「食を科学し、世界をパワフルに！」をパーパスに掲げるフジ日本株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：曾我 英俊)は、発酵性食物繊維イヌリンブランド「Inulina(R)(イヌリーナ)」をリニューアルし、その第1弾商品として機能性表示食品『Inulina pure(イヌリーナピュア)』を2026年6月23日(火)より、自社ECサイトにて発売いたします。

創業以来77年にわたる糖研究の知見を結集した本商品は、「腸から健やかな毎日を支える次世代腸活(※1)」をコンセプトに開発。砂糖由来の高純度イヌリンを2種ブレンドし、整腸効果(※2)をはじめとする5つの機能性をスティック1本で手軽に摂取できる設計としました。日本人の腸内フローラ研究およびデータ解析において豊富な実績を持つ株式会社サイキンソーからも推奨を受けています。

※1食事や生活習慣を通じて腸内環境を意識し、健やかな毎日を目指す取り組みのこと

※2腸内環境改善





Inulina pure





■開発の背景

近年、「腸活」への関心が急速に高まる一方で、その焦点は腸内環境の改善に限定されがちでした。しかし当社は、腸活の本質的な価値は「腸内を整えること」の先にある、毎日の健やかで快適な生活を支えることにあると考えています。

フジ日本株式会社は、砂糖・機能性の研究を核に77年間積み重ねてきた知見を活かし、腸を起点とした多面的な健康価値を科学的に探求してきました。その成果として誕生したのが、次世代の腸活を体現する『Inulina pure』です。









■製品の特長

使用イメージ





【特長1】発酵力の異なる2種類のイヌリンをブレンド配合

砂糖由来の高純度水溶性食物繊維イヌリン「Inulina(R)」を採用。発酵速度の異なる2種類のイヌリンを最適比率でブレンドすることで、腸内に棲む多様な菌に広くアプローチする設計を実現しました。





【特長2】5つの機能性を持つ機能性表示食品

機能性関与成分イヌリンに報告されている5つの機能性((1)お通じ改善・腸内環境改善 (2)血中中性脂肪低減 (3)肌の保湿力・弾力維持 (4)加齢により低下する骨密度維持サポート (5)一時的なストレス・疲労感緩和)を1製品に集約。消費者庁への届出に基づく機能性表示食品です。





【特長3】毎日続けやすい計量不要のスティックタイプ

溶けやすい顆粒を個包装スティックに設計。水・お茶・コーヒーなどお好みの飲み物や食事に混ぜるだけでOK。計量の手間をなくし、生活習慣に無理なく溶け込むユーザビリティを追求しました。





なお、株式会社サイキンソー※より、腸を起点とした健康価値に着目した商品として、その設計思想・アプローチが評価され、推奨を受けています。

※株式会社サイキンソー公式サイト： https://cykinso.co.jp/









■商品概要

商品名 ： Inulina pure(イヌリーナピュア)

内容量 ： 3g×30本

発売日 ： 2026年6月23日(火)

販売価格 ： 4,000円(税抜) / 4,320円(税込)

販売方法 ： 自社ECサイト( https://btoc.fnsugar.co.jp/shop )、

ECモールにて順次発売予定

機能性表示： 消費者庁届出済み機能性表示食品

届出番号 ： K639









■会社概要

社名 ： フジ日本株式会社

所在地： 東京都中央区日本橋兜町6-7

代表者： 代表取締役社長 曾我 英俊

従業員： 70名

資本金： 15億24百万円

URL ： https://www.fuji-nihon.com