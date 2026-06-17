「RISC-V（リスクファイブ）技術市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年」市場調査レポートの出版・販売開始のご案内
SEMABIZはMordor Intelligence（モードーインテリジェンス）の英文調査報告書「RISC-V（リスクファイブ）技術市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年-RISC-V Tech - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)」の販売を2026年6月17日に開始いたしました。
株式会社SEMABIZはMordor Intelligenceの日本の正規代理店です。
RISC-V（リスクファイブ）技術市場規模は、2025年の13億4,000万米ドル、2026年の18億9,000万米ドルから、2031年には106億2,000万米ドルに成長し、2026年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は41.23%に達するとMordor Intelligenceでは予測しています。
この拡大を支えているのは、国家プロセッサ開発プログラムへの継続的な公的資金投入、クラウドアクセラレータにおけるオープンスタンダードコアの急速な採用、そしてコスト重視の電子機器分野におけるロイヤリティフリーアーキテクチャへの嗜好の高まりです。中国、インド、サウジアラビア、そして欧州連合の各国政府は、独自のライセンスを回避できる国内設計に数十億ドルを投じています。ハイパースケールデータセンター事業者は、電力予算と総所有コストを削減するために、推論タイルにRISC-Vを導入しています。一方、自動車部品メーカーは、先進運転支援システム、インフォテインメントシステム、およびボディ機能を統合するために、ドメインコントローラにオープンコアを組み込んでいます。これらの要因が相まって、RISC-V（リスクファイブ）技術市場は急成長を続け、ソフトウェアツールチェーンの成熟度を高め、検証およびチップレットエコシステムへのベンチャーキャピタルの流入を促進しています。
レポートの要点
●プロセッサコアの種類別に見ると、2025年には64ビットコアがRISC-V（リスクファイブ）技術市場の48.91%を占め、128ビットコアは2031年まで年平均成長率（CAGR）41.88%で拡大すると予測されています。
●コアIPのビジネスモデル別に見ると、2025年にはロイヤリティフリーのライセンスコアがRISC-V技術市場の39.56%を占め、商用ロイヤリティ付きコアは2031年まで41.82%と最も高いCAGRで成長すると予測されています。
●アプリケーション別に見ると、2025年にはIoTデバイスが収益の34.52%を占めました。データセンターは、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）42.64%と、最も急速な成長を記録しています。
●エンドユーザー産業別に見ると、2025年には家電製品が売上高の28.71%を占めましたが、自動車・輸送機器分野は2031年まで年平均成長率42.89%で成長が加速すると予測されています。
●地域別に見ると、アジア太平洋地域が2025年の市場価値の42.33%を占め、中東地域は2026年から2031年にかけて年平均成長率42.24%と、最も急速な成長軌道を描いています。
本レポートで取り上げている企業一覧：
●Alibaba Group Holding Limited
●Andes Technology Corporation
●Antmicro Sp. z o.o.
●Apex Semiconductor (Shenzhen) Co., Ltd.
●Bluespec, Inc.
●C-Sky Microsystems Co., Ltd.
●GreenWaves Technologies S.A.
●Huawei Technologies Co., Ltd.
●Imagination Technologies Limited
●Lattice Semiconductor Corporation
●Microchip Technology Incorporated
●Red Hat, Inc.
●Rivos Inc.
●SiFive, Inc.
株式会社SEMABIZはMordor Intelligenceの日本の正規代理店です。
RISC-V（リスクファイブ）技術市場規模は、2025年の13億4,000万米ドル、2026年の18億9,000万米ドルから、2031年には106億2,000万米ドルに成長し、2026年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は41.23%に達するとMordor Intelligenceでは予測しています。
この拡大を支えているのは、国家プロセッサ開発プログラムへの継続的な公的資金投入、クラウドアクセラレータにおけるオープンスタンダードコアの急速な採用、そしてコスト重視の電子機器分野におけるロイヤリティフリーアーキテクチャへの嗜好の高まりです。中国、インド、サウジアラビア、そして欧州連合の各国政府は、独自のライセンスを回避できる国内設計に数十億ドルを投じています。ハイパースケールデータセンター事業者は、電力予算と総所有コストを削減するために、推論タイルにRISC-Vを導入しています。一方、自動車部品メーカーは、先進運転支援システム、インフォテインメントシステム、およびボディ機能を統合するために、ドメインコントローラにオープンコアを組み込んでいます。これらの要因が相まって、RISC-V（リスクファイブ）技術市場は急成長を続け、ソフトウェアツールチェーンの成熟度を高め、検証およびチップレットエコシステムへのベンチャーキャピタルの流入を促進しています。
レポートの要点
●プロセッサコアの種類別に見ると、2025年には64ビットコアがRISC-V（リスクファイブ）技術市場の48.91%を占め、128ビットコアは2031年まで年平均成長率（CAGR）41.88%で拡大すると予測されています。
●コアIPのビジネスモデル別に見ると、2025年にはロイヤリティフリーのライセンスコアがRISC-V技術市場の39.56%を占め、商用ロイヤリティ付きコアは2031年まで41.82%と最も高いCAGRで成長すると予測されています。
●アプリケーション別に見ると、2025年にはIoTデバイスが収益の34.52%を占めました。データセンターは、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）42.64%と、最も急速な成長を記録しています。
●エンドユーザー産業別に見ると、2025年には家電製品が売上高の28.71%を占めましたが、自動車・輸送機器分野は2031年まで年平均成長率42.89%で成長が加速すると予測されています。
●地域別に見ると、アジア太平洋地域が2025年の市場価値の42.33%を占め、中東地域は2026年から2031年にかけて年平均成長率42.24%と、最も急速な成長軌道を描いています。
本レポートで取り上げている企業一覧：
●Alibaba Group Holding Limited
●Andes Technology Corporation
●Antmicro Sp. z o.o.
●Apex Semiconductor (Shenzhen) Co., Ltd.
●Bluespec, Inc.
●C-Sky Microsystems Co., Ltd.
●GreenWaves Technologies S.A.
●Huawei Technologies Co., Ltd.
●Imagination Technologies Limited
●Lattice Semiconductor Corporation
●Microchip Technology Incorporated
●Red Hat, Inc.
●Rivos Inc.
●SiFive, Inc.