トヨタ自動車株式会社の文化施設であるトヨタ博物館(愛知県長久手市)では、夏の体験イベント「乗ってみよう！ ドキドキワクワク はたらくクルマ」を2026年7月17日(金)～9月6日(日)に開催します。

はたらくクルマの乗車体験や記念撮影ができ、お子さまを中心に家族そろって楽しめる人気のイベントです。見学をより楽しめる「ドキドキワクワクたんけんブック」を小学生以下のお子さまに数量限定でプレゼント。


その他にも、夏休み限定の学芸スタッフによるガイドツアーや、工作イベントも行います。

なお、7月22日(水)～8月30日(日)は小学生の入場料を無料といたします。


乗ってみよう！ ドキドキワクワク はたらくクルマ


1. 体験イベント「乗ってみよう！ ドキドキワクワク はたらくクルマ」

期間　　：2026年7月17日(金)～9月6日(日)

場所　　：トヨタ博物館 文化館2階 企画展示室(有料ゾーン内)、

　　　　　文化館1階 エントランス

内容　　：はたらくクルマに乗りこみながら楽しく学びます。

　　　　：オリジナル・ワークブックを活用した館内宝探し。

　　　　　常設展も含め、博物館全体をより楽しめる

　　　　　「ドキドキワクワクたんけんブック」を

　　　　　小学生以下のお子さまに数量限定でプレゼント。



展示車両：

■文化館2階 企画展示室　※乗車可能

・JAF災害対策指揮車[トヨタ メガクルーザー](1997年・日本)

・消防車[トヨタ ランドクルーザー](1981年・日本)

・救急車[トヨタ救急車 ハイメディック](1997年・日本)

・タクシー[ロンドンタクシー](2001年・イギリス)

・乗合タクシー[ジープニー](1991年・フィリピン)

・三輪タクシー[トゥクトゥク](タイ)


JAF災害対策指揮車


消防車


救急車


ロンドンタクシー


乗合タクシー[ジープニー]


三輪タクシー[トゥクトゥク]


■文化館1階 エントランス　※7/14(火)から展示

・消防車[ダイハツ ハイゼット](2001年・日本)

・パトロールカー[トヨタ クラウン パトロールカー](2005年・日本)



2. 夏休み 特別講演会　「はたらくクルマのつくり方」

開催日：2026年7月20日(月・祝)15:00～16:00

場所　：文化館1階

内容　：元トヨタ自動車株式会社のデザイナー永津 直樹さんによる「はたらくクルマ」の講演会を開催します。



3. 夏休み限定！　「学芸スタッフツアー」

開催日：2026年7月28日(火)～31日(金)、

　　　　8月4日(火)～7日(金)、18日(火)～21日(金)、25日(火)～28日(金)　全16回

時刻　：14:00　約30分(テーマにより異なります)

場所　：クルマ館、文化館

内容　：当館学芸スタッフがそれぞれのテーマで深掘りした解説をします。



4. 図書室イベント　工作「リーフレットでしおりづくり」

開催日：2026年8月25日(火)～8月30日(日)

場所　：文化館3階　クルマの図書室



5. 車両展示　欧州のスポーツカー

開催日　：2026年7月14日(火)～8月9日(日)予定

場所　　：クルマ館1階　エントランス

展示車両：当館初展示の欧州のコンパクトスポーツカー

　　　　　TVRグリフィス(1965年・イギリス)、

　　　　　シュコダ110R(1973年・チェコ共和国)



6. 小学生無料期間

期間：2026年7月22日(水)～8月30日(日)



●トヨタ博物館のご案内

所在地　：〒480-1118　愛知県長久手市横道41-100

　　　　　・地下鉄東山線「藤が丘」駅よりリニモに乗り換え

　　　　　　「芸大通」駅下車、徒歩5分

　　　　　・名古屋瀬戸道路「長久手IC」より西へ0.4km(グリーンロード沿い)

TEL　　 ：0561-63-5151

FAX　　 ：0561-63-5159

開館時間：9:30～17:00(入館受付は16:30まで)

休館日　：月曜日(祝日の場合は翌平日)

　　　　　7月20日(月・祝)・8月10日(月)は開館

入場料　：大人 1,200円・シルバー(65歳以上) 700円・中高生 600円・小学生 400円

※消費税込み／団体割引あり／8月8日(土)～8月16日(日)は割引対象外(身障者、学生割引除く)


詳細はトヨタ博物館公式Webサイトをご覧ください。

https://toyota-automobile-museum.jp/