夏休みはトヨタ博物館で体験しよう！「乗ってみよう！ ドキドキワクワク はたらくクルマ」7月17日より開催
トヨタ自動車株式会社の文化施設であるトヨタ博物館(愛知県長久手市)では、夏の体験イベント「乗ってみよう！ ドキドキワクワク はたらくクルマ」を2026年7月17日(金)～9月6日(日)に開催します。
はたらくクルマの乗車体験や記念撮影ができ、お子さまを中心に家族そろって楽しめる人気のイベントです。見学をより楽しめる「ドキドキワクワクたんけんブック」を小学生以下のお子さまに数量限定でプレゼント。
その他にも、夏休み限定の学芸スタッフによるガイドツアーや、工作イベントも行います。
なお、7月22日(水)～8月30日(日)は小学生の入場料を無料といたします。
乗ってみよう！ ドキドキワクワク はたらくクルマ
1. 体験イベント「乗ってみよう！ ドキドキワクワク はたらくクルマ」
期間 ：2026年7月17日(金)～9月6日(日)
場所 ：トヨタ博物館 文化館2階 企画展示室(有料ゾーン内)、
文化館1階 エントランス
内容 ：はたらくクルマに乗りこみながら楽しく学びます。
：オリジナル・ワークブックを活用した館内宝探し。
常設展も含め、博物館全体をより楽しめる
「ドキドキワクワクたんけんブック」を
小学生以下のお子さまに数量限定でプレゼント。
展示車両：
■文化館2階 企画展示室 ※乗車可能
・JAF災害対策指揮車[トヨタ メガクルーザー](1997年・日本)
・消防車[トヨタ ランドクルーザー](1981年・日本)
・救急車[トヨタ救急車 ハイメディック](1997年・日本)
・タクシー[ロンドンタクシー](2001年・イギリス)
・乗合タクシー[ジープニー](1991年・フィリピン)
・三輪タクシー[トゥクトゥク](タイ)
JAF災害対策指揮車
消防車
救急車
ロンドンタクシー
乗合タクシー[ジープニー]
三輪タクシー[トゥクトゥク]
■文化館1階 エントランス ※7/14(火)から展示
・消防車[ダイハツ ハイゼット](2001年・日本)
・パトロールカー[トヨタ クラウン パトロールカー](2005年・日本)
2. 夏休み 特別講演会 「はたらくクルマのつくり方」
開催日：2026年7月20日(月・祝)15:00～16:00
場所 ：文化館1階
内容 ：元トヨタ自動車株式会社のデザイナー永津 直樹さんによる「はたらくクルマ」の講演会を開催します。
3. 夏休み限定！ 「学芸スタッフツアー」
開催日：2026年7月28日(火)～31日(金)、
8月4日(火)～7日(金)、18日(火)～21日(金)、25日(火)～28日(金) 全16回
時刻 ：14:00 約30分(テーマにより異なります)
場所 ：クルマ館、文化館
内容 ：当館学芸スタッフがそれぞれのテーマで深掘りした解説をします。
4. 図書室イベント 工作「リーフレットでしおりづくり」
開催日：2026年8月25日(火)～8月30日(日)
場所 ：文化館3階 クルマの図書室
5. 車両展示 欧州のスポーツカー
開催日 ：2026年7月14日(火)～8月9日(日)予定
場所 ：クルマ館1階 エントランス
展示車両：当館初展示の欧州のコンパクトスポーツカー
TVRグリフィス(1965年・イギリス)、
シュコダ110R(1973年・チェコ共和国)
6. 小学生無料期間
期間：2026年7月22日(水)～8月30日(日)
●トヨタ博物館のご案内
所在地 ：〒480-1118 愛知県長久手市横道41-100
・地下鉄東山線「藤が丘」駅よりリニモに乗り換え
「芸大通」駅下車、徒歩5分
・名古屋瀬戸道路「長久手IC」より西へ0.4km(グリーンロード沿い)
TEL ：0561-63-5151
FAX ：0561-63-5159
開館時間：9:30～17:00(入館受付は16:30まで)
休館日 ：月曜日(祝日の場合は翌平日)
7月20日(月・祝)・8月10日(月)は開館
入場料 ：大人 1,200円・シルバー(65歳以上) 700円・中高生 600円・小学生 400円
※消費税込み／団体割引あり／8月8日(土)～8月16日(日)は割引対象外(身障者、学生割引除く)
詳細はトヨタ博物館公式Webサイトをご覧ください。
https://toyota-automobile-museum.jp/