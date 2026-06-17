【キョウエイアド】OOH媒体の「能力」を可視化し、比較・選定・管理を一体化した新サービスを提供開始

株式会社キョウエイアドインターナショナル

全国でエリアマーケティング事業を展開する株式会社キョウエイアドインターナショナル(本社:東京都千代田区 代表取締役:廣瀬勝巳 以下「キョウエイアド」)は、これまで媒体ごとに個別に管理され、統一的な評価が難しかったOOH(屋外・交通広告)に対し、当社の全国における媒体取り扱い実績と、OOHの評価指標を提供する株式会社ジャオダック(本社:東京都港区 代表取締役社長:川崎日郎 以下「ジャオダック」)の知見を融合し、「J-IMES」および「VIM Standard(屋外広告6指標評価体系)」を評価基盤として導入することで、媒体の能力を数値化し、評価から契約管理までを一体化した新サービスを提供開始しました。

サービス開始の背景:OOH 掲載における「根拠」と「管理」の課題解決

近年、デジタル広告を中心に広告価値の可視化が進む一方で、OOH（屋外・交通広告）は媒体ごとに評価の基準が異なり、広告価値の比較や投資判断がしづらいという課題がありました。また、全国規模で広告を展開する企業では、媒体の契約・掲出管理が複雑になり、運用の見通しが立てにくく、業務の負担が大きくなるといった傾向があります。

キョウエイアドは、これまで培ってきた全国の鉄道・バス会社および屋外媒体社とのネットワークと、ジャオダックの客観的な評価指標を組み合わせることで、これらの課題に対応する新たな管理体制を構築しました。

本サービスの主な特⾧と提供価値

本サービスは、単なる媒体紹介にとどまらず、提案から運用・管理までをデータに基づいて一体的に支援するものです。また、OOH 媒体の能力を客観的な指標として可視化し、広告主の意思決定を支援する判断材料として提供します。

- 媒体の能力の定量化

媒体サイズ、設置条件、接触可能人数、視覚インパクトなどのデータを基に、媒体の能力を客観的

な数値として算出。異なる媒体間での比較・検討を可能にします。

- 全国媒体の統合提案と最適化

電車広告、駅広告、バス広告、屋外看板など、多様な広告媒体を横断的に組み合わせ、エリア戦略

に最適なプランニングを実施します。

- 媒体管理の効率化と管理体制の強化

全国に点在する媒体の契約状況や掲出状況を一元管理することで、業務負荷を軽減するとともに、

運用の見える化とリスク管理の向上を図ります

主な導入イメージ（広域展開を行う企業様）

OOHの価値最大化と持続可能な運用への展望

- 全国展開の小売チェーン、不動産会社、学習塾、フィットネスなどの多店舗展開企業- 金融、通信、メーカー・ブランドなど、広域での認知拡大を目的とする企業- 医療機関、観光・レジャー施設など、商圏を越えた集客が求められる業種

キョウエイアドはこれまで、OOH（屋外・交通広告）を中心に、広告企画・媒体開発・広告運用を手が

け、全国の鉄道・バス会社などと連携した媒体ネットワークを活用し、多くの企業の広告活動を支援してまいりました。

今後は本サービスを通じて、OOHの能力を定量的に可視化し、広告主のマーケティング成果の向上に貢献してまいります。媒体の能力を数値で把握し、エリア戦略の最適化を加速させることで、広告主・媒体社双方にとって、より効果的で持続可能な広告運用の実現を目指すとともに、屋外広告・交通広告市場のさらなる発展に寄与してまいります。

＜お問い合わせ先＞

本リリースについてのお問い合わせは、下記までお気軽にご連絡ください。

担当者より個別にご対応いたします。

------------------------------------------

株式会社キョウエイアドインターナショナル

お問い合わせフォーム

＞＞ https://kyoeiad.co.jp/contact/

------------------------------------------

■株式会社キョウエイアドインターナショナル 会社概要

住所：東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル17階

設立：1963年5月

代表者：代表取締役 廣瀬 勝巳

資本金：5,000万

事業内容：広告全般、デジタルサイネージ、エリアマーケティング、WEB

URL：https://www.kyoeiad.co.jp/

■株式会社ジャオダック 会社概要

住所 :東京都港区虎ノ門5-12-13 白井ビル５階

設立 :2018年9月

代表者 :代表取締役社⾧ 川崎 日郎

資本金 :4,300万（資本準備金3,800万円）

事業内容:広告業、システム・ソフトウェア開発業、JAODAQ システムの開発・管理・運営

および普及促進、JAODAQ 関連システム・広告商品の開発、JAODAQ-MSP (メディアセールスプラットフォーム) 導入サポート、JAODAQ-DsNS (デジタルサイネージ ネットワークシステム) 導入サポー

ト、エリア・タウンマネジメント事業計画立案、コンサルタント