アセンテック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松浦 崇、以下「当社」)は、シュナイダーエレクトリック株式会社のクーリング製品、及びUPS(無停電電源装置)製品を中心としたデータセンター・サーバールーム向けソリューションの販売を開始いたします。









■世界的に拡大する「AIファクトリー」

シュナイダーエレクトリックは、フランス創業のグローバル企業で、データセンターや工場、ビル向けの電力・設備管理分野における世界的なリーディングカンパニーです。

近年、生成AIの普及により、AI特化型データセンター「AIファクトリー」への投資が世界的に急拡大しています。こうした中でシュナイダーエレクトリックは、電力設備から冷却、監視ソフトウェアまでAIファクトリーのインフラを支えるソリューションをエンドツーエンドで提供し国内外で市場をけん引しています。









■当社のクラウドインフラ事業領域をAIファクトリーまで拡大

当社はこれまで、サーバ、ストレージ、ネットワーク等のITインフラを中心に、クラウドインフラ関連ビジネスを展開してまいりました。

今回、同社製品の販売を開始することを機に、当社のクラウドインフラ事業を、AIファクトリーを支える分野まで拡大します。

これにより、従来のIT機器販売に加え、電源・冷却を含むAIデータセンターを支えるビジネスへと進化し、より付加価値の高い提案が可能になります。









■シュナイダーエレクトリックのクーリング製品・UPS製品について

シュナイダーエレクトリックのクーリング製品は、データセンターやIT環境における熱負荷に対応するため、ラック単位から施設全体まで幅広く最適化された熱管理が行えるソリューションです。局所空調方式ではラック間設置タイプやラック背面設置タイプなど、冷却方式は冷媒式タイプや水冷式タイプなど多様な方式に対応し、高密度なGPU環境やAIワークロードにも適した効率的な熱管理を実現するとともに既存設備の改修から次世代AIファクトリー構築まで幅広く対応します。

またUPS製品は、停電や電圧変動からサーバやネットワーク機器を保護する高信頼・高効率の電源装置を提供します。エッジ・中小規模向けのAPCブランドの製品から、データセンター向け三相製品まで幅広い製品をラインアップし、「PowerChute」「EcoStruxure / DCIM」といった管理ツールによるUPSの状態監視によりITシステムの継続稼働とデータ保護を強力に支援します。





今後当社は、シュナイダーエレクトリックのUPS製品を、当社オンプレミスAIプラットフォーム「Edge AI Array」、リモートアクセスソリューション「リモートPCアレイ」と組み合わせ、データ損失や機器障害のリスクを低減し、よりシステムの可用性を高めたソリューションとして提供してまいります。









■イベント出展のお知らせ





自治体総合フェア2026





当社はシュナイダーエレクトリックと協賛で7月8日～10日に開催される

地方自治体の行政課題の解決に向けた技術・サービスを紹介するイベント「自治体総合フェア2026」( https://www.noma-lgf.com/ )に出展いたします。

出展ブースでは「Edge AI Array」、「リモートPCアレイ」とともに、シュナイダーエレクトリックのUPS製品「APC Smart-UPS」及び管理ソフトウェア「PowerChute」を紹介いたします。





名称 ： 自治体総合フェア2026

日時 ： 2026年7月8日(水)～10日(金) 10：00-17：00

場所 ： 東京ビッグサイト西展示棟

主催 ： 一般社団法人 日本経営協会

イベントの詳細： https://www.ascentech.co.jp/event/26/260708.html









■アセンテック株式会社について

「簡単、迅速、安全に！お客様のビジネスワークスタイル変革に貢献する。」の企業理念のもと、仮想デスクトップに関連する製品開発、販売及びコンサルティングサービスを主な事業とし、サイバーセキュリティ対策ソリューションやクラウドサービス関連事業を展開しております。また、ESGへの取り組みを強化し、持続可能な社会に向けて貢献してまいります。

東証スタンダード市場上場【証券コード：3565】