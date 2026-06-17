株式会社リップスカンパニー（本社：兵庫県尼崎市、代表取締役：林幸海）は、2026年６月より、ホテルマイステイズ岡山（岡山県岡山市北区）におけるハウスキーピング業務を正式に受託いたしました。

JR岡山駅から徒歩圏内には、”緑の回廊”として整備された全長2.4kmの西川緑道公園があります。色鮮やかな草花を楽しみ四季の移り変わりを感じられる岡山後楽園・岡山城も1.5ｋｍ程度の距離に位置します。ビジネス・観光双方の需要が高いエリアとなっています。

当社は、これまでも岡山エリアのホテルで清掃整備に携わって参りましたが、この度の受託により、初めて岡山で4軒目の受託となりましたことは、継続的に品質管理・スタッフ教育に特化し、ホテル専門ハウスキーピング業務に向き合ってきた運営体制（LQMS : リップス・クオリティ・マネージメントシステム）と実績をご評価いただけたものと思っております。

■ 当社が提供する主な価値

• 品質管理システム（ⅬQMS）による客室品質の安定化 • 多国籍スタッフ教育プログラム（やさしい日本語・動画マニュアル・実技研修） • 管理者育成制度による現場リーダーの早期育成 • DXツール活用による外国人スタッフ登録や品質管理の効率化 • ホテルブランド・客室価値向上に寄与する清掃品質の標準化

■ 選んでいただける背景

宿泊需要の増加に伴い、いずれのホテル様も安定した清掃品質とスタッフ教育の強化が求められています。当社の教育力・運営力・多言語対応力、今までの受託実績なども評価され選んでいただけるものと思います。

■今後の展望

リップスカンパニーは、日本全国でのホテルハウスキーピングシェア拡大を目標とし展開しておりますが、岡山エリアを含む中国・四国地方での事業拡大も視野に入れ、地域に根ざしたホテル運営支援企業として、さらなる品質向上と人材育成に取り組んでまいります。

■ 品質管理部門を活用した品質の可視化から高品質の維持

客室品質管理やチェックリストのデジタル化により、「客室アテンダントのスキル把握」・ 「ミスの削減」・「ハウスキーピング管理者の負担軽減」を実現し、現場の効率と品質改善に繋げて参ります。

■確実な人員不足への対応

従前より、ホテル客室清掃整備における人員不足は常態化しており、どこのホテルも人員の取り合い状況が起きております。 当社は独自の外国人コミュニティを持っており、しっかりと在留資格も管理し就労許可を発行したスタッフのみ確保をさせていただきます。その中で客室清掃整備における遅延をできる限り起こさぬ体制を守ってまいります。

■ 当社代表コメント

今後もEBH (エビデンス・ベースド・ハウスキーピング)を実践し「品質と生産性の融合」を軸に、教育・品質の向上と業界全体への貢献を目指して研修体系をさらに強化し、他社との違いを実感していただけるホテルハウスキーピングをお届けできるものと確信しております。 ※ EBH : (エビデンス・ベースド・ハウスキーピング) リップスカンパニーが業界で初めて提唱する「科学的根拠・データ・現場の経験・スタッフの特性を統合して、最適な清掃整備オペレーションを設計する手法」