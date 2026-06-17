トヨタ自動車株式会社の文化施設であるトヨタ博物館(愛知県長久手市)では、夏の体験イベント「乗ってみよう！ ドキドキワクワク はたらくクルマ」を2026年7月17日(金)～9月6日(日)に開催します。

はたらくクルマの乗車体験や記念撮影ができ、お子さまを中心に家族そろって楽しめる人気のイベントです。見学をより楽しめる「ドキドキワクワクたんけんブック」を小学生以下のお子さまに数量限定でプレゼント。





その他にも、夏休み限定の学芸スタッフによるガイドツアーや、工作イベントも行います。

なお、7月22日(水)～8月30日(日)は小学生の入場料を無料といたします。





乗ってみよう！ ドキドキワクワク はたらくクルマ





1. 体験イベント「乗ってみよう！ ドキドキワクワク はたらくクルマ」

期間 ：2026年7月17日(金)～9月6日(日)

場所 ：トヨタ博物館 文化館2階 企画展示室(有料ゾーン内)、

文化館1階 エントランス

内容 ：はたらくクルマに乗りこみながら楽しく学びます。

：オリジナル・ワークブックを活用した館内宝探し。

常設展も含め、博物館全体をより楽しめる

「ドキドキワクワクたんけんブック」を

小学生以下のお子さまに数量限定でプレゼント。









展示車両：

■文化館2階 企画展示室 ※乗車可能

・JAF災害対策指揮車[トヨタ メガクルーザー](1997年・日本)

・消防車[トヨタ ランドクルーザー](1981年・日本)

・救急車[トヨタ救急車 ハイメディック](1997年・日本)

・タクシー[ロンドンタクシー](2001年・イギリス)

・乗合タクシー[ジープニー](1991年・フィリピン)

・三輪タクシー[トゥクトゥク](タイ)





JAF災害対策指揮車





消防車





救急車





ロンドンタクシー





乗合タクシー[ジープニー]





三輪タクシー[トゥクトゥク]





■文化館1階 エントランス ※7/14(火)から展示

・消防車[ダイハツ ハイゼット](2001年・日本)

・パトロールカー[トヨタ クラウン パトロールカー](2005年・日本)









2. 夏休み 特別講演会 「はたらくクルマのつくり方」

開催日：2026年7月20日(月・祝)15:00～16:00

場所 ：文化館1階

内容 ：元トヨタ自動車株式会社のデザイナー永津 直樹さんによる「はたらくクルマ」の講演会を開催します。









3. 夏休み限定！ 「学芸スタッフツアー」

開催日：2026年7月28日(火)～31日(金)、

8月4日(火)～7日(金)、18日(火)～21日(金)、25日(火)～28日(金) 全16回

時刻 ：14:00 約30分(テーマにより異なります)

場所 ：クルマ館、文化館

内容 ：当館学芸スタッフがそれぞれのテーマで深掘りした解説をします。









4. 図書室イベント 工作「リーフレットでしおりづくり」

開催日：2026年8月25日(火)～8月30日(日)

場所 ：文化館3階 クルマの図書室









5. 車両展示 欧州のスポーツカー

開催日 ：2026年7月14日(火)～8月9日(日)予定

場所 ：クルマ館1階 エントランス

展示車両：当館初展示の欧州のコンパクトスポーツカー

TVRグリフィス(1965年・イギリス)、

シュコダ110R(1973年・チェコ共和国)









6. 小学生無料期間

期間：2026年7月22日(水)～8月30日(日)









●トヨタ博物館のご案内

所在地 ：〒480-1118 愛知県長久手市横道41-100

・地下鉄東山線「藤が丘」駅よりリニモに乗り換え

「芸大通」駅下車、徒歩5分

・名古屋瀬戸道路「長久手IC」より西へ0.4km(グリーンロード沿い)

TEL ：0561-63-5151

FAX ：0561-63-5159

開館時間：9:30～17:00(入館受付は16:30まで)

休館日 ：月曜日(祝日の場合は翌平日)

7月20日(月・祝)・8月10日(月)は開館

入場料 ：大人 1,200円・シルバー(65歳以上) 700円・中高生 600円・小学生 400円

※消費税込み／団体割引あり／8月8日(土)～8月16日(日)は割引対象外(身障者、学生割引除く)





詳細はトヨタ博物館公式Webサイトをご覧ください。

https://toyota-automobile-museum.jp/