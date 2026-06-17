赤外線塗料乾燥装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（移動式、固定式）・分析レポートを発表
2026年6月17日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「赤外線塗料乾燥装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、赤外線塗料乾燥装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
赤外線塗料乾燥装置市場は、2024年に6億5900万米ドルの市場規模を記録しており、2031年には7億5300万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は2.0％と比較的緩やかな成長が見込まれていますが、自動車や航空宇宙産業を中心とした塗装工程の効率化需要に支えられ、安定した市場を維持すると考えられています。
赤外線塗料乾燥装置は、赤外線発生装置から放射される熱エネルギーを利用して、塗料、ワニス、各種コーティング材の乾燥を加速する設備です。従来の自然乾燥や熱風乾燥と比較して短時間で均一な乾燥が可能であり、生産効率向上に大きく貢献します。
本装置は自動車、航空宇宙、家電製品、産業用製品など幅広い製造分野で使用されており、高品質な表面処理を実現するための重要な生産設備として位置付けられています。
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市場成長要因と市場動向
市場成長を支える主な要因は、製造業における生産効率向上への需要です。塗装工程は製造工程全体の中でも時間を要する工程の一つであり、乾燥時間の短縮は生産性向上に直結します。
また、自動車産業では高品質な外観仕上げへの要求が高まっており、均一で安定した乾燥品質を実現できる赤外線乾燥技術への需要が継続的に拡大しています。
さらに、省エネルギー化への関心の高まりも市場成長を後押ししています。赤外線乾燥は対象物を直接加熱するためエネルギー効率が高く、運用コスト削減にも貢献します。
市場では乾燥速度向上、省エネルギー性能強化、温度制御精度向上、自動化対応などが主要な技術開発テーマとなっています。環境規制の強化に伴い、より効率的で環境負荷の低い乾燥技術への需要も高まっています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、移動式と固定式の2種類に分類されています。
移動式装置は柔軟な運用が可能であり、自動車補修工場や小規模生産施設などで広く利用されています。設置場所を自由に変更できるため、多様な用途に対応できることが特徴です。
固定式装置は大量生産ライン向けの設備であり、高い処理能力と安定した運転性能を備えています。大規模工場や連続生産ラインにおいて広く採用されています。
用途別では、自動車、航空宇宙、家具、その他用途に分類されています。
自動車分野は市場最大の用途であり、自動車製造や補修塗装工程において重要な役割を果たしています。航空宇宙分野では高品質な塗装仕上げが求められるため、高性能乾燥設備への需要が存在しています。家具分野では木製品や金属製品の塗装工程で利用されています。その他用途には産業機械や家電製品などの塗装工程が含まれています。
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競争環境
市場には塗装設備メーカーや赤外線加熱技術を専門とする企業が多数参入しており、製品性能やエネルギー効率を中心とした競争が展開されています。
主要企業として、ATS ELGI、Victory Lighting (UK) Ltd、Hedson、KRAUSS、Sealey、Heatlight Infrarot、MSW、Zhuhai Jiahao Techonlogy、ORTECH Inc、Durr、Adphos、Heraeus Noblelight、RSI、TPI Corporationが挙げられています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「赤外線塗料乾燥装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、赤外線塗料乾燥装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
赤外線塗料乾燥装置市場は、2024年に6億5900万米ドルの市場規模を記録しており、2031年には7億5300万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は2.0％と比較的緩やかな成長が見込まれていますが、自動車や航空宇宙産業を中心とした塗装工程の効率化需要に支えられ、安定した市場を維持すると考えられています。
赤外線塗料乾燥装置は、赤外線発生装置から放射される熱エネルギーを利用して、塗料、ワニス、各種コーティング材の乾燥を加速する設備です。従来の自然乾燥や熱風乾燥と比較して短時間で均一な乾燥が可能であり、生産効率向上に大きく貢献します。
本装置は自動車、航空宇宙、家電製品、産業用製品など幅広い製造分野で使用されており、高品質な表面処理を実現するための重要な生産設備として位置付けられています。
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市場成長要因と市場動向
市場成長を支える主な要因は、製造業における生産効率向上への需要です。塗装工程は製造工程全体の中でも時間を要する工程の一つであり、乾燥時間の短縮は生産性向上に直結します。
また、自動車産業では高品質な外観仕上げへの要求が高まっており、均一で安定した乾燥品質を実現できる赤外線乾燥技術への需要が継続的に拡大しています。
さらに、省エネルギー化への関心の高まりも市場成長を後押ししています。赤外線乾燥は対象物を直接加熱するためエネルギー効率が高く、運用コスト削減にも貢献します。
市場では乾燥速度向上、省エネルギー性能強化、温度制御精度向上、自動化対応などが主要な技術開発テーマとなっています。環境規制の強化に伴い、より効率的で環境負荷の低い乾燥技術への需要も高まっています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、移動式と固定式の2種類に分類されています。
移動式装置は柔軟な運用が可能であり、自動車補修工場や小規模生産施設などで広く利用されています。設置場所を自由に変更できるため、多様な用途に対応できることが特徴です。
固定式装置は大量生産ライン向けの設備であり、高い処理能力と安定した運転性能を備えています。大規模工場や連続生産ラインにおいて広く採用されています。
用途別では、自動車、航空宇宙、家具、その他用途に分類されています。
自動車分野は市場最大の用途であり、自動車製造や補修塗装工程において重要な役割を果たしています。航空宇宙分野では高品質な塗装仕上げが求められるため、高性能乾燥設備への需要が存在しています。家具分野では木製品や金属製品の塗装工程で利用されています。その他用途には産業機械や家電製品などの塗装工程が含まれています。
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競争環境
市場には塗装設備メーカーや赤外線加熱技術を専門とする企業が多数参入しており、製品性能やエネルギー効率を中心とした競争が展開されています。
主要企業として、ATS ELGI、Victory Lighting (UK) Ltd、Hedson、KRAUSS、Sealey、Heatlight Infrarot、MSW、Zhuhai Jiahao Techonlogy、ORTECH Inc、Durr、Adphos、Heraeus Noblelight、RSI、TPI Corporationが挙げられています。