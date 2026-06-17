ラテン語さん厳選の2800語を収録！これでネーミングにはもう困らない！『あらゆる創作のための「ラテン語」ネーミング辞典 ローマの神話から人名、文化まで』2026年6月19日発売
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『あらゆる創作のための「ラテン語」ネーミング辞典 ローマの神話から人名、文化まで』を2026年6月19日（金）より全国書店にて発売いたします。
すべての創作者に捧ぐ！ かっこいい「ラテン語」が満載の新しいネーミング辞典。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352307/images/bodyimage1】
日本のマンガやゲームにはかっこいい「ラテン語」が多数使われているのを知っていますか？「メメントー・モリー」（死を想え）、「カルペ・ディエム」（その日を摘め）、「ドムス・アウレア」（黄金宮殿）、「クロケア・モルス」（サフラン色の死）、などなど……。
本書は、大好評の『創作者のためのドイツ語ネーミング辞典』（2019年刊）に続く、古代ローマで用いられたいにしえの言葉「ラテン語」に特化した新しいネーミング辞典です。
美しい響きの言葉はもちろん、古代ローマの神話や文化にゆかりのある言葉、約2800ワードを「幻想」「言霊」「人間」「人の営み」「人の英知」「空と大地」の6つの章に分け掲載しています。ローマ神話に登場する、たくさんの神々の名前。神々を称える表現。伝説のアイテムや魔術に関する語。古代ローマの人名、剣闘士などの文化。月や太陽を表現するロマンチックな言葉などなど……。
眺めているだけで創作意欲を刺激される言葉の数々がぎゅっと詰まっています。
著者はXフォロワー11万人の大人気ラテン語研究者、ラテン語さん。
迷ったら開きたい、ラテン語の宝庫――あなたの探すネーミングのヒントがここにあります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352307/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352307/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352307/images/bodyimage4】
さらに詳しい情報は、ホビージャパンの技法書公式ホームページをご覧ください。
https://hj-gihousho.com/book/13208
【著者紹介】
ラテン語さん
ラテン語研究者。東京外国語大学卒業。Ｘ（旧Twitter）にて、ラテン語の魅力を発信するインフルエンサーとして活躍。フォロワーは11万人を超える（アカウント名：＠latina_sama）。著書に『世界はラテン語でできている』『ラテン語でわかる英単語』など。
【監修者紹介】
河島 思朗
西洋古典学者。京都大学大学院文学研究科教授。古代ローマの神話や文学、歴史について研究し、その魅力を伝える執筆活動を行う。著書に『基本から学ぶラテン語』『古代ローマ ごくふつうの５０人の歴史 ―無名の人々の暮らしの物語』など。
【商品情報】
あらゆる創作のための「ラテン語」ネーミング辞典 ローマの神話から人名、文化まで
定価：2,750円（本体2,500円＋税10％）
著者：ラテン語さん
ISBNコード:978-4-7986-3974-1
JAN コード：9784798639741
判型：B6判 320ページ
【関連リンク】
◆ホビージャパンの技法書 公式WEB https://hj-gihousho.com/
◆ホビージャパンの技法書 公式X https://twitter.com/manga_gihou
◆ホビージャパンの技法書 公式Instagram https://www.instagram.com/hjgihousho/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
すべての創作者に捧ぐ！ かっこいい「ラテン語」が満載の新しいネーミング辞典。
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日本のマンガやゲームにはかっこいい「ラテン語」が多数使われているのを知っていますか？「メメントー・モリー」（死を想え）、「カルペ・ディエム」（その日を摘め）、「ドムス・アウレア」（黄金宮殿）、「クロケア・モルス」（サフラン色の死）、などなど……。
本書は、大好評の『創作者のためのドイツ語ネーミング辞典』（2019年刊）に続く、古代ローマで用いられたいにしえの言葉「ラテン語」に特化した新しいネーミング辞典です。
美しい響きの言葉はもちろん、古代ローマの神話や文化にゆかりのある言葉、約2800ワードを「幻想」「言霊」「人間」「人の営み」「人の英知」「空と大地」の6つの章に分け掲載しています。ローマ神話に登場する、たくさんの神々の名前。神々を称える表現。伝説のアイテムや魔術に関する語。古代ローマの人名、剣闘士などの文化。月や太陽を表現するロマンチックな言葉などなど……。
眺めているだけで創作意欲を刺激される言葉の数々がぎゅっと詰まっています。
著者はXフォロワー11万人の大人気ラテン語研究者、ラテン語さん。
迷ったら開きたい、ラテン語の宝庫――あなたの探すネーミングのヒントがここにあります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352307/images/bodyimage2】
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さらに詳しい情報は、ホビージャパンの技法書公式ホームページをご覧ください。
https://hj-gihousho.com/book/13208
【著者紹介】
ラテン語さん
ラテン語研究者。東京外国語大学卒業。Ｘ（旧Twitter）にて、ラテン語の魅力を発信するインフルエンサーとして活躍。フォロワーは11万人を超える（アカウント名：＠latina_sama）。著書に『世界はラテン語でできている』『ラテン語でわかる英単語』など。
【監修者紹介】
河島 思朗
西洋古典学者。京都大学大学院文学研究科教授。古代ローマの神話や文学、歴史について研究し、その魅力を伝える執筆活動を行う。著書に『基本から学ぶラテン語』『古代ローマ ごくふつうの５０人の歴史 ―無名の人々の暮らしの物語』など。
あらゆる創作のための「ラテン語」ネーミング辞典 ローマの神話から人名、文化まで
定価：2,750円（本体2,500円＋税10％）
著者：ラテン語さん
ISBNコード:978-4-7986-3974-1
JAN コード：9784798639741
判型：B6判 320ページ
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配信元企業：株式会社ホビージャパン
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