隔ニーズの拡大である。
PVDCラテックス（PVDCエマルジョンとも呼ばれる） とは、塩化ビニリデンを主たる重合単量体とし、乳化剤あるいは保護コロイド、開始剤系の存在下、ラジカル乳化重合 によって調製される、安定な水性高分子コロイド分散系である。製品形態は、ナノサイズのラテックス粒子が水相に分散した湿式状態でのラテックスであり、基材表面への塗布－乾燥－造膜により、連続かつ緻密なPVDCバリア層を形成する。市販の水性コーティング系の中で、PVDCラテックスは通常「高酸素バリア＋高水蒸気バリア」の複合バリア性を同時に備えており、さらに耐油脂性、耐多様な化学薬品性や各種基材に対する処方調整の柔軟性、工程適性という特徴を持っている。PVDCラテックスは食品・医薬包装向けバリアコーティング、工業用防護・防食バリアコーティング、耐薬品性・耐湿熱性・耐透過性が要求される機能性コーティングなどの分野で広く利用されている。
市場規模と今後5年予測：
PVDCラテックス市場は現在、高機能包装の普及と新興国における食品ロス低減ニーズを背景に、緩やかながら安定的な拡大局面にある。LP Information調査チームの最新レポート「世界PVDCラテックス市場の成長予測2026～2032」(https://www.lpinformation.jp/reports/786724/pvdc-latex)によると、2025年のグローバルPVDCラテックス市場規模は2.4億米ドルであり、2032年には3.6億米ドルに達すると予測されている。2026年から2032年にかけてのCAGRは約6.06%であり、これは高度成長というよりは中期的な成長余地として捉えるべき数値である。
地域別に見ると、アジア地域の存在感が極めて大きい。2025年のグローバル収益シェアは中国24.43％、インド21.7％の一方、欧州40.84％、北米5.34％と地域差が顕著である。この背景には、中国国内におけるのサプライチェーンの拡大とダウンストリームの高バリアニーズ拡大という双方の力が同時に作用している構造がある。同様にCAGRが世界平均を上回る国・地域としてはインドも挙げられ、「中印双核心＋欧米日韓安定的需要」という市場構造が定着しつつある。
図. PVDCラテックス世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352655/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352655/images/bodyimage2】
図. 世界のPVDCラテックス市場におけるトップ8企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業ランキングと市場シェア
LP Informationのトップ企業研究センターの分析によれば、グローバルPVDCラテックス市場の主要なメーカーはSyensqo、Asahi Kasei Corporation、Borchers（Milliken）の3社である。2025年における上位3社の売上ベース市場シェアは合計で約86.0％に達し、極めて高い集中度と上位陣と後続グループの間には明らかな距離が存在することを示している。残りの市場シェアは数社の専門メーカーが分け合う構造であり、市場は高度寡占構造にある。この集中構造の背景には、食品接触用途向けの長期実績と顧客側のバリデーション・コストという参入障壁が大きく影響している。
2032年には3.6億米ドルに達し、2026年から2032年にかけての年平均成長率（CAGR）は6.06%と予測されている。
市場構造に対して、2025年時点では、上位3社が市場全体の約86.0%を占め、Syensqo、Asahi Kasei Corporation、Borchers (Milliken)などの企業が主導する高い寡占状態が続いている。
成長の主たる牽引役は中国をはじめとするアジア新興国における高阻隔ニーズの拡大である。
PVDCラテックス（PVDCエマルジョンとも呼ばれる） とは、塩化ビニリデンを主たる重合単量体とし、乳化剤あるいは保護コロイド、開始剤系の存在下、ラジカル乳化重合 によって調製される、安定な水性高分子コロイド分散系である。製品形態は、ナノサイズのラテックス粒子が水相に分散した湿式状態でのラテックスであり、基材表面への塗布－乾燥－造膜により、連続かつ緻密なPVDCバリア層を形成する。市販の水性コーティング系の中で、PVDCラテックスは通常「高酸素バリア＋高水蒸気バリア」の複合バリア性を同時に備えており、さらに耐油脂性、耐多様な化学薬品性や各種基材に対する処方調整の柔軟性、工程適性という特徴を持っている。PVDCラテックスは食品・医薬包装向けバリアコーティング、工業用防護・防食バリアコーティング、耐薬品性・耐湿熱性・耐透過性が要求される機能性コーティングなどの分野で広く利用されている。
市場規模と今後5年予測：
PVDCラテックス市場は現在、高機能包装の普及と新興国における食品ロス低減ニーズを背景に、緩やかながら安定的な拡大局面にある。LP Information調査チームの最新レポート「世界PVDCラテックス市場の成長予測2026～2032」(https://www.lpinformation.jp/reports/786724/pvdc-latex)によると、2025年のグローバルPVDCラテックス市場規模は2.4億米ドルであり、2032年には3.6億米ドルに達すると予測されている。2026年から2032年にかけてのCAGRは約6.06%であり、これは高度成長というよりは中期的な成長余地として捉えるべき数値である。
地域別に見ると、アジア地域の存在感が極めて大きい。2025年のグローバル収益シェアは中国24.43％、インド21.7％の一方、欧州40.84％、北米5.34％と地域差が顕著である。この背景には、中国国内におけるのサプライチェーンの拡大とダウンストリームの高バリアニーズ拡大という双方の力が同時に作用している構造がある。同様にCAGRが世界平均を上回る国・地域としてはインドも挙げられ、「中印双核心＋欧米日韓安定的需要」という市場構造が定着しつつある。
図. PVDCラテックス世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352655/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352655/images/bodyimage2】
図. 世界のPVDCラテックス市場におけるトップ8企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業ランキングと市場シェア
LP Informationのトップ企業研究センターの分析によれば、グローバルPVDCラテックス市場の主要なメーカーはSyensqo、Asahi Kasei Corporation、Borchers（Milliken）の3社である。2025年における上位3社の売上ベース市場シェアは合計で約86.0％に達し、極めて高い集中度と上位陣と後続グループの間には明らかな距離が存在することを示している。残りの市場シェアは数社の専門メーカーが分け合う構造であり、市場は高度寡占構造にある。この集中構造の背景には、食品接触用途向けの長期実績と顧客側のバリデーション・コストという参入障壁が大きく影響している。