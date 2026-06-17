スペインリーグ解説者が、難解な戦術用語をやさしく紐解く。人気のサッカージャーナリスト・小澤一郎氏が贈る最新著書！『知ればもっと楽しめる！ サッカー戦術用語ガイド』2026年6月19日発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『知ればもっと楽しめる！ サッカー戦術用語ガイド』を2026年6月19日（金）より全国書店にて発売いたします。
サッカーの「意味」がわかれば、観戦もプレーも、もっと楽しめる！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352305/images/bodyimage1】
試合の実況解説や、サッカーの現場などで用いられる戦術用語を、初級者にもわかる言葉で丁寧に解説。
用語の意味を知ることでプレーの意図や、戦術の狙いがクリアになり、サッカー観戦が一段と深く、面白くなるはずです。
著者はサッカー関連で複数の著書があり、YouTubeや試合解説でも活躍する実力派、小澤一郎氏。
豊富な知識と、親切でわかりやすい語り口で、複雑な戦術もすっと頭に入ってきます。
・W杯をはじめ、サッカー観戦をもっと楽しみたいファンの方へ。
・子供のサッカーIQを高めたい保護者の方へ
・選手やチームに「どう伝えるか」を考える指導者の方へ。
すべてのサッカー好きに贈る、サッカーをもっと楽しむための一冊です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352305/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352305/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352305/images/bodyimage4】
さらに詳しい情報は、下記のサイトをご覧ください。
https://hobbyjapan.co.jp/books/book/b675460.html
【著者紹介】
小澤一郎
1977年、京都府生まれ。サッカージャーナリスト。
早稲田大学教育学部卒業後、社会人経験を経て渡西。2010年までバレンシアで5年間活動する。
2024年6月からは家族で再びスペインに移住。日本とスペインで育成年代の指導経験あり。
現在は、U-NEXTの専属解説者としてLALIGAの解説や関連番組の出演などもこなす。現在までにサッカーに関する著書を刊行。二児の父・パパコーチ。自身のYouTubeチャンネル「Periodista」では日本やスペインのプロサッカー情報を発信。（株）アレナトーレ所属。
【商品情報】
知ればもっと楽しめる！ サッカー戦術用語ガイド
●定価：2,145円（本体1,950円＋税10％）
●著者：小澤一郎
●ISBNコード:978-4-7986-4207-9
●JAN コード：9784798642079
●判型：A5判 160ページ
配信元企業：株式会社ホビージャパン
サッカーの「意味」がわかれば、観戦もプレーも、もっと楽しめる！
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試合の実況解説や、サッカーの現場などで用いられる戦術用語を、初級者にもわかる言葉で丁寧に解説。
用語の意味を知ることでプレーの意図や、戦術の狙いがクリアになり、サッカー観戦が一段と深く、面白くなるはずです。
著者はサッカー関連で複数の著書があり、YouTubeや試合解説でも活躍する実力派、小澤一郎氏。
豊富な知識と、親切でわかりやすい語り口で、複雑な戦術もすっと頭に入ってきます。
・W杯をはじめ、サッカー観戦をもっと楽しみたいファンの方へ。
・子供のサッカーIQを高めたい保護者の方へ
・選手やチームに「どう伝えるか」を考える指導者の方へ。
すべてのサッカー好きに贈る、サッカーをもっと楽しむための一冊です。
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さらに詳しい情報は、下記のサイトをご覧ください。
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【著者紹介】
小澤一郎
1977年、京都府生まれ。サッカージャーナリスト。
早稲田大学教育学部卒業後、社会人経験を経て渡西。2010年までバレンシアで5年間活動する。
2024年6月からは家族で再びスペインに移住。日本とスペインで育成年代の指導経験あり。
現在は、U-NEXTの専属解説者としてLALIGAの解説や関連番組の出演などもこなす。現在までにサッカーに関する著書を刊行。二児の父・パパコーチ。自身のYouTubeチャンネル「Periodista」では日本やスペインのプロサッカー情報を発信。（株）アレナトーレ所属。
【商品情報】
知ればもっと楽しめる！ サッカー戦術用語ガイド
●定価：2,145円（本体1,950円＋税10％）
●著者：小澤一郎
●ISBNコード:978-4-7986-4207-9
●JAN コード：9784798642079
●判型：A5判 160ページ
配信元企業：株式会社ホビージャパン
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