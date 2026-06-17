肉体と演技の融合――映画『夢物語（不思議の国のドラゴン）』で存在感を見せるパワー系アクション俳優・大東賢のアクション哲学
アクション俳優に求められるのは、単なる身体能力だけではありません。格闘、スタント、武器術などの技術に加え、肉体を通じて人物像や感情を表現する演技力も重要な要素です。
35年以上にわたりアクションを追求してきたアクション俳優・大東賢は、正統少林寺拳法やアームレスリングで培った身体能力を基盤に、筋力や肉体の重量感を生かした「パワー系アクション」を追求してきました。同時に、アクションを単なる動きとしてではなく、人物の存在感を表現する演技の一部として捉え続けています。
映画『夢物語（不思議の国のドラゴン）』では、世界的アクション俳優・倉田保昭、香港映画界のレジェンドであるサモ・ハン・キンポーらが出演する作品に参加。アクション俳優・大東賢は、倉田保昭との絡みのある役柄の一人として出演し、長年培ってきた経験を生かした演技面での存在感を示しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352637/images/bodyimage1】
近年はCG技術の発達により映像表現の幅が広がっていますが、実際の肉体が生み出す迫力や重量感、そして身体を通じて表現されるリアリティの価値が見直されています。アクション俳優・大東賢が追求する「パワー系アクション」は、筋力や身体能力だけではなく、肉体と演技を融合させた表現として、その可能性を広げ続けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352637/images/bodyimage2】
35年以上にわたり培ってきた武術、アームレスリング、アクション経験――。パワー系アクション俳優・大東賢は、肉体の説得力と演技的な存在感を兼ね備えた独自のアクションスタイルを追求し、これからも「パワー系アクション」の魅力を発信し続けていきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352637/images/bodyimage3】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352637/images/bodyimage4】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352637/images/bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
35年以上にわたりアクションを追求してきたアクション俳優・大東賢は、正統少林寺拳法やアームレスリングで培った身体能力を基盤に、筋力や肉体の重量感を生かした「パワー系アクション」を追求してきました。同時に、アクションを単なる動きとしてではなく、人物の存在感を表現する演技の一部として捉え続けています。
映画『夢物語（不思議の国のドラゴン）』では、世界的アクション俳優・倉田保昭、香港映画界のレジェンドであるサモ・ハン・キンポーらが出演する作品に参加。アクション俳優・大東賢は、倉田保昭との絡みのある役柄の一人として出演し、長年培ってきた経験を生かした演技面での存在感を示しています。
近年はCG技術の発達により映像表現の幅が広がっていますが、実際の肉体が生み出す迫力や重量感、そして身体を通じて表現されるリアリティの価値が見直されています。アクション俳優・大東賢が追求する「パワー系アクション」は、筋力や身体能力だけではなく、肉体と演技を融合させた表現として、その可能性を広げ続けています。
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35年以上にわたり培ってきた武術、アームレスリング、アクション経験――。パワー系アクション俳優・大東賢は、肉体の説得力と演技的な存在感を兼ね備えた独自のアクションスタイルを追求し、これからも「パワー系アクション」の魅力を発信し続けていきます。
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■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
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ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
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英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
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