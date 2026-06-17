株式会社ペリカン石鹸(本社：東京都港区／代表取締役社長：渋井 伸和)は、このたび、経済産業省・中小企業庁の2025年度「はばたく中小企業・小規模事業者300社」を受賞しましたことをお知らせいたします。





【受賞】はばたく中小企業・小規模事業者300社





「ハイブリッド製法」や特許出願中の「石けんのスクラブ化技術」といった独自の技術力を背景に、ヒップやバスト、背中といった「部位別ケア」という新たなニッチ市場を切り拓いた点、および20カ国以上への輸出や地域素材を活用した地方創生への取り組みが評価され、受賞となりました。





【表彰状】成長戦略・生産性向上部門





■はばたく中小企業・小規模事業者300社とは

「はばたく中小企業・小規模事業者300社」は、経済社会構造の変化に対応して事業変革や新規事業に挑戦し、地域経済や日本経済の成長への貢献が期待できるモデルとなる中小企業を表彰する制度です。





【2025年度】はばたく中小企業・小規模事業者300社

URL： https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/monozukuri300sha/2025/index2025.html





はばたく中小企業・小規模事業者300社 2025年度受賞企業

URL： https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/monozukuri300sha/2025/25_prefecture.html









■受賞の背景：石けんの「新たな価値」を追求する創造的ものづくり

ペリカン石鹸は、企画からデザイン、製造までを自社で行う一貫体制を強みとし、年間130種類以上の新製品を供給し続けています。

1. 部位別ケア市場のパイオニア

石けんを単なる「洗浄剤」としてではなく、「悩みをケアする美容アイテム」へと進化させました。長年の研究から生まれた石けんのスクラブ化技術や独自のハイブリッド製法を活かし、ヒップケアソープ「恋するおしり」をはじめとした、バスト・背中など、これまで見過ごされてきた身体の部位に特化したケア市場を創出し、多くのヒット商品を生み出しています。





2. 地域振興への貢献

地元・埼玉県の未活用素材(農産物など)を原料として再利用した地域振興ブランド「P's roots」(ピーズルーツ)シリーズを展開。サステナブルな視点を持ちながら、地域経済の活性化にも寄与しています。





3. 世界20カ国以上への展開とグローバルな視点

日本の伝統的なものづくりの精神を大切にしながら、現在では世界20カ国以上へ輸出。国境を越えて「石けんの可能性」を広めています。





株式会社ペリカン石鹸は、日頃より当社の製品をご愛顧いただいているお客様への感謝を胸に、これからも独自の製法・発想を強みに石けんの新たな可能性を追求し続けてまいります。









■関連リンク(製品・取り組みの詳細はこちらから)

【特集】ペリカン石鹸にできること「Part.1ロングセラーの誕生」

URL： https://pelicansoap.net/Page/pelican_history_special01.aspx





【特集】ペリカン石鹸にできること「Part.2パーツケアとイノベーション」

URL： https://pelicansoap.net/Page/pelican_history_special02.aspx





【地域振興への取り組み】「P's rootsシリーズ」

URL： https://pelicansoap.net/Page/Psroots_special02.aspx





【胸のセルフチェック啓発活動】「おっぱい想いの石鹸・NADETE」

URL： https://pelicansoap.net/Page/selfcheck_promotion.aspx









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【株式会社ペリカン石鹸】

1947年創業。「泡の先に、笑顔はじける」をコンセプトに、人のお肌を想い、使う人のニーズに合わせたバラエティー豊かな商品を開発、製造しています。人には相談しにくいお肌悩みを洗い流すパーツケア石けん『恋するおしり』や『For Back(フォーバック)』をはじめ、昔ながらの植物由来成分で毛穴を洗う『泥炭石(でいたんせき)』、ホテル滞在の時間を華やかに彩るアメニティブランド『PROVINSCIA(プロバンシア)』など、アイデアと愛がこもった商品で、毎日の洗う時間に小さな幸せを日本はもちろん世界へお届けすることが、わたしたちの願いです。





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